Что такое деловая цель? Почему каждый, кто оптимизирует налоги, должен понимать ее значение

Приветствую вас, дорогие читатели. С вами Ольга Ульянова аудитор, я специализируюсь на налоговом аудите, налоговом планировании и законной оптимизации налогообложения.
В контексте налоговой оптимизации деловая цель является краеугольным камнем, так как любые мероприятия по минимизации налоговой нагрузки должны обосновываться конкретной деловой целью, иначе они могут быть признаны искусственными и привести к юридическим последствиям.
Деловая цель – это
Нормативные акты, включая НК РФ и ГК РФ не содержат определения этого термина. Тем не менее он активно используется судами, а также в разъяснениях чиновников.
Из пунктов 3, 4 и 9 Постановления Пленума ВАС РФ № 53 от 12.10.2006 г. можно заключить, что она подразумевает наличие объективных и обоснованных экономических причин для заключения сделки. Это означает, что основным двигателем сделки должна быть реальная предпринимательская деятельность, а не желание получить налоговую выгоду.
Налоговые органы при проверке оценят, принял бы налогоплательщик решение о сделке, если бы не было никаких налоговых преимуществ, как указано в пункте 25 письма ФНС № БВ-4-7/3060@ от 10.03.2021 г.
Например, зачем было открыто 5 ООО занимающихся одним и тем же? Продал бы ИП компании имущество за 10 000 000 руб., если его рыночная стоимость составляет 25 000 000 руб.? Целесообразно ли в сделке использовать посредника или очевидно, что бизнесу выгоднее работать напрямую? и т.д.
Деловая цель представляет собой основную задачу или намерение компании в рамках осуществления ее деятельности. Эта цель может варьироваться от повышения прибыли до улучшения репутации компании или оптимизации затрат.
Деловая цель в делах о дроблении бизнеса
Дробление бизнеса, или создание нескольких юридических лиц для ведения схожей или идентичной деятельности, часто используется для оптимизации налогообложения. Однако такая стратегия должна быть обоснована реальной деловой целью. Это может быть желание упростить управление, уменьшить риски или повысить эффективность работы компании.
Без четкой деловой цели дробление может быть расценено как искусственная схема, предназначенная исключительно для снижения налоговой нагрузки. Компании, которые невнимательно подходят к формулированию своих целей, рискуют столкнуться с санкциями со стороны налоговых органов, что может привести к значительным финансовым потерям и ущербу для репутации.
Деловая цель в семейном дроблении бизнеса
Семейное дробление бизнеса представляет особый случай, когда юридическое разделение происходит внутри одной семьи. Деловая цель может включать передачу активов будущим поколениям или управление семейным наследием. Важно, чтобы данные действия основывались на реальных планах, а не только на стремлении сократить налоговые выплаты.
Налоговые органы могут внимательно анализировать такие схемы, поэтому чёткая формулировка деловой цели является необходимым условием их легитимности.
Это также помогает избежать конфликтов внутри семьи и обеспечить справедливое распределение активов в том числе после смерти основного бенефициара.
Деловая цель в перераспределении активов
Перераспределение активов подразумевает изменение структуры владения компанией, что также может в качестве побочного эффекта помочь и оптимизации налогообложения. Но никак ни оптимизация налогообложения может выступать в качестве деловой цели.
В этом случае деловая цель может заключаться в улучшении финансовой устойчивости компании, доступе к новым рынкам или диверсификации активов. Опять-таки, для легитимности таких операций необходимо обосновать их реальными коммерческими задачами, причем желательно еще и расчетами!
Если действия по перераспределению активов не подкреплены четкой деловой целью, их могут квалифицировать как попытку уклонения от налогов. Это может иметь серьезные последствия как для юридического лица, так и для его основных владельцев, включая штрафы и даже уголовную ответственность.
Заключение
Таким образом, понимание деловой цели в контексте дробления бизнеса, семейного дробления и перераспределения активов является не только ключом к успешной реализации налоговых стратегий, но и основой для долгосрочного роста и устойчивости бизнеса в условиях конкурентной среды.
На этом завершаю свой материал. Независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.
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