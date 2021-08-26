Ядовитая смесь – семейное дробление бизнеса + франшиза. Какая схема дробления бизнеса гарантированно прогорит и почему?

Теперь предприниматели вынуждены оценивать связанные с дроблением риски и примерять их на себя, что сделать правильно без профессиональной помощи порой не всегда удается.

Приветствую вас, дорогие читатели. С вами Ольга Ульянова аудитор, я специализируюсь на налоговом аудите, налоговом планировании и законной оптимизации налогообложения.

Давайте подробнее разберёмся в ситуации в статье и обсудим её в комментариях.

Этот материал развеет некоторые мифы и заблуждения, но зато кому-то возможно поможет сохранить деньги и даже сам бизнес, если он вовремя примет для себя правильные, дальновидные решения.

Пример:

Казалось бы, нет ничего плохого – муж начал розничный бизнес в качестве ИП (например,на патенте или упрощенке), потом обороты увеличились, привлек к деятельности жену, она также зарегистрировалась ИП в налоговой инспекции и на нее перенесли часть выручки, потом на тещу, свата, брата и т.д.

Описанная ситуации не то, что не редкость, а почти что «норма» прошлых лет. Организуя небольшие сети розничных магазинов, аптек, салонов красоты, автомоек, точек общепита и т.д. участники семейного бизнеса не подозревали, что подобное построение структуры бизнеса может обернуться какими-то неприятностями, хотя и изначально понимали, что по отдельности платить налоги вроде как выгоднее чем вместе.