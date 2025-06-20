Продажа доли в ООО сложные вопросы – простые решения. Полезные советы

Начала раскрывать эту тему я здесь:
Согласно обновленному пп.3 п.1 ст.212 НК РФ, покупатель доли в ООО получит материальную выгоду, если стоимость доли ниже рыночной. Это не налоговый риск, а прямая норма законодательства!
В результате бизнесмены, желающие купить или продать недвижимость вместе с ООО либо просто реализовать предприятие или долю в нем, столкнутся с налогами в сотни тысяч, а иногда и миллионы рублей.
В чем ключевая суть изменений?
Если простым языком попытаться объяснить суть изменений законодательства: теперь для целей налогообложения доля в ООО считается активом (причем, обычно дорогостоящим), который оценивается по рыночной стоимости.
В результате с разницы между рыночной и фактической ценой сделки у получателя доли возникает материальная выгода, с которой он обязан заплатить в бюджет НДФЛ.
Так, если вы за «1 рубль» получили то, что по факту по рыночной цене стоит «100 рублей», с разницы в «99 рублей» налоговое законодательство обязывает вас заплатить НДФЛ:
Доходы от продажи доли можно уменьшить расходами на ее приобретение. Если у вас нет документов, подтверждающих расходы на приобретение доли, вы не сможете воспользоваться вычетом. В этом случае вы можете получить вычет только в размере 250 000 руб. (абз. 2 подп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ).
Расходы на продажу долю налог некоем образом не уменьшают.
По какой ставке платить НДФЛ с продажи доли в ООО?
Налоговые ставки при продаже долей составляют 13% и 15%. Если ваш доход от продажи долей за календарный год не превышает 2 400 000 руб., вы платите налог по ставке 13%.
Это означает, что если ваш доход составил 2 400 000 руб., то вы заплатите 312 000 руб. налога, так как 13% от этой суммы равны именно этой цифре.
Если же ваш доход превышает 2 400 000 руб., на сумму, превышающую этот порог, применяется ставка 15%.
Таким образом, все доходы до 2 400 000 руб. облагаются по ставке 13%, а доходы, превышающие эту сумму, облагаются по ставке 15%.
В каком случае налог можно не платить?
Если вы резидент и владели непрерывно долей более 5 лет, а ее стоимость не превышает 50 000 000 руб. (п. 17.2 ст. 217 НК РФ).
Нерезиденты остались за бортом для применения льготы, но обходные маневры для них все-таки существуют.
Применение льготы имеет свои особенности. Давайте рассмотрим их в формате коротких блиц вопросов - ответов.
Обязательно ли привлекать независимого оценщика для определения рыночной стоимости доли?
Нет, не обязательно, но желательно.
Вы это можете сделать сами. Но судебная практика говорит о том, что безопаснее привлечь независимого специалиста. Так как вам будет легче доказать свою правоту в случае спора с налоговиками.
Как определяется рыночная стоимость доли?
В двух словах точно не объяснить. Но ориентируясь только на бухгалтерскую отчетность, можно ошибиться и получить доначисления при проверке, если активы на балансе оценены недостоверно.
Оценщик определяет рыночную стоимость доли в уставном капитале ООО по стандартам оценочной деятельности, включая Федеральный стандарт оценки «Оценка бизнеса».
В процессе оценки анализируются состояние отрасли, финансовые показатели компании и характеристики доли. Основное внимание уделяется доходному, сравнительному и затратному подходам для получения точной оценки.
Увеличение уставного капитала изменяет срок владения долей?
Нет, не изменяет. Но только, если не поменялся процент владения долей.
Например:
В ООО «Стандарт» два участника:
Участник №1 Эскандеров Р.З. 10 000 руб. – 10% доли в УК,
Участник №2 Терентьев А.С. 90 000 руб. – 90% доли в УК,
Общий размер УК – 100 000 руб. – 100%.
Если владельцы компании увеличили УК пропорционально своим долям, таким образом, что получилось:
Участник №1 Эскандеров Р.З. 100 000 руб. – 10% доли в УК,
Участник №2 Терентьев А.С. 900 000 руб. – 90% доли в УК,
При этом общий размер УК изменился – 1 000 000 руб. - 100%, но процентное соотношение долей участников осталось прежним, проблем никаких, срок владения долей ни у кого не прерывается.
А вот если Эскандеров Р.З. за счет дополнительного вклада увеличит свою долю, а Терентьев А.С. нет, то у него непрерывным будет считаться владение только 10% доли, даже если после увеличения УК, ему будет принадлежать 90% организации. Срок владения докупленной долей для применения льготы нужно считать с момента ее получения.
Разъяснения чиновников по этому вопросу читайте в письме Минфина № 03-04-06/14288 от 15.03.2016 г.
Реорганизация прерывает срок владения долей для целей льготы по НДФЛ?
Нет, не прерывает. Причем любая реорганизация (выделение, преобразование, разделение).
Основание - абз. 2 п. 17.2 ст. 217 НК РФ, письма Минфина № 03-04-05/107481 от 29.12.2021 г., № 03-03-06/1/36421 от 13.05.2021 г.
При унаследовании доли учитывается ли срок владения до вступления в наследство?
Нет, не учитывается.
Долю в уставном капитале общества можно унаследовать (п. 1 ст. 1176 ГК РФ). Наследство считается принадлежащим наследнику с момента его открытия, независимо от того, когда оно фактически принято и зарегистрировано (п. 4 ст. 1152 ГК РФ).
Если при продаже унаследованной доли не соблюдается 5-летний срок владения, то налоговая льгота по НДФЛ, указанная не будет применена. Срок владения долей в уставном капитале умершим для применения льготы наследником не учитывается.
Таким образом, дата приобретения доли, полученной в порядке наследования, и срок ее владения начинаются с момента открытия наследства.
Как определить срок владения долей при несовпадении дат в договоре купли-продажи и внесения изменений в ЕГРЮЛ?
В практике часто возникает ситуация, когда дата продажи доли и дата получения дохода не совпадают, что может привести к спорам с налоговыми органами.
Право собственности на долю в уставном капитале ООО переходит к покупателю только после внесения изменений в ЕГРЮЛ. Датой реализации признается дата внесения записи в ЕГРЮЛ (п. 12 ст. 21 Закона № 14-ФЗ).
Пятилетний срок владения долей считается с привязкой к этой дате, хотя доход может быть получен ранее. Для целей НДФЛ датой получения дохода считается день выплаты или перечисления средств на счет физлица, что может стать основанием для отказа в льготе.
Чтобы избежать споров, рекомендуется «согласовать» обе даты, чтобы условие о непрерывном пятилетнем сроке владения долей выполнялось как на момент получения денег, так и на момент внесения изменений в ЕГРЮЛ.
Налоговая ловушка при продаже доли, как не потерять миллионы
Изменения в законодательстве не случайны — они направлены на пополнение бюджета за счет дорогих сделок с долями предприятий. Теперь продажа бизнеса превратилась в минное поле: один неверный шаг — и вы теряете десятки тысяч, а то и миллионов в виде налогов.
Можно ли сэкономить?
Да. Даже при продаже доли за сотни миллионов. Но играть с налогами вслепую — все равно что подписывать себе штрафы и доначисления.
Налоговики уже с прошлого года пристально изучают каждую сделку. Занижение цены? Это не решение, а билет в суд, который с большой долей вероятности будет проигран.
Почему в интернете все меньше информации как законно экономить налоги?
Потому что это не в тренде и государство хочет больше денег в бюджет, а не чтобы вы придумывали, как их не платить.
Как только появляется рабочий способ оптимизации и на практике начинается его «массовость», его тут же блокируют, в том числе внесением изменений в НК РФ. Сами эксперты тоже рискуют, раскрывая даже законные и белоснежные варианты оптимизации.
Самый опасный миф
«Спрошу у знакомого в налоговой, как не платить в бюджет миллионы?». Вы, серьёзно? Это даже не наивность — это прямой путь к проблемам. Хотя если ваша цель привлечь внимание фискалов к сделке, то вы её точно достигните.
Как быть?
Единственный разумный выход — довериться профессионалу, который знает, как действовать в новых реалиях. Хотите сохранить свои миллионы? Давайте обсудим ваш случай — до того, как налоговая начнёт задавать вопросы.
Сейчас экономить налоги нужно ювелирно: тщательно анализируя нормативные акты, судебную практику, разъяснения чиновников и даже законопроекты, которые могут повлиять на ваш случай.
В заключении поделюсь одним из способов оптимизации, который можно раскрыть, но, если честно, я от него не в большом восторге. Есть варианты значительно интереснее. Тем не менее может кому-то пригодиться эта информация.
Как вексель может помочь оптимизировать налоги при продаже доли в уставном капитале
Рассмотрим, как это работает в двух ситуациях: когда покупатель — физическое лицо и когда покупатель — организация.
1. Когда покупатель — физическое лицо
При продаже доли в уставном капитале и получении векселя, доход возникает не в момент получения векселя, а в момент его погашения. Это подтверждается разъяснениями ФНС и судебной практикой, включая Определение ВС:
Письмо ФНС России № БВ-4-7/5648 от 02.04.2020 г. (датой фактического получения дохода является день погашения вексельного обязательства).
Определение Верховного Суда РФ № 306-ЭС19-5334 от 04.06.2019 г. (получение векселя не квалифицируется как доход в натуральной форме, если он не погашен).
Письмо ФНС России № 04-2-02/381@ от 20.09.2005 г. (переход права требования по векселю не является объектом обложения НДФЛ).
Таким образом, вы можете отложить уплату налога до момента, когда вексель будет погашен, что позволяет более гибко управлять своими налоговыми обязательствами.
Но при этом нужно быть готовым отстоять свои права, если налоговики решат с вами поспорить. А они могут.
2. Когда покупатель — организация
Ситуация аналогична, доход от продажи доли возникает в момент получения векселя, но фактический доход будет признан только при его погашении.
Риски:
Несмотря на преимущества, использование векселей связано с определенными рисками:
- Неправильная квалификация дохода.
Если налоговые органы посчитают, что вексель является доходом в момент его получения, это может привести к доначислениям и штрафам. Которые придется отстаивать в суде, выиграть его шансы высоки (определение Верховного суда № 306-ЭС19-5334 от 04.06.2019 г.), но тем, кто не готов к судебным тяжбам, этот способ не подойдет.
- Разные даты признания дохода.
Для физического лица доход от продажи доли возникает в момент погашения векселя, тогда как для юридического лица, если вексель был получен в качестве оплаты, доход может быть признан в момент получения векселя. Это различие может привести к путанице и ошибкам в расчетах.
Если у вас остались вопросы, не стесняйтесь обращаться. В комментариях я предоставляю пояснения исключительно по содержанию статьи, а консультации по частным случаям веду только в личном порядке.
На этом завершаю свой материал -
независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.
Спасибо за прочтение статьи до конца! ❤
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