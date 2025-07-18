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Ольга Ульянова
Общество
Клонирование любимого кота, цифровой двойник, люди на органы, какие еще новости киберпанка вы могли пропустить?

Клонирование любимого кота, цифровой двойник, люди на органы, какие еще новости киберпанка вы могли пропустить?

На моем авторском информационном канале появилась новая рубрика, которую я очень давно хотела добавить «Киберпанк в объективе». Раз в неделю будет выходить публикация, не связанная с налогами и финансами (ну или почти не связанная, в конце статьи вы найдете полезный подарок).

Приветствую вас, дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.

Мы живем в век цифровых технологий, которые развиваются экспоненциально. В конечном итоге эти новшества существенно отражаются на жизни каждого. Технологии, которые когда-то казались далекими из ряда научной фантастики, становятся реальностью на наших глазах. Поэтому я просто не могу больше об этом молчать (!) и невероятно интересно услышать мнение читателей, поразмышлять и даже подискутировать. 

Клонирование домашних животных

Визуализация: Ушанева Анастасия для канала «Финансы под контролем»

Хрупкость и конечность жизни биологических организмов является бесконечно печальной темой, отражающей нашу уязвимость и ограниченность во времени. 

Хотя клонирование людей по этическим и правовым причинам остается условно под запретом, с животными ситуация иная. Клонирование животных уже активно используется, при наличии финансов это можете сделать и вы, но надо ли? Для некоторых состоятельных граждан это серые будни. 

Цена вопроса: кошек ― $35 000 (2 343 000 руб. по курсу 78,10), собак ― $50 000 (3 905 000 руб.).

К слову, первым клонированным животным 29 лет тому назад была овечка Долли. Страшно представить как почти за 30 лет развились технологии, но их не особо принято выносить в публичную плоскость. 

Например, из мировых знаменитостей к подобным услугам обращалась певица и актриса Барбара Стрейзанд для клонирования любимой собачки породы котон-де-тулеар после её смерти в 2017. Пожилая дама заказала сразу два клона, в которых позднее была разочарована. У клонов оказался другой характер, что и естественно, ведь сознание и душу в другое тело никто переносить не научился. А как только такие технологии появятся, мир уже никогда не будет прежним.

Также клонов собак заказывала Пэрис Хилтон. Один известный китайский предприниматель вначале похоронил своего кота, но потом от горя и отчаянья выкопал из земли и обратился в фирму по клонированию, клон питомца удалось создать. 

Мировым лидером в этой области считается Компания ViaGen. В России тоже есть сайт занимающийся подобными технологиями клонированиеживотных.рф, так что кому интересно можете его посетить там есть даже фото-примеры животных прототипов и истории от их хозяев.

Организаторы услуги рекомендуют:

«Если ваш питомец погиб, и вы хотите сохранить его ДНК, чтобы потом клонировать, то его нужно срочно завернуть во влажную ткань и положить в холодильник ( ни в коем случае не в морозилку ) и сохранять ДНК нужно как можно скорее. Если питомец большого размера, сделайте эти действия с его отрезанным ушком

Чтобы было понятно, для того чтобы клон выжил, предпринимается несколько попыток, процент живых существ на разных стадиях развития достаточно низкий, мне попадались разные цифры от 5-до 10%. Получается до 90-95% животных умрет, чтобы заказчик в итоге сумел получить оплаченный результат. Полагаю, к суррогатным самкам соответствующих животных, вряд ли применяются этичные методы, скорее всего их безжалостно используют как расходный материал.

Я прекрасно понимаю боль владельца от потери любимого питомца, но мне кажется, что это просто самообман. Ведь внешний двойник является лишь носителем того же ДНК, но не настоящим животным, с которым у вас была синергия душ. 

Возможно, стоит сделать благотворительный взнос для приюта и поискать душевную связь с другим животным, а не гнаться за престижной породой? 👉Уличные животные, испытавшие страх и голод, часто более преданные и благодарные, а порой даже сообразительнее питомцев, выросших в комфортных рафинированных условиях. 

<***> А что вы думаете по этому поводу, напишите в комментариях, хоте ли вы воспользоваться услугой клонирования при наличии средств? Есть ли что вам сказать о технологии в целом? <***>

Выращивание людей на органы – бодиоиды!

Визуализация: Ушанева Анастасия для канала «Финансы под контролем»

Меня шокировала новость про разрешение выращивания бодиоидов, иначе говоря, клонов людей на органы для трансплантации. 

В настоящее время такой проект официально разрешен и занимаются им ученые из Стэнфорда — Карстен Чарльзуорт, Генри Грили и Хиромицу Накаучи.

Разница с обычными клонами предполагается в том, что выращенные тела не будут обладать сознанием и болью. Именно такие обещания сделало это трио ученных. Я не медик, но выглядит крайне сомнительно. Цели, для которых собираются выращивать бодиоидов:

- трансплантация органов (иначе говоря, «на запчасти»), 

- их хотят использовать для производства заменителей мяса.

Последнее не шутка! С посылами каннибализма, идея, кстати, не нова, об этом в курсе те, кто понимает значение аббревиатуры 👉 HEK 293.  

Сложно сдержать эмоции, переполняющие меня при написании этих строк, но в голове сразу всплыли фильмы «Остров» (2005 г.) и «Облачный атлас» (2012 г.), в котором фабрикатов (искусственно выращенных людей) ими же и кормили, называя этот продукт «энерго-мыло».  

Во- первых, я сомневаюсь, что информация об отсутствии сознания является достоверной, даже если искусственно выращенные люди будут находиться все время в стадии сна, это не означает отсутствие сознания и души. Или собрались выращивать клонов без голов? На сколько я поняла – нет. 

Во-вторых, по мне это то же самое, что официально разрешить резать на мясо и органы, душевно больных людей, у них же тоже мозг не функционирует полноценно, но это не дает морального права играть в Бога или его рогатого антипода. Тем не менее кто-то разрешил и кому-то это нужно. 

<***> А что скажите вы? Есть ли у вас какое-то мнение по данному вопросу, на чьей вы стороне?

Если представить ситуацию, что с помощью бодиоида можно сохранить жизнь самого дорого и любимого вам человека и у вас есть такая возможность, как бы вы поступили? 

Либо использовать бодиоида для вашей молодости и красоты? Готовы ли вы ответить на этот вопрос честно? <***>

Цифровой двойник человека

Визуализация: Ушанева Анастасия для канала «Финансы под контролем»

У всех нас есть близкие люди, которых мы безмерно любили и которых уже нет в этом мире, но для верующих их душа в мире ином. Представьте ситуацию, что у вас появилась возможность перенести их копию сознания в цифру. Не само сознание, не душу, но моделированную копию. И пусть через монитор, но вы могли бы с помощью сгенерированного видео общаться с умершим человеком, слышали его голос, советоваться с ним, рассказывать о важных в вашей жизни событиях, свадьбе, рождении ребенка, путешествиях и т.д. По сути, для вас, но не для него, близкий человек получил бы вечную жизнь. 

Для понимания, о чем речь можно посмотреть фильм «Превосходство» (2014 г.). Там перенесли сознание Джонни Деппа в цифру, но до эволюции, которой закончился фильм ученые, конечно еще не дошли.   

Честно признаюсь, такой технологией в продвинутом ее варианте, я бы воспользовалась, если бы была возможность. Пусть это самообман, но для кого-то это могло стать возможностью справится с невыносимой болью, ведь время как известно не лечит, а боль лишь притупляется или вытесняется, если о ней стараться не думать.

В Китае и не только инновация в настоящее время набирает популярность. Тайваньский артист Бао Сяобай использовал ИИ для создания «воскресения» в цифровом мире своей 22-летней дочери, которая ушла из жизни в 2022 году. У него имелась только аудиозапись, на которой звучали три предложения на английском языке. По сообщениям, Бао более года работал с ИИ-технологиями, прежде чем удалось сделать видео, в котором его дочь смогла правдоподобно общаться.

Источник информации: The Guardian

Цифровой двойник человека – это технологии, которые дают очень широкие возможности, прежде всего контроля. Если мы говорим о цифровом двойнике живого человека.

Развитие вашей осведомленности и доступ к всевозможной информации, бросает вызов хозяевам жизни, о чем так недальновидно проговорился Герман Греф в известном видео. 

Великолепный фильм про возможные элементы сценария будущего «Первому игроку приготовится» (2018 г.), когда для утешения бедных создан виртуальный мир «Оазис», а для обеспеченных все блага реала останутся по классике.

Цифровой двойник ребенка

Во время эпидемии COVID-19, хотя я бы сказала, во время проведения мирового социального эксперимента, в Китае начали разрабатывать технологии цифровых двойников для детей. 

Об этом сообщил руководитель Гуанчжоуского института городских инноваций, на форуме БРИКС «Облачные города». 

Смысл в том, что цифровой двойник растет на год раньше, а данные с анализами и диагностикой живого ребенка постоянно передаются, чтобы ИИ выявлял отклонения и предупреждал о необходимости обратиться к врачу.

Еще в Гуанчжоу (провинция Гуандун в Китае) центр по созданию «цифровых двойников» пациентов, что на клеточном уровне позволит моделировать и своевременно предупреждать возможные проблемы со здоровьем.

Цифровой двойник города миллионника

Визуализация: Ушанева Анастасия для канала «Финансы под контролем»

В Шанхае была создана усовершенствованная платформа, которая сочетает высокие технологии и ИИ, для разработки точной виртуальной копии города.

Процесс создания этого цифрового двойника города задействовал различные инновационные технологии, включая беспилотники, оборудованные 3D-камерами.

Сегодня шанхайская полиция может использовать очки виртуальной реальности (VR), чтобы без труда исследовать любые здания в городе. Им доступны подробные планы этажей, данные о жителях и информация об инженерных системах, что значительно улучшает планирование и осуществление спецопераций.

По информации управления общественной безопасности Шанхая, использование этой системы уже показало успешные результаты: в 2024 году уровень преступности снизился на 14% по сравнению с предыдущим годом. 

За последние десять лет в городе была достигнута полная, то есть 100% раскрываемость убийств и ограблений. По крайне мере так утверждает власть. Прям как в фильме «Особое мнение» (2002 г.). Проживает в г. Шанхае, если что, 25 млн. человек. 

<***> Как вы считаете такие меры безопасности оправданы? Хотите в нашем государстве такой 100% раскрываемости? Напишите в комментариях! В этой сказке нет надежды, или? <***>

В заключении приведу цитату Бенджамина Франклина (1706—1790 гг.) из 18 века, которую я уже ранее использовала в своих публикациях, но которая не теряет актуальности уже четвертое столетие:  

«Те, кто готов пожертвовать насущной свободой ради малой толики временной безопасности, не достойны ни свободы, ни безопасности.»

И вот еще от того же автора:
«Если ты не внемлешь благоразумию, то оно тебе обязательно отомстит.»

Очень жду вашу обратную связь, мне важно понимать много ли тех, кто неравнодушен к подобным вопросам. 

Ну а теперь обещанный подарок у меня в телеграм в публикации от 18.07.2025 г. вы найдете подробный разбор понятия деловой цели, наглядные примеры, который значительно поможет вам в оптимизации налогообложения. Вы можете скачать его прямо сейчас!

Информации об авторе

Ольга Ульянова

Ольга Ульянова

Аудитор-консультант в Индивидуальный предприниматель

174 подписчика133 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

10
    • Ольга Ульянова
      Аудитор-консультант

      Людмила Тимофеева

      Интересно, что в ЕС клонирование сельскохозяйственных животных запрещено, а в США разрешено; как вы думаете, стоит ли России последовать примеру ЕС или США в этом вопросе?

      Благодарю вас за комментарий💐, интересна конечно и ваша точка зрения.

      Если мое: я против! Сомневаюсь, что игры в Бога чем-то хорошим закончатся.

      На сколько я понимаю, В ЕС клонирование сельскохозяйственных животных запрещено в основном из-за этических соображений и опасений по поводу их животных. Существуют серьезные опасения, что клонирование может привести к страданиям животных, с повышенной вероятностью проблем со здоровьем у клонов, включая проблемы с вынашиванием, родами и преждевременной смертью.

      Возникает вопрос почему нельзя обеспечить нормальные условия для обычных животных, обеспечить рабочие для фермеров и достаток их семьям? А делать вот "это все"? Понятно что конечным бенефициаром будет владелец фабрики по клонированию, но сомневаюсь, что сейчас вырастить клона дешевле, чем естественный процесс. Отсутствие логики в действиях наводит на мысль о возможно злом умысле...

      На основании вышесказанного, думаю, что не стоит))

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      @Ольга Ульянова, есть и ещё одна проблема. Эти клонированные животные будут же в пищу использоваться. И кто может сказать как это повлияет на того , кто съел этого клона? А если постоянно этим питаться?

      А кто может сказать как это отразиться в будущем на будущие поколения человека, который это всё употреблял?

    • Ольга Ульянова
      Аудитор-консультант

      @Arhimed0

      @Ольга Ульянова, есть и ещё одна проблема. Эти клонированные животные будут же в пищу использоваться. И кто может сказать как это повлияет на того , кто съел этого клона? А если постоянно этим питаться?

      А кто может сказать как это отразиться в будущем на будущие поколения человека, который это всё употреблял?

      спасибо что подметили важный аспект.👍

      Да, все оно как-то напрягает в целом, это неестественное, даже в какой-то степени некромантское, взамен натурального.

      Уже сейчас здоровых людей еще поискать надо, учитывая качество продуктов и того, что в них добавляют, а что будет дальше ???...

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      Уже сейчас здоровых людей еще поискать надо, учитывая качество продуктов и того, что в них добавляют, а что будет дальше ???...

      а ещё отмечают такой факт, что трупы стали разлагаться намного-много дольше, чем было несколько лет назад

  • natalisl

    Самая шокирующая новость - выращивание людей на органы и на мясо. Впервые захотелось стать вегетарианкой

  • Старый ворчун

    С посылами каннибализма, идея, кстати, не нова,

    Да, весьма старая:

    На причастии верующие вкушают плоть и кровь Бога нашего

    • Ольга Ульянова
      Аудитор-консультант

      Старый ворчун

      С посылами каннибализма, идея, кстати, не нова,

      Да, весьма старая:

      На причастии верующие вкушают плоть и кровь Бога нашего

      Спасибо за ваше мнение. По мне, происходящее в целом имеет пересечения с религиозной тематикой и наводит на определённые мысли...

      Однако тему религии, как и тему политики, в комментариях я считаю лучше не развивать — в том числе из уважения к людям с иными мнениями и религиозными взглядами.🙏

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