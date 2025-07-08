Суд с налоговой по миграции бизнеса в льготный регион. ФНС в 2025 г. снова выиграла. Еще одна печальная история налогового туризма

Приветствую вас, дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.

С середины 2024 года я начала активно публиковать материалы о том, что налоговая миграция, или «налоговый туризм», представляет собой крайне опасную модель.

В то время, когда некоторые мои коллеги все еще утверждали, что «1% на УСН — это отличная идея!» и что она решит все проблемы, даже с учетом необходимости уплаты НДС с 2025 года. Но я прекрасно понимала, что льготная ставка не позволит сохранить прежние налоговые условия так гладко и сладко.

Скажу больше подтолкнул меня разобраться в теме один бизнесмен из Подмосковья, который ведет нехитрый бизнес с женой они закупают ширпотреб на рынке «Садовод» и продают его подороже на маркетплейсах. При этом прописку он сделал в льготном регионе и полагал, что можно, ничего не меняя в жизни пользоваться ставкой УСН 1% по-прежнему проживая в Подмосковье.

Описание этой истории читайте здесь.

"Так не получится," — объяснила я ему. — "При самом плохом раскладе это грозит даже уголовкой".

Реакция? Прогнозируемый взрыв возмущения. Но мои профессиональные предчувствия, основанные на многолетнем опыте, говорили о грядущей "охоте на ведьм", которая действительно уже началась в 2025 году.

Один из очередных примеров негативной судебной практики (Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда № 14АП-1611/25 по делу № А05-11761/2024от 20 июня 2025 г.).

Давайте вместе разберемся что произошло и почему бизнес вновь потерпел фиаско. Ведь лучше нивелировать собственные риски участь на чужих ошибках, чем на своих.