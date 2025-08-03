Цифровой допинг для мозга или путь к когнитивной деградации. Что общего между языковыми моделями и таблеткой NZT-48 из фильма «Области тьмы»

Приветствую вас, дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков. Сегодня у меня выпуск не про налоги, а из авторской рубрики «Киберпанк в объективе».

В 2011 году вышел фильм «Области тьмы» (Limitless), где главный герой, писатель Эдди Морра (Брэдли Купер), получает доступ к экспериментальной таблетке NZT-48, и она радикально усиливает его когнитивные способности.

Вдруг он начинает видеть связи между фактами, быстро учить языки, анализировать сложные данные и принимать гениальные решения. NZT-48 не просто ускоряет мышление – она раскрывает потенциал мозга, делая его работу сверхэффективной.

Но что, если в реальной жизни у нас уже есть нечто похожее? Языковые модели, такие как современные ИИ-системы, предлагают аналогичный «буст» для человеческого интеллекта. Давайте разберёмся, в чём их сходство, опираясь на сюжет фильма и добавляя размышления о том, как это влияет на нас сегодня.