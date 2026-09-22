Может ли учредитель передать имущество в качестве отступного по долгу перед организацией?

Давайте вначале разберемся в чем суть проблемы, если есть те, кто не в курсе. По какой причине то, что несколько лет тому назад прокатывало сейчас не пройдет?

На сумму незакрытого подотчета контролеры на местах все активнее начисляют взносы и НДФЛ (письмо Минфина № 03-15-06/44169 от 30.04.2025 г., № 03-04-06/98341от 16.12.2019, № 03-04-06/5808 от 01.02.2018 п. 8 Приложения к Письму ФНС № СА-4-7/23263 от 24.12.2013).

Доначисления НДФЛ 13-22% +30% страховых взносов могут достигать и даже превышать 50% от невозвращённой суммы с учетом штрафа и пеней. Очень высокая цена вопроса!

Ситуация не является нововведением, но имеет в настоящее время устойчивый налоговый тренд во всех регионах РФ.