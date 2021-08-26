Налоговые преимущества для предпринимателей и инвесторов в Челябинской и Свердловской областях

Приветствую вас, дорогие читатели. С вами Ольга Ульянова, я специализируюсь на налоговом аудите, налоговом планировании и законной оптимизации налогообложения.

Стремясь сократить налоговые издержки, бизнесмены нередко забывают о «белых как снег» способах оптимизации налогообложения, среди которых значительное место занимают налоговые льготы и преференции. Эти меры могут предоставляться как на федеральном уровне, так и в рамках регионального законодательства субъектов РФ.

Давайте сегодня с вами разберемся на какие преференции могут рассчитывать предприниматели и инвесторы дух регионов Урала.

№ 1 Свердловская область

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Предприниматели из этого региона довольно часто обращаются в мою компанию за различными услугами. Я замечаю, что екатеринбуржцы всегда выделяются своим молодежным духом и смелым подходом к вопросам налогообложения. Их инновационное мышление и готовность к новым решениям делают бизнес в этом регионе особенно интересным и динамичным, а порой даже весьма креативным.

В Свердловской области внедряются разнообразные программы, направленные на поддержку инвестиционных инициатив. К примеру, местные власти предоставляют инвесторам, которые реализуют крупномасштабные проекты, земельные участки без проведения торгов, что предусмотрено статьёй 30 Закона Свердловской области № 18-ОЗ от 07.07. 2004 года.

В дополнение, агропромышленный комплекс региона также получает государственную поддержку, согласно постановлению правительства Свердловской области № 1285 от 23.10. 2013 года.

Важно отметить, что меры поддержки бизнеса постоянно расширяются и развиваются. В Свердловской области осуществляется активная работа по поддержке малого и среднего предпринимательства.

Одним из наиболее востребованных налоговых режимов для микробизнеса является ПСН, введённая в действие еще с 2013 года. Этот режим значительно упрощает процесс администрирования и помогает снизить налоговую нагрузку на малые предприятия (Закон № 87-ОЗ от 21.11.2012 года в редакции 37-ОЗ от 20.05.2021 года).

С каждым годом перечень видов деятельности, доступных для ПСН, увеличился их уже более 130, что оказало положительное влияние на развитие бизнеса и создание новых рабочих мест.

В регионе действует пониженная ставка УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы» 5% для бизнесменов, получающих не менее 70 % общей суммы выручки для 50 разных видов деятельности (Закон Свердловской области № 31-ОЗ от 15.06.2009 года).

Срок действия налоговых каникул был продлён до 1 января 2027 года для представителей малого и среднего предпринимательства в определённых секторах экономики.

Свердловская область также вступит в федеральный пилотный проект по АУСН, который стартует в 2025 году и призван упростить налоговый учёт для микробизнеса.

Общая поддержка бизнеса в области охватывает более 160 направлений предпринимательства, что свидетельствует о значительной внешней поддержке бизнеса.

В 2025 году власти Свердловской области планируют продолжить поддержку инвесторов. В рамках нового этапа будет реализована программа «Научно-технологическое развитие Свердловской области», которая нацелена на выдачу льготных займов и субсидий на внедрение инновационных технологий в таких областях, как электроника, беспилотные авиационные системы и энергетические технологии.

Для стимуляции роста промышленного сектора региона предусмотрены дополнительные меры налоговой поддержки для предприятий, работающих в таких отраслях, как машиностроение, металлообработка и производство оборудования для энергетики.

Резидентство в территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) и особых экономических зонах (ОЭЗ) предлагает компаниям значительные налоговые льготы, включая пониженные ставки на прибыль и освобождение от некоторых налогов. Упрощенные административные процедуры также ускоряют регистрацию бизнеса и получение разрешений, что позволяет резидентам быстрее начинать свою деятельность и сосредоточиться на развитии.

В регионе также есть:

- ТОСЭР – Краснотурьинск,

- ТОСЭР Лесной (ЗАТО + льготы Таможенной процедуры),

- ТОСЭР Верхняя Тура,

- ТОСЭР Новоуральск,

- ОЭЗ Титановая долина,

Экономическая стратегия области активно направлена на развитие экспортного потенциала. Региональные власти предпринимают усилия для создания благоприятных условий для экспорта высокотехнологичной продукции, включая изделия из металлообрабатывающей и машиностроительной отраслей, а также продукцию химической и пищевой промышленности. Эти меры способствуют укреплению позиций региона на международных рынках и стимулируют инновационное развитие местной экономики.

№2 Челябинская область

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С челябинцами мне приходится общаться тоже довольно часто, так как среди них есть клиенты, которых мы обслуживаем на постоянной основе. Этот регион обладает своим уникальным колоритом и обаянием, здесь множество успешных и динамично развивающихся компаний, что делает взаимодействие с местными предпринимателями особенно интересным и плодотворным.

В регионе действуют пониженные ставки УСН. В частности, до 2029 года установлена налоговая ставка по УСН: - в размере 1%, если объектом налогообложения являются «доходы» и 5%, если объект налогообложения «доходы минус расходы» для определенных видов предпринимательской деятельности (Закон Челябинской области № 277-ЗО от 25.12.2015 года).

В регионе начинается реализация масштабных инвестиционных проектов, которые нацелены на создание новых производственных мощностей, а также на развитие агропромышленного сектора и туристической отрасли.

Кроме того, регион предлагает льготный налоговый режим и активно развивает такие организации, как центр «Мой бизнес», Фонд развития промышленности Челябинской области и Центр проектного развития территорий и туризма.

Местные власти делают акцент на укрепление внешнеэкономических связей: была создана всесторонняя система поддержки экспортеров, и согласно информации заместителя губернатора, около половины всех экспортеров уже воспользовались мерами государственной поддержки.

В регионе есть :

- ТОСЭР Бакал,

- ТОСЭР Верхний Уфалей,

- ТОСЭР Озерск,

- ТОСЭР Снежинск.

Предприятия на ОСНО могут воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом по налогу на прибыль (Закон Челябинской области № 940-ЗО от 04.09.2019 года).

Инвестиционный налоговый вычет предусматривает уменьшение налога на прибыль за счет расходов на приобретение или сооружение основных средств, а также затрат на их реконструкцию, модернизацию, достройку или дооборудование.

Если вам необходимо разобраться можно ли в вашем случае воспользоваться налоговыми преференциями, мы можем сделать это вместе.