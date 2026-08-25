Как новый Указ № 604 позволяет государству взять ваш бизнес под внешнее управление за одну ошибку

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю предпринимателям и компаниям законно оптимизировать налоги и вовремя обнаруживать налоговые риски, пока они не превратились в многомиллионные доначисления.

24 августа 2026 года в России вступил в силу Указ Президента № 604, документ на самом деле ожидаемых, для тех, кто не в также и следит за информационной повесткой.

Почитаем вместе этот Указ, чтобы понимать новую реальность операционного управления. Я покажу, где в тексте указа скрыты главные риски для вашей управленческой свободы, а также выскажу свое виденье о происходящем.

Кстати, совсем недавно я выпускала материал по теме активов юрлиц, и вот уже какие-то сценарии из него сбываются:

- Как вывести имущество из ООО или АО. Я знаю 14+способов, а вы?

А также ранее полезный материал по теме

- Как продать ООО в 2026 г. и не переплатить налоги? Что изменилось в налогообложении продажи долей в ООО

Если вы давно планировали такие сделки, но откладывали, то обязательно дочитайте материал до конца, чтобы потом не было мучительно больно. Вообще сейчас самое лучшее время взять себя в руки и привести дела в порядок в самом широком смысле этого слова.