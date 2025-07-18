Клонирование любимого кота, цифровой двойник, люди на органы, какие еще новости киберпанка вы могли пропустить?

Клонирование домашних животных

Визуализация: Ушанева Анастасия для канала «Финансы под контролем»

Хрупкость и конечность жизни биологических организмов является бесконечно печальной темой, отражающей нашу уязвимость и ограниченность во времени.

Хотя клонирование людей по этическим и правовым причинам остается условно под запретом, с животными ситуация иная. Клонирование животных уже активно используется, при наличии финансов это можете сделать и вы, но надо ли? Для некоторых состоятельных граждан это серые будни.

Цена вопроса: кошек ― $35 000 (2 343 000 руб. по курсу 78,10), собак ― $50 000 (3 905 000 руб.).

К слову, первым клонированным животным 29 лет тому назад была овечка Долли. Страшно представить как почти за 30 лет развились технологии, но их не особо принято выносить в публичную плоскость.

Например, из мировых знаменитостей к подобным услугам обращалась певица и актриса Барбара Стрейзанд для клонирования любимой собачки породы котон-де-тулеар после её смерти в 2017. Пожилая дама заказала сразу два клона, в которых позднее была разочарована. У клонов оказался другой характер, что и естественно, ведь сознание и душу в другое тело никто переносить не научился. А как только такие технологии появятся, мир уже никогда не будет прежним.

Также клонов собак заказывала Пэрис Хилтон. Один известный китайский предприниматель вначале похоронил своего кота, но потом от горя и отчаянья выкопал из земли и обратился в фирму по клонированию, клон питомца удалось создать.

Мировым лидером в этой области считается Компания ViaGen. В России тоже есть сайт занимающийся подобными технологиями клонированиеживотных.рф, так что кому интересно можете его посетить там есть даже фото-примеры животных прототипов и истории от их хозяев.

Организаторы услуги рекомендуют: «Если ваш питомец погиб, и вы хотите сохранить его ДНК, чтобы потом клонировать, то его нужно срочно завернуть во влажную ткань и положить в холодильник ( ни в коем случае не в морозилку ) и сохранять ДНК нужно как можно скорее. Если питомец большого размера, сделайте эти действия с его отрезанным ушком.»

Чтобы было понятно, для того чтобы клон выжил, предпринимается несколько попыток, процент живых существ на разных стадиях развития достаточно низкий, мне попадались разные цифры от 5-до 10%. Получается до 90-95% животных умрет, чтобы заказчик в итоге сумел получить оплаченный результат. Полагаю, к суррогатным самкам соответствующих животных, вряд ли применяются этичные методы, скорее всего их безжалостно используют как расходный материал.

Я прекрасно понимаю боль владельца от потери любимого питомца, но мне кажется, что это просто самообман. Ведь внешний двойник является лишь носителем того же ДНК, но не настоящим животным, с которым у вас была синергия душ.

Возможно, стоит сделать благотворительный взнос для приюта и поискать душевную связь с другим животным, а не гнаться за престижной породой? 👉Уличные животные, испытавшие страх и голод, часто более преданные и благодарные, а порой даже сообразительнее питомцев, выросших в комфортных рафинированных условиях.