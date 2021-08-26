Ядовитая смесь – семейное дробление бизнеса + франшиза. Какая схема дробления бизнеса гарантированно прогорит и почему?

Теперь предприниматели вынуждены оценивать связанные с дроблением риски и примерять их на себя, что сделать правильно без профессиональной помощи порой не всегда удается.
Приветствую вас, дорогие читатели. С вами Ольга Ульянова аудитор, я специализируюсь на налоговом аудите, налоговом планировании и законной оптимизации налогообложения.
Давайте подробнее разберёмся в ситуации в статье и обсудим её в комментариях.
Этот материал развеет некоторые мифы и заблуждения, но зато кому-то возможно поможет сохранить деньги и даже сам бизнес, если он вовремя примет для себя правильные, дальновидные решения.
Пример:
Казалось бы, нет ничего плохого – муж начал розничный бизнес в качестве ИП (например,на патенте или упрощенке), потом обороты увеличились, привлек к деятельности жену, она также зарегистрировалась ИП в налоговой инспекции и на нее перенесли часть выручки, потом на тещу, свата, брата и т.д.
Описанная ситуации не то, что не редкость, а почти что «норма» прошлых лет. Организуя небольшие сети розничных магазинов, аптек, салонов красоты, автомоек, точек общепита и т.д. участники семейного бизнеса не подозревали, что подобное построение структуры бизнеса может обернуться какими-то неприятностями, хотя и изначально понимали, что по отдельности платить налоги вроде как выгоднее чем вместе.
Дробление бизнеса – просто и понятно
Хоть тема и заезженная, я все же попробую донести мысль по- своему и кратко.
Если объяснять очень простым языком незаконное дробление бизнеса — это ведение связанными лицами (или лицом) через несколько ИП или ООО предпринимательской деятельности, которая, по сути, является единым бизнесом. Названия компаний и фамилии ИП могут быть разные, но выгодоприобретатели одни и те же лица. Налоговикам вы станете интересны, если, суммировав обороты всех участников группы, налоговая нагрузка увеличится. Например, с 2025 года придется платить НДС, а кому-то даже перейти на ОСНО.
Признаки незаконного дробления бизнеса с целью уклонения от уплаты налогов:
- участники группы взаимозависимы и не ведут бизнес полностью обособленно друг от друга,
- сохраняется единая материально-техническая база и общий штат сотрудников после дробления,
- имеется сходство в видах деятельности между компаниями и ИП, подверженными дроблению,
- общие контрагенты среди субъектов дробления,
- нет деловой цели для осуществления разделения бизнеса.
Чиновники, используя официальный язык, поясняли, что в результате незаконного дробления бизнеса создается иллюзия существования нескольких обособленных предпринимателей. Доходы от такой деятельности намеренно делятся между несколькими лицами. Обычно это связано с формированием бизнеса, который работает на специальных налоговых режимах (письма ФНС России № БВ-4-7/8051@ от 16.07.2024 года, № ЕД-4-2/25984 от 29.12.2018 года, № СА-4-7/15895@ от 11.08.2017 года).
Если в рамках семейного бизнеса суммирование оборотов не приводит к утрате налоговых преференций, таких как право на ПСН или освобождение от НДС при УСН, то налоговые органы могут обратить на вас внимание, однако вероятность проведения проверки будет достаточно низкой. Тем не менее, существуют иные риски, которые могут сигнализировать о возможности выездной налоговой проверки, в том числе определенные индикаторы из 12 ключевых факторов (Приказ ФНС № ММ-3-06/333@ от 30.05.2007 года).
В среде предпринимателей ходит такой миф: если ваша выручка менее 100 000 000 руб. в год, то вы надзорным органам не интересны. Конечно, это глупости. Немало примеров судебной практики, когда контролеры и за 500 000 руб. доначислений налогов судятся насмерть, уцепившись в налогоплательщика как клещ!
Следует отметить, что к семейному бизнесу налоговики стали предъявлять претензии не только начиная с 2025 г., о чем говорит сложившаяся судебная практика, мы ее обсудим с вами чуть ниже. Просто в условиях изменившегося законодательства семейное дробление бизнеса попало под особую зону риска – потому что его проще всего вскрыть
Одной из основных проблем семейного бизнеса является то, что близкие родственные связи между предпринимателями создают автоматическую взаимозависимость, характерную для совместного использования материальных ресурсов и деловых контактов. Кроме того, в таких ситуациях часто наблюдается отсутствие формализованных отношений, что в совокупности может восприниматься как явные признаки несамостоятельности и наличие единого центра управления бизнесом. А это как раз и есть одни из ключевых признаков незаконного дробления, с которым борется государство.
Почему франшиза и семейное дробление – фатальное сочетание
В практике налогового консультирования мне ни раз встречались ситуации, когда помимо того, что бизнес ведется близкими и не очень родственниками по одному лекалу, так они еще и оформляют общий товарный знак, используют единый бренд, скидочные и подарочные карты для клиентов и т.д.
То есть чтобы налоговики точно не промахнулись и им было очевидно, как «белый день», что несколько магазинчиков можно смело объединить в общий бизнес и доначислить налоги по максималке!
При этом начинаешь пояснять бизнесменам, первое, что вам следует сделать чтобы разграничить бизнес между каждым ИП (или ООО) - это естественно отказаться от франшизы. На что в ответ поступают возражения, но ведь сети «Магнит», «Пятерочка», и т.д. ведутся через франшизу и ничего, почему нам нельзя?
Ну так разница между вами и «Магнитами» колоссальная. Там бизнес ведут не родственники и не взаимозависимые лица (!), а зачастую незнакомые люди.Соответственно у ФНС нет оснований обвинять бизнесменов, работающих по франшизе в дроблении бизнеса и взаимозависимости. Но ведь с родственниками все иначе у них взаимозависимость имеется по умолчанию, а это один из ключевых признаков дробления бизнеса! К нему вы еще добавляете явную связь, работая под единым брендом, с одинаковыми вывесками и бизнес-моделью.
Судебная практика и франшиза
Судебная практика в отношении франчайзинга демонстрирует, что если у членов семьи предпринимательская деятельность осуществляется по разным адресам, с разнообразным ассортиментом и методами продаж, а перечень поставщиков не совпадает и у каждой фирмы есть свой персонал, такая деятельность может быть признана самостоятельной (дела №№ А60-2622/2022, А12-443/2022).
Однако если участие партнера в семейном бизнесе является лишь формальностью, а сам процесс ведется в рамках единого хозяйственного цикла с использованием одних и тех же материально-технических и трудовых ресурсов, суды могут квалифицировать действия налогоплательщика как незаконное дробление бизнеса (дела №№ А09-875/2021, А63-18516/2020, А75-20885/2020).
Рассмотрим конкретный пример незаконного дробления в области производства одежды и розничной торговли. Предприниматели семейная пара Александр и Татьяна Ш. ведут совместный семейный бизнес, производя и продавая одежду и применяя УСН. Эта система освобождает их от уплаты НДФЛ на доходы от предпринимательской деятельности, налога на имущество физических лиц, используемого в бизнесе, и до 2025 г. НДС, заменяя все эти налоги одним.
Однако в 2018 году налоговые органы решили проверить, насколько корректно и своевременно Александр уплачивал налоги за период с 2015 по 2017 годы. В результате проверки, проведенной в 2020 году инспекцией ФНС по городу Георгиевску Ставропольского края, мужчине доначислили 42 100 000 руб. НДС и НДФЛ, а также 12 400 000 руб. пеней.
Согласно выводам налоговиков, супруги раздробили свой бизнес для того, чтобы воспользоваться преимуществами УСН и снизить налоговые выплаты. Они якобы распределяли доходы между собой при фактическом ведении единого бизнеса.
Более того, бизнесмен переводил часть средств на свою личную банковскую карту, но не отражал эти суммы в отчетности. В итоге, помимо доначисления задолженности, мужчину оштрафовали на 436 247 руб. (по п. 2 ст. 122 НК РФ) за неуплату и неполную уплату налогов.
Общий товарный знак — фактор риска
Товарный знак может стать значительным фактором риска для бизнеса. В ходе выездной проверки сотрудники ФНС обнаружили, что проверяемая фирма и ее партнеры использовали общий товарный знак. Все они входили в состав одной группы компаний.
В этом деле нарушения не ограничивались только товарными знаками, но легко помогли вскрыть схему, благодаря общему бренду. В результате всем доначислили налогов на сумму 536 000 000 руб., включая налоги, пени и штрафы (постановление Арбитражного суда Поволжского округа по делу № А57-32708/2022 от 14.11.2024 года).
Еще один яркий пример – дело «KFC»
Судебная практика показывает, что использование франшизы упрощает налоговым органам задачу по выявлению дробления бизнеса. Примером служит случай сети «KFC» в Краснодарском крае и республике Адыгея, где 18 заведений общественного питания и 11 юридических лиц на УСН 6% и ЕНВД, были объединены в одну группу взаимозависимых компаний.
В ходе проверки инспекция сделала вывод о наличии связи между ними и доначислила налоги по ОСНО.
Эти действия были подкреплены решением Верховного суда (определение № 308-ЭС19-19669 от 05.11.2019), который полностью поддержал позицию контролеров.
Налоговики указали на следующие признаки дробления: все фирмы группы имели единственного учредителя, сотрудники, финансы и имущество перемещались между ними, как если бы это были отдельные подразделения одного бизнеса, а также использовался один IP-адрес для доступа к системе «Банк-клиент» и единый учет корреспонденции. Хотя франчайзинг предполагает некоторый уровень контроля со стороны франчайзера, в данном случае на лицо было полное управление бизнесом.
В результате наличие тесной интеграции между компаниями в рамках одной группы, а также неэффективное управление финансовыми потоками может привести к серьезным налоговым последствиям.
Поскольку общий бренд играет существенную роль в идентификации единого бизнеса, если он у вас еще и семейный вы усугубляете свои риски в разы.
На этом завершаю свой материал. Независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.
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