Что такое деловая цель? Почему каждый, кто оптимизирует налоги, должен понимать ее значение

Нормативные акты, включая НК РФ и ГК РФ не содержат определения этого термина. Тем не менее он активно используется судами, а также в разъяснениях чиновников. Из пунктов 3, 4 и 9 Постановления Пленума ВАС РФ № 53 от 12.10.2006 г. можно заключить, что она подразумевает наличие объективных и обоснованных экономических причин для заключения сделки. Это означает, что основным двигателем сделки должна быть реальная предпринимательская деятельность, а не желание получить налоговую выгоду.

Налоговые органы при проверке оценят, принял бы налогоплательщик решение о сделке, если бы не было никаких налоговых преимуществ, как указано в пункте 25 письма ФНС № БВ-4-7/3060@ от 10.03.2021 г.

Например, зачем было открыто 5 ООО занимающихся одним и тем же? Продал бы ИП компании имущество за 10 000 000 руб., если его рыночная стоимость составляет 25 000 000 руб.? Целесообразно ли в сделке использовать посредника или очевидно, что бизнесу выгоднее работать напрямую? и т.д.