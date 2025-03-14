Фильмы за балансом. Аудит в «Мосфильме» и его неожиданные результаты

Не смогла пройти мимо новости, связанной с аудитом, недавно проведенном в киностудии «Мосфильм», о котором трубит пресса. Тем более, что результаты там явно оказались интригующими.

Приветствую вас, дорогие читатели. С вами Ольга Ульянова аудитор, я специализируюсь на налоговом аудите, налоговом планировании и законной оптимизации налогообложения.

В моей многолетней практике мне приходилось по налогам консультировать и киностудии с театрами тоже. Хотя работа с такими клиентами представляет собой своего рода экзотику, подобно запросам от бухгалтеров атомных электростанций или даже учреждений, находящихся в системе уголовного правосудия.

В рамках аудита, проведенного Счетной палатой РФ, были обнаружены тревожные факты, касающиеся учета фильмов на легендарной киностудии «Мосфильм».

Фильмы за балансом

Счетная палата выявила списание почти половины коллекции фильмов, созданных за более чем вековое существование студии, с баланса, при этом продолжается получение доходов от показов и продажи прав на эти картины.

Данная ситуация вызывает вопросы не только у аудиторов, но и у широкой общественности, и в первую очередь о том, почему это происходит?

Как вам такая новость напишите комментарии? По вашему мнению произошедшее случайность или руководство решило оптимизировать издержки?

Согласно отчету, на который ссылается пресса, из более чем 2800 фильмов, созданных на «Мосфильме», почти 1500 было выведено за баланс без какой-либо денежной оценки. В 2023 году студия списала 81 картину, стоимость которых на момент списания составила 754 миллиона рублей.

Ситуация усугубляется тем фактом, что указанные фильмы, выведенные за баланс, явились предметом сделок по передаче прав на их использование, и при этом все они продолжали генерировать постоянный доход для компании.

Это открывает целый ряд вопросов о целесообразности и правомерности подобных манипуляций с активами, являющимися нематериальными по своей природе.

Как поясняют в самой студии, такая практика списания происходит из-за особенностей законодательства, которое не учитывает специфику учета произведений, созданных в советский период. По их словам, действующее законодательство требует фиксировать все объекты на балансе по первоначальной стоимости, что в отношении многих советских картин невозможно, так как затраты на их производство были понесены десятилетия назад и не могут быть точно оценены.

На "Мосфильме" снялись такие легендарные актеры как: Андрей Миронов, Инна Чурикова, Олег Янковский, Людмила Гурченко и многие другие. Эти таланты создавали образы, которые стали классикой кино как раз в советский период кинематографа.

Пока неизвестно, какие именно фильмы странным образом скинули с баланса киностудии.

Вспомним названия 10 легендарных фильмов

Ирония судьбы, или С лёгким паром, 1976 г.

Иван Васильевич меняет профессию, 1973 г.

Москва слезам не верит, 1979 г. (фильм получил Оскар)

Операция «Ы» и другие приключения Шурика, 1965 г.

Сталкер, 1979 г.

Вокзал для двоих, 1982 г. (из ретро-фильмов один из моих любимых)

Любовь и голуби, 1984 г.

Бриллиантовая рука, 1968 г.

Джентльмены удачи, 1971 г.

Гараж, 1979 г. (обожаю этот фильм - психология толпы с годами не меняется).

А какой фильм особенно нравится вам, попал ли он в этот список?

Следует отметить, что киностудия «Мосфильм», несмотря на списание, сохраняет за собой право на все фильмы, снятые с момента ее основания, а также продолжает получать деньги от лицензионных сделок. Это говорит о том, что можно вести успешную деятельность, даже не учитывая на балансе значительные активы.

Однако данная модель может вызвать настороженность среди инвесторов и властей, которые могут усмотреть в этом признаки неэффективного управления и финансовой непорядочности.

Вопросы по поводу авторских прав в рамках данной ситуации также остаются открытыми. Приведет ли сложившаяся ситуация к каким-то правовым последствиям у руководства студии, полагаю, мы узнаем в ближайшем будущем.