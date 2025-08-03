Цифровой допинг для мозга или путь к когнитивной деградации. Что общего между языковыми моделями и таблеткой NZT-48 из фильма «Области тьмы»

Приветствую вас, дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков. Сегодня у меня выпуск не про налоги, а из авторской рубрики «Киберпанк в объективе».
В 2011 году вышел фильм «Области тьмы» (Limitless), где главный герой, писатель Эдди Морра (Брэдли Купер), получает доступ к экспериментальной таблетке NZT-48, и она радикально усиливает его когнитивные способности.
Вдруг он начинает видеть связи между фактами, быстро учить языки, анализировать сложные данные и принимать гениальные решения. NZT-48 не просто ускоряет мышление – она раскрывает потенциал мозга, делая его работу сверхэффективной.
Но что, если в реальной жизни у нас уже есть нечто похожее? Языковые модели, такие как современные ИИ-системы, предлагают аналогичный «буст» для человеческого интеллекта. Давайте разберёмся, в чём их сходство, опираясь на сюжет фильма и добавляя размышления о том, как это влияет на нас сегодня.
1. NZT-48 vs. ChatGPT, цифровой "допинг" для ума или нет?
Вспомним, таблетка NZT-48 в фильме позволяет герою использовать мозг на полную мощность, словно снимая невидимые ограничения.
Языковые модели в какой-то мере действуют похожим образом – они становятся внешним «усилителем» для нашего разума. Вы задаёте вопрос, и ИИ мгновенно генерирует ответы, идеи или даже целые тексты, основываясь на огромных объёмах данных.
NZT-48 в фильме:
✔ Ускоряет мышление
✔ Дает доступ к забытым знаниям
✔ Позволяет видеть связи, недоступные обычным людям
Языковые модели (ChatGPT, Gemini, Claude, Grok и др.):
✔ Анализируют данные в тысячи раз быстрее человека
✔ Выдают готовые решения на основе миллионов источников
✔ Помогают предсказывать тренды (как Эдди предвидел биржевые колебания)
Но есть ключевое отличие: NZT-48 усиливал собственный интеллект, а нейросети могут его подменять.
2. "Умные становятся гениями, а глупые — просто умнее"
Однако, нейросети действуют так, как если бы ваш мозг получил дополнительный процессор, вы быстрее решаете задачи, генерируете креативные идеи и анализируете информацию. Но, как и в фильме, мое мнение - этот эффект не универсален для всех.
Умные люди, обладающие сильным исходным интеллектом, получают от таких инструментов максимальную отдачу. Они «становятся» ещё умнее, потому что умеют задавать точные вопросы, критически оценивать ответы и интегрировать их в свои собственные мысли.
В фильме не все герои получили одинаковый эффект от NZT-48:
🔹 Эдди Морра (Брэдли Купер) — стал финансовым гением, потому что уже был способным и имел творческое мышление и эмоциональный интеллект. Под влиянием NZT-48 он превращается в финансового гения и мастера стратегий. Его разум расцветает, раскрывая скрытые таланты.
🔹 Гангстер и наркоторговец (Эндрю Говард) — поумнел, но остался в рамках своего мышления (использовал NZT для криминала). После NZT-48 он становится умнее, его планы хитрее, действия расчётливее. Однако это «улучшение» остаётся в рамках его изначального потенциала – он не достигает высот Морры, потому что не обладает той же базой знаний, мотивации и творческих способностей.
То же самое с нейросетями:
✔ Если у вас на старте 10 собственных очков → ИИ даст вам еще +10, и они помогут вашему продвижению
✔ Если у вас своих лишь 3 то, ИИ может вам добавить те же +10, но человек с изначально высоким IQ все равно вас переиграет!
Вывод:
Нейросети не делают гениями — они усиливают то, что уже есть.
3. Обратная сторона: "Лень мозга" и когнитивная деградация
В «Областях тьмы» была важная деталь:
🔹 Мелисса (Анна Фрил) бывшая девушка главного героя — подсела на NZT, но ее мозг начал давать сбои из-за перегрузки.
С нейросетями возможна та же опасность:
✔ Мозг перестает думать сам — если мы полагаемся на ИИ даже в простых вопросах.
✔ Критическое мышление ослабевает — если ИИ всегда дает ответ, зачем анализировать самому?
✔ Потеря креативности — нейросети генерируют идеи, но не учат вас мыслить нестандартно.
Например:
Студенты, которые полностью заменяют учебу ChatGPT или иными языковыми моделями, сдают экзамены, но не могут решить задачу без подсказки.
4. Будущее: нейроимпланты и синхронизация с ИИ
В заключение, языковые модели и NZT-48 делят общую суть – они предлагают человеку «волшебный» способ расширить границы разума, но с оговорками.
Будущее может принести ещё более тесную интеграцию, представьте внедрение нейросетей напрямую в головной мозг через нейроинтерфейсы, как в фантастических сценариях. Такой сценарий давно предсказывал футуролог Курцвейл.
Это могло бы синхронизировать ИИ с нашими мыслями, делая усиление мгновенным и постоянным, подобно постоянному эффекту NZT-48. Но что, если это приведёт к потере контроля или зависимости? Станем ли мы сверхлюдьми или просто придатками (!) к машинам?
В финале «Областей тьмы» Эдди научился обходиться и без NZT — его мозг адаптировался, таблетки он стал использовать разумно.
5. 💫 Финал. В каком-то роде NZT-48 уже здесь. Как им пользоваться, чтобы себе не навредить?
Когнитивные способности ослабевают, если мы перестаём тренировать навыки анализа, памяти и креативности. Исследования показывают, что чрезмерное использование гаджетов и автоматизированных инструментов может снижать концентрацию и способность к глубокому мышлению – мозг просто не хочет работать сам.
Добавлю еще свои выводы: это как атрофия мышц от отсутствия тренировок. Если NZT-48 в фильме перегружает мозг, то ИИ может его «разгружать» до полной пассивности.
Поэтому:
✅ Используйте нейросети как инструмент, а не замену собственного мышления.
✅ Тренируйте мозг — без этого даже ИИ не сделает вас гением
✅ Опасайтесь "когнитивной лени" — если перестать думать самому, можно потерять способность к анализу.
💬 Вопросы для читателей:
Как вы считаете сумеет ли ИИ сделать гением любого?
Как не потерять свое мышление, используя нейросети?
Готовы ли вы к нейроимплантам, если они станут доступны?
Поделитесь своим опытом использования ИИ
Пишите в комментариях все что приходит на ум! 🚀
На этом завершаю свой материал.
Независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.
✅Спасибо за прочтение статьи до конца!
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Комментарии10
Ольга, спасибо за статью! С интересом прочитала. Фильм классный. Пойду, пересмотрю))
Наталия, спасибо, да фильм классный! 😊🤝
@Ольга Ульянова, и статья тоже классная!
Спасибо большое, очень приятно и конечно мотивирует. 💖😊🚀
На эти размышления меня натолкнул Борис Мальцев его недавним постом про использование ИИ. 👉🎯 https://www.klerk.ru/user/tot/654244/
Но я поняла, что в комментарий мысли просто не умещу, поэтому сделала выпуск. Хотя там разгорелась очень жаркая и интересная дискуссия на счет использования ИИ. ✍🤖✍🤖✍🤖✍
@Ольга Ульянова, Дискуссия — это хорошо, особенно когда она не уходит куда-то за рамки обсуждаемого вопроса)) Насчет ИИ — это действительно интересная тема, думаю, через какое-то кол-во лет к ней подключатся моральные аспекты. Но в любом случае уже ясно, что тех, кто не умеет пользуется ИИ сейчас, завтра заменят те, кто им умеет пользоваться. Вроде, эту мысль сказал один из основателей ChatGPT. И я с ним согласна.
Если, честно о моральных аспектах я задумываюсь уже сейчас...
@Ольга Ульянова, скоро они станут (скорее всего) еще более явными
Полностью с вами согласна, да, много людей может остаться за бортом, особенно учитывая мировой тренд и статистику старения населения.
Как ни крути более молодые люди легче адаптируются к технологиям