Суд с налоговой по миграции бизнеса в льготный регион. ФНС в 2025 г. снова выиграла. Еще одна печальная история налогового туризма

Приветствую вас, дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.
С середины 2024 года я начала активно публиковать материалы о том, что налоговая миграция, или «налоговый туризм», представляет собой крайне опасную модель.
В то время, когда некоторые мои коллеги все еще утверждали, что «1% на УСН — это отличная идея!» и что она решит все проблемы, даже с учетом необходимости уплаты НДС с 2025 года. Но я прекрасно понимала, что льготная ставка не позволит сохранить прежние налоговые условия так гладко и сладко.
Скажу больше подтолкнул меня разобраться в теме один бизнесмен из Подмосковья, который ведет нехитрый бизнес с женой они закупают ширпотреб на рынке «Садовод» и продают его подороже на маркетплейсах. При этом прописку он сделал в льготном регионе и полагал, что можно, ничего не меняя в жизни пользоваться ставкой УСН 1% по-прежнему проживая в Подмосковье.
Описание этой истории читайте здесь.
"Так не получится," — объяснила я ему. — "При самом плохом раскладе это грозит даже уголовкой".
Реакция? Прогнозируемый взрыв возмущения. Но мои профессиональные предчувствия, основанные на многолетнем опыте, говорили о грядущей "охоте на ведьм", которая действительно уже началась в 2025 году.
Один из очередных примеров негативной судебной практики (Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда № 14АП-1611/25 по делу № А05-11761/2024от 20 июня 2025 г.).
Давайте вместе разберемся что произошло и почему бизнес вновь потерпел фиаско. Ведь лучше нивелировать собственные риски участь на чужих ошибках, чем на своих.
Ключевые действующие лица
Индивидуальный предприниматель: Авалиани Наталья Юрьевна (ОГРНИП 312290111800063, ИНН 290105085477).
Информация с сайта ФНС: nalog.ru
Управление Федеральной налоговой службы: УФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (ОГРН 1042900900020, ИНН 2901130440).
Период проверки
Проверка проводилась за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2021 г.
Цена вопроса
Доначисленный единый налог на УСН: 8 918 621 руб. (за 2020 год на сумму 4 420 972 руб., за 2021 год на сумму 4 497 649 руб.).
Штраф: 891 863 руб. за неполную уплату налога.
Вместо налога по ставке 1% налоговая инспекция пересчитала его по ставке 6% при объекте налогообложения на УСН «доходы» + доначислила пени и штраф.
Суть дела
ИП Авалиани Н.Ю. обратилась в Арбитражный суд Архангельской области с заявлением о признании недействительным решения УФНС по Архангельской области, которое привлекло её к ответственности за налоговое правонарушение.
Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований Авалиани, что побудило её подать апелляционную жалобу.
В жалобе она утверждала, что суд не учёл важные обстоятельства, в частности, отсутствие доказательств фиктивной миграции в г. Нарьян-Маре и её намерение зарегистрироваться в Ненецком автономном округе для дальнейшего ведения бизнеса.
Причины победы налоговой службы
При оценке фиктивности миграции предпринимателя суд и налоговый орган традиционно учитывали совокупность обстоятельств, которые предприниматель уже не мог изменить задним числом.
👉Поэтому налоговые риски необходимо снижать заранее!
Фиктивная регистрация
Право на применение льготной ставки УСН прежде всего зависит от подтверждения вашего проживания в льготном регионе. Налоговая служба аргументированно доказала, что регистрация Авалиани в Ненецком автономном округе была формальной и не соответствовала фактическому месту проживания и ведения бизнеса. Она использовала адрес регистрации исключительно для применения пониженной налоговой ставки.
Отсутствие фактической деятельности в регионе миграции.
Дополнительный весомый аргумент, который использовала налоговая служба - предприниматель не вел никакой хозяйственной деятельности на территории Ненецкого автономного округа. Все операции и доходы были связаны с деятельностью в Архангельске, а не в г. Нарьян-Маре. Персонала в месте переезда у нее тоже не было, никакой пользы региону она не приносила.
Суд установил, что у ИП 2013 г. находится в собственности коммерческий объект недвижимости (медицинский центр) в регионе до переезда в г. Архангельске.
Местом заключения договоров с контрагентами был город до переезда, а не город прописки ИП после миграции.
Документальные доказательства.
В отличии от ИП налоговая служба представила множество доказательств, включая мелкие детали, выписки из банковских счетов, договоры аренды, свидетельские показания и данные о потреблении коммунальных услуг, которые подтверждали отсутствие фактического проживания и ведения бизнеса в Ненецком автономном округе.
Опрос свидетелей и привлечение участкового
Отсутствие фактического проживания предпринимателя по указанному адресу в Нарьян-Маре подтверждается протоколами допросов свидетелей, которые проживают в соседних квартирах.
В частности, в одном из протоколов, свидетель подтвердил, что не видел предпринимателя по этому адресу.
Также в рапорте участкового уполномоченного полиции, сообщается, что в квартире по указанному адресу проживает другое лицо, которое отказалось давать пояснения.
Кроме того, в ответ на запрос о доверенном лице предпринимателя, которое могло получать почтовую корреспонденцию в период с декабря 2020 года по конец 2021 года, было установлено, что доверенным лицом с 21 сентября 2021 года на срок три года является другое лицо. В подтверждение этого была предоставлена копия доверенности.
Один из распространенных кейсов, которые рекомендуют сейчас компании, которые в свое время впаривали предпринимателям миграцию это аренда квартиры наряду с пропиской в унылой хибаре на несколько вы хозяев.
У меня возникает вопрос: «Разве вы не осознаете, что это не решит ваши проблемы, а лишь добавит доказательства и свидетелей, подтверждающих ваше непроживание в льготном регионе?!»
Умышленное искажение данных
Это обстоятельство может грозить даме помимо прочего уголовной ответственностью. Суд согласился с выводами налогового органа о том, что Авалиани умышленно искажала сведения о фактах хозяйственной жизни, что привело к занижению налога.
Необходимо осознавать, что имитация проживания в льготном регионе является отдельным нарушением, которое связано с умышленным игнорированием норм действующего законодательства и может повлечь уголовную ответственность.
Налоговая служба смогла доказать, что умышленные действия предпринимателя были направлены на минимизацию налоговых обязательств.
Неподтвержденные доводы
Доводы Авалиани о наличии намерений открыть медицинский центр и о понесенных затратах на приобретение квартиры в Нарьян-Маре были признаны судом несостоятельными и неподтвержденными документально.
Дорогие мигрировавшие ИП, уясните себе очень важную мысль: ваши намерения, что вы хотите что-то там сделать не имеют никакой юридической силы. В качестве аргументов в суде принимаются только документально подтвержденные факты, а не ваши планы и мечты.
Судебная практика
Суд опирался на существующую судебную практику и нормы Налогового кодекса, которые подтверждали, что для применения пониженной налоговой ставки необходимо фактическое проживание и ведение бизнеса на территории, где эта ставка применяется.
Обратите внимание: в настоящее время в подобных делах нет положительной судебной практики, поддерживающей бизнес. Это означает, что, если дело дойдет до суда, ваши шансы на победу будут крайне низкими. Исключение составляют лишь те случаи, когда вы заранее подготовились и тщательно разработали стратегию защиты, учтя даже мельчайшие детали.
Какие еще аргументы использовала ФНС:
- Недвижимость на несколько хозяев. По классике была приобретена доля в недвижимости. ИП – мигранты поступают так достаточно часто. Покупают чаще дома, но иногда квартиры на 2-7 хозяев и им такое положение дел норма.
Буду прямолинейной: сама идея покупки недвижимости в долях на несколько хозяев ИП (не родственников) проигрышна и лишена какой-либо логики изначально. Желание специализированных контор (именующих себя консалтинговыми компаниями), поднять легкие деньги на жадности и некомпетентности бизнесменов понятна.
Но ведь и самим ИП нужно было включать голову. Я всегда говорю клиентам, что вы ответите на вопрос налоговиков и суда: «Как и почему вы жили с другими бизнесменами вместе? Как вели общий быт? У вас там что коммуна или секта? 👻». Потому что такие вопросы логичны для подобной ситуации. Что правдоподобного вы сумеете на них ответить, чтобы со стороны это не выглядело бредом?
- Отсутствие деловой цели. Арбитры отметили, что согласно пункту 9 Постановления № 53, суд должен оценивать наличие разумных экономических причин или деловых целей в действиях налогоплательщика, основываясь на его намерениях получить реальную экономическую выгоду.
Подробнее о деловой цели в вопросах оптимизации налогообложения я писала здесь.
Налоговая выгода не может считаться самостоятельной целью. Если основная цель налогоплательщика заключается в получении дохода исключительно за счет налоговых льгот, без намерения вести реальную экономическую деятельность, то в признании такой выгоды обоснованной может быть отказано.
В статье представлена лишь часть аргументов, использованных контролирующим органом. Учитывая, что Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда № 14АП-1611/25 по делу № А05-11761/2024 от 20 июня 2025 года занимает более 24 страниц формата А4, охватить все детали в одной статье не удалось. Однако я планирую вернуться к этой теме в будущих публикациях.
В результате всей этой истории можно сказать о том, что налоговая служба смогла убедительно доказать, что действия Авалиани были направлены на получение налоговой выгоды без реального намерения вести бизнес в Ненецком автономном округе.
Суд первой инстанции и апелляционная инстанция согласились с выводами налогового органа, что и привело к отказу в удовлетворении апелляционной жалобы предпринимателя. Учитывая сумму и умышленные действия женщине может грозить уголовная ответственность сразу по нескольким статьям УК РФ.
На этом завершаю свой материал.
Независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.
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