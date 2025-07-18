Клонирование любимого кота, цифровой двойник, люди на органы, какие еще новости киберпанка вы могли пропустить?

Приветствую вас, дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.
Мы живем в век цифровых технологий, которые развиваются экспоненциально. В конечном итоге эти новшества существенно отражаются на жизни каждого. Технологии, которые когда-то казались далекими из ряда научной фантастики, становятся реальностью на наших глазах. Поэтому я просто не могу больше об этом молчать (!) и невероятно интересно услышать мнение читателей, поразмышлять и даже подискутировать.
Клонирование домашних животных
Хрупкость и конечность жизни биологических организмов является бесконечно печальной темой, отражающей нашу уязвимость и ограниченность во времени.
Хотя клонирование людей по этическим и правовым причинам остается условно под запретом, с животными ситуация иная. Клонирование животных уже активно используется, при наличии финансов это можете сделать и вы, но надо ли? Для некоторых состоятельных граждан это серые будни.
Цена вопроса: кошек ― $35 000 (2 343 000 руб. по курсу 78,10), собак ― $50 000 (3 905 000 руб.).
К слову, первым клонированным животным 29 лет тому назад была овечка Долли. Страшно представить как почти за 30 лет развились технологии, но их не особо принято выносить в публичную плоскость.
Например, из мировых знаменитостей к подобным услугам обращалась певица и актриса Барбара Стрейзанд для клонирования любимой собачки породы котон-де-тулеар после её смерти в 2017. Пожилая дама заказала сразу два клона, в которых позднее была разочарована. У клонов оказался другой характер, что и естественно, ведь сознание и душу в другое тело никто переносить не научился. А как только такие технологии появятся, мир уже никогда не будет прежним.
Также клонов собак заказывала Пэрис Хилтон. Один известный китайский предприниматель вначале похоронил своего кота, но потом от горя и отчаянья выкопал из земли и обратился в фирму по клонированию, клон питомца удалось создать.
Мировым лидером в этой области считается Компания ViaGen. В России тоже есть сайт занимающийся подобными технологиями клонированиеживотных.рф, так что кому интересно можете его посетить там есть даже фото-примеры животных прототипов и истории от их хозяев.
Организаторы услуги рекомендуют:
«Если ваш питомец погиб, и вы хотите сохранить его ДНК, чтобы потом клонировать, то его нужно срочно завернуть во влажную ткань и положить в холодильник ( ни в коем случае не в морозилку ) и сохранять ДНК нужно как можно скорее. Если питомец большого размера, сделайте эти действия с его отрезанным ушком.»
Чтобы было понятно, для того чтобы клон выжил, предпринимается несколько попыток, процент живых существ на разных стадиях развития достаточно низкий, мне попадались разные цифры от 5-до 10%. Получается до 90-95% животных умрет, чтобы заказчик в итоге сумел получить оплаченный результат. Полагаю, к суррогатным самкам соответствующих животных, вряд ли применяются этичные методы, скорее всего их безжалостно используют как расходный материал.
Я прекрасно понимаю боль владельца от потери любимого питомца, но мне кажется, что это просто самообман. Ведь внешний двойник является лишь носителем того же ДНК, но не настоящим животным, с которым у вас была синергия душ.
Возможно, стоит сделать благотворительный взнос для приюта и поискать душевную связь с другим животным, а не гнаться за престижной породой? 👉Уличные животные, испытавшие страх и голод, часто более преданные и благодарные, а порой даже сообразительнее питомцев, выросших в комфортных рафинированных условиях.
<***> А что вы думаете по этому поводу, напишите в комментариях, хоте ли вы воспользоваться услугой клонирования при наличии средств? Есть ли что вам сказать о технологии в целом? <***>
Выращивание людей на органы – бодиоиды!
Меня шокировала новость про разрешение выращивания бодиоидов, иначе говоря, клонов людей на органы для трансплантации.
В настоящее время такой проект официально разрешен и занимаются им ученые из Стэнфорда — Карстен Чарльзуорт, Генри Грили и Хиромицу Накаучи.
Разница с обычными клонами предполагается в том, что выращенные тела не будут обладать сознанием и болью. Именно такие обещания сделало это трио ученных. Я не медик, но выглядит крайне сомнительно. Цели, для которых собираются выращивать бодиоидов:
- трансплантация органов (иначе говоря, «на запчасти»),
- их хотят использовать для производства заменителей мяса.
Последнее не шутка! С посылами каннибализма, идея, кстати, не нова, об этом в курсе те, кто понимает значение аббревиатуры 👉 HEK 293.
Сложно сдержать эмоции, переполняющие меня при написании этих строк, но в голове сразу всплыли фильмы «Остров» (2005 г.) и «Облачный атлас» (2012 г.), в котором фабрикатов (искусственно выращенных людей) ими же и кормили, называя этот продукт «энерго-мыло».
Во- первых, я сомневаюсь, что информация об отсутствии сознания является достоверной, даже если искусственно выращенные люди будут находиться все время в стадии сна, это не означает отсутствие сознания и души. Или собрались выращивать клонов без голов? На сколько я поняла – нет.
Во-вторых, по мне это то же самое, что официально разрешить резать на мясо и органы, душевно больных людей, у них же тоже мозг не функционирует полноценно, но это не дает морального права играть в Бога или его рогатого антипода. Тем не менее кто-то разрешил и кому-то это нужно.
<***> А что скажите вы? Есть ли у вас какое-то мнение по данному вопросу, на чьей вы стороне?
Если представить ситуацию, что с помощью бодиоида можно сохранить жизнь самого дорого и любимого вам человека и у вас есть такая возможность, как бы вы поступили?
Либо использовать бодиоида для вашей молодости и красоты? Готовы ли вы ответить на этот вопрос честно? <***>
Цифровой двойник человека
У всех нас есть близкие люди, которых мы безмерно любили и которых уже нет в этом мире, но для верующих их душа в мире ином. Представьте ситуацию, что у вас появилась возможность перенести их копию сознания в цифру. Не само сознание, не душу, но моделированную копию. И пусть через монитор, но вы могли бы с помощью сгенерированного видео общаться с умершим человеком, слышали его голос, советоваться с ним, рассказывать о важных в вашей жизни событиях, свадьбе, рождении ребенка, путешествиях и т.д. По сути, для вас, но не для него, близкий человек получил бы вечную жизнь.
Для понимания, о чем речь можно посмотреть фильм «Превосходство» (2014 г.). Там перенесли сознание Джонни Деппа в цифру, но до эволюции, которой закончился фильм ученые, конечно еще не дошли.
Честно признаюсь, такой технологией в продвинутом ее варианте, я бы воспользовалась, если бы была возможность. Пусть это самообман, но для кого-то это могло стать возможностью справится с невыносимой болью, ведь время как известно не лечит, а боль лишь притупляется или вытесняется, если о ней стараться не думать.
В Китае и не только инновация в настоящее время набирает популярность. Тайваньский артист Бао Сяобай использовал ИИ для создания «воскресения» в цифровом мире своей 22-летней дочери, которая ушла из жизни в 2022 году. У него имелась только аудиозапись, на которой звучали три предложения на английском языке. По сообщениям, Бао более года работал с ИИ-технологиями, прежде чем удалось сделать видео, в котором его дочь смогла правдоподобно общаться.
Источник информации: The Guardian
Цифровой двойник человека – это технологии, которые дают очень широкие возможности, прежде всего контроля. Если мы говорим о цифровом двойнике живого человека.
Развитие вашей осведомленности и доступ к всевозможной информации, бросает вызов хозяевам жизни, о чем так недальновидно проговорился Герман Греф в известном видео.
Великолепный фильм про возможные элементы сценария будущего «Первому игроку приготовится» (2018 г.), когда для утешения бедных создан виртуальный мир «Оазис», а для обеспеченных все блага реала останутся по классике.
Цифровой двойник ребенка
Во время эпидемии COVID-19, хотя я бы сказала, во время проведения мирового социального эксперимента, в Китае начали разрабатывать технологии цифровых двойников для детей.
Об этом сообщил руководитель Гуанчжоуского института городских инноваций, на форуме БРИКС «Облачные города».
Смысл в том, что цифровой двойник растет на год раньше, а данные с анализами и диагностикой живого ребенка постоянно передаются, чтобы ИИ выявлял отклонения и предупреждал о необходимости обратиться к врачу.
Еще в Гуанчжоу (провинция Гуандун в Китае) центр по созданию «цифровых двойников» пациентов, что на клеточном уровне позволит моделировать и своевременно предупреждать возможные проблемы со здоровьем.
Цифровой двойник города миллионника
В Шанхае была создана усовершенствованная платформа, которая сочетает высокие технологии и ИИ, для разработки точной виртуальной копии города.
Процесс создания этого цифрового двойника города задействовал различные инновационные технологии, включая беспилотники, оборудованные 3D-камерами.
Сегодня шанхайская полиция может использовать очки виртуальной реальности (VR), чтобы без труда исследовать любые здания в городе. Им доступны подробные планы этажей, данные о жителях и информация об инженерных системах, что значительно улучшает планирование и осуществление спецопераций.
По информации управления общественной безопасности Шанхая, использование этой системы уже показало успешные результаты: в 2024 году уровень преступности снизился на 14% по сравнению с предыдущим годом.
За последние десять лет в городе была достигнута полная, то есть 100% раскрываемость убийств и ограблений. По крайне мере так утверждает власть. Прям как в фильме «Особое мнение» (2002 г.). Проживает в г. Шанхае, если что, 25 млн. человек.
<***> Как вы считаете такие меры безопасности оправданы? Хотите в нашем государстве такой 100% раскрываемости? Напишите в комментариях! В этой сказке нет надежды, или? <***>
В заключении приведу цитату Бенджамина Франклина (1706—1790 гг.) из 18 века, которую я уже ранее использовала в своих публикациях, но которая не теряет актуальности уже четвертое столетие:
«Те, кто готов пожертвовать насущной свободой ради малой толики временной безопасности, не достойны ни свободы, ни безопасности.»
И вот еще от того же автора:
«Если ты не внемлешь благоразумию, то оно тебе обязательно отомстит.»
Очень жду вашу обратную связь, мне важно понимать много ли тех, кто неравнодушен к подобным вопросам.
Ну а теперь обещанный подарок у меня в телеграм в публикации от 18.07.2025 г. вы найдете подробный разбор понятия деловой цели, наглядные примеры, который значительно поможет вам в оптимизации налогообложения. Вы можете скачать его прямо сейчас!
Комментарии10
Благодарю вас за комментарий💐, интересна конечно и ваша точка зрения.
Если мое: я против! Сомневаюсь, что игры в Бога чем-то хорошим закончатся.
На сколько я понимаю, В ЕС клонирование сельскохозяйственных животных запрещено в основном из-за этических соображений и опасений по поводу их животных. Существуют серьезные опасения, что клонирование может привести к страданиям животных, с повышенной вероятностью проблем со здоровьем у клонов, включая проблемы с вынашиванием, родами и преждевременной смертью.
Возникает вопрос почему нельзя обеспечить нормальные условия для обычных животных, обеспечить рабочие для фермеров и достаток их семьям? А делать вот "это все"? Понятно что конечным бенефициаром будет владелец фабрики по клонированию, но сомневаюсь, что сейчас вырастить клона дешевле, чем естественный процесс. Отсутствие логики в действиях наводит на мысль о возможно злом умысле...
На основании вышесказанного, думаю, что не стоит))
@Ольга Ульянова, есть и ещё одна проблема. Эти клонированные животные будут же в пищу использоваться. И кто может сказать как это повлияет на того , кто съел этого клона? А если постоянно этим питаться?
А кто может сказать как это отразиться в будущем на будущие поколения человека, который это всё употреблял?
спасибо что подметили важный аспект.👍
Да, все оно как-то напрягает в целом, это неестественное, даже в какой-то степени некромантское, взамен натурального.
Уже сейчас здоровых людей еще поискать надо, учитывая качество продуктов и того, что в них добавляют, а что будет дальше ???...
а ещё отмечают такой факт, что трупы стали разлагаться намного-много дольше, чем было несколько лет назад
Самая шокирующая новость - выращивание людей на органы и на мясо. Впервые захотелось стать вегетарианкой
Да, весьма старая:
Спасибо за ваше мнение. По мне, происходящее в целом имеет пересечения с религиозной тематикой и наводит на определённые мысли...
Однако тему религии, как и тему политики, в комментариях я считаю лучше не развивать — в том числе из уважения к людям с иными мнениями и религиозными взглядами.🙏