Предприятиям с установленным ИИ-мониторингом могут отменить выездные проверки

В последнее время все активнее обсуждается тезис, что ИИ способен кардинально переформатировать систему государственного надзора. Вот и я решила не пропустить эту тему, особенно учитывая неоднозначность предполагаемых благ.

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю предпринимателям и компаниям законно оптимизировать налоги и вовремя обнаруживать налоговые риски, пока они не превратились в многомиллионные доначисления.

Особый резонанс вызывает идея освободить компании, внедрившие ИИ-мониторинг, от плановых выездных инспекций. На первый взгляд, это выглядит как обоюдовыгодный компромисс — бизнес получает послабления, а регуляторы — современные инструменты контроля.

Если поразмышлять на тему глубже, то выходит, что за этой привлекательной обёрткой скрываются системные риски, которые ставят под сомнение практическую пользу нововведения. Речь идёт не о фискальном послаблении, а о возможной подмене одного типа нагрузки другим — причём потенциально более проблемным для бизнеса.

Официальная логика такова, что предприниматели мотивируются инвестировать в технологии, а надзорные органы получают возможность сократить объём очного администрирования и перейти к дистанционному анализу.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко уже заявили, что ключевая задача — «снижение административной нагрузки на предпринимателей при сохранении эффективности госконтроля».

Хотя реальная практика последних лет демонстрирует, что подобные инициативы нередко оборачиваются неожиданными последствиями. С 2022 по 2025 год в России применялся мораторий на проверки, однако он имеет существенную оговорку при возникновении индикаторов риска надзорные органы были не просто вправе, а обязаны реагировать. Именно эта норма — риск-ориентированный подход — становится ключевым элементом всей конструкции.

Дистанционный мониторинг строится на непрерывном наблюдении, которое ведётся с использованием средств фотофиксации, а также аудио- и видеорегистрации.

Если отбросить риторику и обратиться к сути, внедрение ИИ означает лишь одно, что контроль становится более технологичным, а значит, более глубоким и всепроникающим. Система учится выявлять неочевидные расхождения, аномалии и потенциальные нарушения в учёте быстрее и детальнее, чем это делал человек.

При этом анонсированный мораторий, судя по всему, не коснётся внеплановых проверок — а ведь именно они вызывают наибольшие опасения у предпринимателей. С 2025 года основания для таких проверок прописаны в статье 57 248-ФЗ на постоянной основе. И здесь возникает парадокс: ИИ-аналитика не только не станет защитой от внезапных визитов, но и может спровоцировать их увеличение. Если алгоритм зафиксирует отклонение, система автоматически сгенерирует «сигнал тревоги» — и это станет формальным поводом для контроля.

Так образуется замкнутый цикл мониторинговая система, призванная облегчить положение бизнеса, превращается в генератор новых проверочных событий. Причём оспорить решение машины гораздо сложнее, чем решение инспектора.

Техническая сторона вопроса также вызывает вопросы

Руководитель направления Т1 ИИ Сергей Голицын прямо признаёт: на сегодняшний день полностью заменить выездные проверки системы не могут. Их функция — сбор и первичный анализ данных, тогда как окончательное решение всё равно остаётся за человеком. Более того, ИИ-решения уже сейчас активно используются для выявления отклонений, но никто не отменял проблему ложноположительных срабатываний. Доказать ошибку алгоритма предпринимателю будет практически невозможно, а это создаёт благодатную почву для бюрократических манипуляций. Цифровой инструмент рискует стать не щитом, а оружием.

Наконец, важно учитывать, что инициатива не распространяется на налоговый, таможенный, валютный контроль и прокурорский надзор. Это значит, что даже при наличии «ИИ-сертификата» компания остаётся уязвимой перед внезапными визитами налоговиков или прокуратуры. Следовательно, общее контрольное бремя вряд ли ощутимо уменьшится — просто поменяется его структура.

Мое мнение:

Считаю, что данная инициатива, при всей ее внешней привлекательности, может оказаться «медвежьей услугой» как для бизнеса, так и для разработчиков ИИ. Не сложно догадаться, что подобные инициативы в конечном счете направлены по поступление больших денег бюджет и все меньших возможностей маневра у бизнеса для оптимизации.

С одной стороны, инициатива создает иллюзию преференций. С другой — требует от компаний инвестиций в ИИ-решения, при этом не гарантируя реального снижения контрольного давления.

Государство хочет стимулировать внедрение отечественного ИИ. Однако если условием для освобождения от проверок станет наличие такого «цифрового цензора», бизнес будет вынужден тратить деньги на его установку, даже если в этом нет прямой экономической необходимости.

Это превращает ИИ из инструмента повышения эффективности в обязательный «пропуск», плата за который может не окупиться.

Истинная цель контроля должна заключаться не в количестве проверок или внедрении гаджетов, а в создании честных и прозрачных правил игры. Переход на риск-ориентированный подход — это верный путь.Но он должен быть основан на четких, понятных и единых для всех критериях, а не на сомнительных возможностях алгоритмов.

Вместо того чтобы обещать отмену проверок за «правильное» оборудование, государству стоило бы сосредоточиться на реальном упрощении законодательства и устранении причин для бюрократического давления, а также реальных мерах поддержки малого и среднего предпринимательства.

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Источник этой новости – www.kommersant.ru