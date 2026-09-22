Может ли учредитель передать имущество в качестве отступного по долгу перед организацией?

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю предпринимателям и компаниям законно оптимизировать налоги и вовремя обнаруживать налоговые риски, пока они не превратились в многомиллионные доначисления.
Почему риски сейчас реальны, как никогда и с зависшими суммами необходимо что-то делать
Давайте вначале разберемся в чем суть проблемы, если есть те, кто не в курсе. По какой причине то, что несколько лет тому назад прокатывало сейчас не пройдет?
На сумму незакрытого подотчета контролеры на местах все активнее начисляют взносы и НДФЛ (письмо Минфина № 03-15-06/44169 от 30.04.2025 г., № 03-04-06/98341от 16.12.2019, № 03-04-06/5808 от 01.02.2018 п. 8 Приложения к Письму ФНС № СА-4-7/23263 от 24.12.2013).
Доначисления НДФЛ 13-22% +30% страховых взносов могут достигать и даже превышать 50% от невозвращённой суммы с учетом штрафа и пеней. Очень высокая цена вопроса!
Ситуация не является нововведением, но имеет в настоящее время устойчивый налоговый тренд во всех регионах РФ.
Судебная практика последних лет устойчиво складывается в пользу налоговиков:
- Постановление АС Волго-Вятского округа по делу №А29-10856/2025 от 21.08.2026,
- Постановление АС Уральского округа по делу № А76-36174/2024 от 01.04.2026 № Ф09-525/26,
- Постановление АС Поволжского округа по делу № А12-4016/2023 от 30.05.2024,
- Определение Верховного Суда РФ № 310-ЭС19-28047 по делу № А35-12731/2017 от 03.02.2020,
- Определение Верховного Суда РФ № 307-ЭС20-23792 по делу № А66-6506/2019 от 11.02.2021),
- Постановление Президиума ВАС РФ №14376/12, 13510/12 от 05.03.2013,
Наглядный пример
Представим классическую ситуацию из практики.
Участник ООО «Альянс Юг» (все совпадения случайны) Валентин Петрович получил под отчет 20 млн руб. Долг копился несколько лет. Следя за налоговыми трендами и ужесточением судебной практики, Валентин Петрович понял: за неуплаченные налоги с этих денег можно получить при худшем сценарии даже уголовку.
Напомню:
Уголовная ответственность за уклонение от налогов (ст. 198, 199, 199.1 УК РФ) наступает, если недоимка за последние 3 года превысит:
- 2 700 000 руб. — для физлиц, включая ИП;
- 18 750 000 руб. — для юрлиц.
Возникает вопрос: что делать если таких свободных денег у него нет? Но, имеется квартира сопоставимая по стоимости. Можно ли отдать ее в качестве отступного? В этой квартире проживает он вместе с семьей много лет.
Кстати, раньше я уже делала большой разбор про подотчет и его списание без документов, не все варианты сейчас актуальны и не все попали в статью, но возможно информация вам пригодится:
Убираем возможные сопутствующие налоговые риски
Фактически директор пользовался деньгами организации безвозмездно. Если оставить всё как есть (подотчет), налоговая при проверке может дополнительно доначислить НДФЛ с материальной выгоды от экономии на процентах (как при беспроцентном займе, письмо ФНС России № БС-4-11/10885@ от 24.09.2024).
Примите упреждающие меры. Чтобы снять риски, имеет смысл провести новацию долга. Если оставить все как есть, налоговая может расценить пользование деньгами как беспроцентный заем. Для резидентов ставка НДФЛ с такой выгоды — 35%, для нерезидентов — 30%.
Как это выглядит на практике:
Было
Стало
Дебет 71 Кредит 50/51 — выдача под отчет
Дебет 73 (58) Кредит 71 — перевод долга в заем
Нет процентов
Начисляются проценты по договору займа
Риск доначисления НДФЛ с матвыгоды
Риск снимается (при условии рыночной ставки)
Переходим к самому отступному
Согласно ст. 409 ГК РФ, обязательство может быть прекращено предоставлением отступного. Стороны заключают соглашение: учредитель в нашем примере передает ООО квартиру в счет погашения долга по займу и начисленным процентам.
Для физлица передача недвижимости в качестве отступного признаётся реализацией имущества (пп. 5 п. 1 ст. 208 НК РФ). У учредителя возникает доход, равный сумме погашаемого долга.
ООО не является налоговым агентом. Физлицо отчитывается и платит само. По итогам 2026 года нужно подать декларацию 3-НДФЛ (срок — до 30 апреля 2027 г.).
Если предмет отступного — недвижимость, одного соглашения и акта мало. Право собственности переходит к ООО только после регистрации в ЕГРН (п. 2 ст. 223 ГК РФ, постановление Президиума ВАС № 2826/14 от 17.06.2014).
Пока записи в ЕГРН нет — долг учредителя не закрыт. Проценты по займу продолжают начисляться, отступное не работает.
Параметр
Физлицо-РЕЗИДЕНТ РФ
Физлицо-НЕРЕЗИДЕНТ РФ
Базовая ставка НДФЛ
13% (до 5 млн) / 15% (свыше 5 млн)
30% (со всей суммы)
Право на вычеты
✅ Можно уменьшить доход на 1 млн руб. ИЛИ на документально подтвержденные расходы на покупку квартиры
❌ НЕТ. Нерезиденты не вправе применять имущественный вычет 1 млн руб. или уменьшать доход на расходы
Льгота по сроку владения
✅ Освобождается от НДФЛ, если владел более мин. срока (3 или 5 лет)
✅ ДА! Несмотря на ставку 30%, нерезиденты пользуются льготой по мин. сроку (Письмо Минфина № 03-04-05/87049)
Итог (если срок < мин.)
~2 665 000 руб. (с учетом вычета в 1 млн)
6 150 000 руб. (без права на вычеты)
Итог (если срок > мин.)
0 руб.
0 руб.
Отсроченные расходы и налоговые риски
Ключевой вопрос ФНС: зачем ООО квартира? Согласно ст. 2 ГК РФ и ст. 34 НК РФ, деятельность организации направлена на систематическое получение прибыли. Любое приобретение юридического лица должно быть экономически обосновано.
Зачем торговой компании жилая квартира в Подмосковье? Как она будет использовать её в коммерческой деятельности? Если налоговая не увидит деловой цели, сделку могут признать фиктивной (ст. 170 ГК РФ) — со всеми вытекающими последствиями.
Чтобы обосновать деловую цель самый очевидный путь — сдавать имущество в аренду текущим жильцам. Заключите договор аренды, без него нельзя учитывать коммунальные платежи в расходах. Платежи должны быть регулярными и по рыночной цене. Иначе возникает риск доначисления НДФЛ с материальной выгоды у проживающих физлиц (ст. 212 НК РФ).
Если квартира приобретается для перепродажи, то тогда это уже товар, а не основное средство и не доходные вложения в материальные ценности. Учет и налогообложение строятся по другим правилам.
Даже если удастся с минимальными налогами ввести недвижимость в ООО, при её последующей продаже возникнут существенные налоговые потери. Без дополнительной оптимизации здесь не обойтись.
О вариантах вывода имущества из организации я недавно выпускала отдельную статью — рекомендую ознакомиться перед принятием решения.
- Как вывести имущество из ООО или АО. Я знаю 14+ способов, а вы?
Подводя итог вариант с отступным в виде имущества законен, но несет в себе скрытые и отсроченные налоговые риски, которые могут многократно превысить экономию на этапе закрытия подотчетного долга. Просто так без НДФЛ деньги от продажи этого имущества будет получить непросто. А с реализации само предприятие в общем случае должно будет заплатить налоги в соответствии с применяемой системой налогообложения. Если не знаете, как сэкономить, не стесняйтесь обращаться за помощью.
Дисклеймер: статья не является юридической или налоговой консультацией и каждый кейс индивидуален.
Ольга Ульянова, аудитор. Спасибо за прочтение статьи до конца! 💖
Добавлю про гражданско-правовую сторону, её легко упустить за налогами. Если квартира куплена в браке, для отступного по общему правилу нужно нотариально удостоверенное согласие супруга (пункт 3 статьи 35 СК), иначе супруг может оспорить сделку в течение года с момента, когда узнал или должен был узнать. Если участник одновременно директор или контролирующее лицо, соглашение об отступном стоит провести по процедуре сделки с заинтересованностью (статья 45 закона об ООО), иначе при корпоративном споре или банкротстве её будет легче атаковать. И договор аренды с семьёй, которая остаётся жить в квартире, лучше подписать сразу после регистрации перехода права, чтобы не было периода бесплатного проживания, о котором вы пишете в контексте материальной выгоды.