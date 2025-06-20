Продажа доли в ООО сложные вопросы – простые решения. Полезные советы

В чем ключевая суть изменений?

Если простым языком попытаться объяснить суть изменений законодательства: теперь для целей налогообложения доля в ООО считается активом (причем, обычно дорогостоящим), который оценивается по рыночной стоимости.

В результате с разницы между рыночной и фактической ценой сделки у получателя доли возникает материальная выгода, с которой он обязан заплатить в бюджет НДФЛ.

Так, если вы за «1 рубль» получили то, что по факту по рыночной цене стоит «100 рублей», с разницы в «99 рублей» налоговое законодательство обязывает вас заплатить НДФЛ:

Доходы от продажи доли можно уменьшить расходами на ее приобретение. Если у вас нет документов, подтверждающих расходы на приобретение доли, вы не сможете воспользоваться вычетом. В этом случае вы можете получить вычет только в размере 250 000 руб. (абз. 2 подп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ).

Расходы на продажу долю налог некоем образом не уменьшают.