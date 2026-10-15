Деньги после оплаты налогов ИП может тратить без ограничений? Не тут-то было. Свежие примеры из практики. Полезные советы

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю предпринимателям и компаниям законно оптимизировать налоги и вовремя обнаруживать налоговые риски, пока они не превратились в многомиллионные доначисления.
Банковская практика последних лет заставляет предпринимателей задуматься: действительно ли после уплаты налогов можно свободно пользоваться своими деньгами?
Например, банк может заинтересоваться регулярными переводами физическим лицам, запросить пояснения по операциям или рекомендовать проводить личные платежи иначе. Причем вопросы иногда возникают даже к операциям, которые предприниматель считает совершенно обычными.
Разберемся, что говорят официальные документы, кто рискует больше остальных и как организовать расчеты, чтобы не создавать себе лишних проблем.
Вначале немного статистики
В начале 2026 года в России насчитывалось около 4,8–4,9 млн ИП. Это огромная аудитория, для которой вопрос распоряжения заработанными деньгами имеет вполне практическое значение.
Главное преимущество ИП перед ООО заключается в том, что предприниматель не является отдельным от гражданина юридическим лицом. Ему не нужно распределять прибыль в форме дивидендов, чтобы воспользоваться заработанными средствами.
Однако право распоряжаться деньгами не означает, что любая операция останется без внимания банка. Думаю, уже ни для кого не секрет, что банки сейчас весьма активно сотрудничают с ФНС по обмену информации. Особенно по ситуациям, когда речь может идти об операциях, с которых налоги не платятся, а должны.
Что говорит Банк России
В официальных критериях оценки риска совершения подозрительных операций нет универсального безопасного процента выручки, который ИП может перевести на личные нужды.
Иными словами, нельзя утверждать, что вывод 30%, 50% или 80% поступлений автоматически безопасен, а превышение определенной доли создает нарушение.
Банк России предусматривает комплексную оценку операций. Среди критериев — объем и количество поступлений и списаний, доля переводов между собственными счетами, соотношение входящих и исходящих платежей, наличие расходов, подтверждающих реальную хозяйственную деятельность, и соответствие операций заявленным видам деятельности.
Это предусмотрено решением Совета директоров Банка России от 01.07.2022 о критериях отнесения юридических лиц и ИП к группам риска совершения подозрительных операций.
Ознакомиться с документом можно на официальном сайте Банка России.
Здесь важно правильно понимать смысл критериев. Банк оценивает не только сумму, которую предприниматель перевел себе, но и общую картину движения денег.
Например, если на счет поступает выручка, предприниматель оплачивает аренду, закупки и другие расходы бизнеса, а оставшуюся сумму переводит на собственный счет, экономический смысл операций может быть понятен.
Совершенно иначе могут выглядеть операции, когда значительные поступления практически сразу уходят множеству физических лиц, а подтверждающих документов и понятных хозяйственных оснований нет.
Почему даже законный перевод может вызвать вопросы
Сам по себе высокий процент перевода денег на личный счет не доказывает нарушение. Но и небольшой процент не гарантирует отсутствия вопросов.
Банки обязаны выявлять подозрительные операции в рамках Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ. При этом кредитные организации применяют собственные правила внутреннего контроля и оценивают риск конкретного клиента.
Это прямо разъясняет Банк России в рекомендациях для предпринимателей.
Поэтому уплата налогов не исключает банковского контроля: налоговая законность дохода и характер последующих операций — разные вопросы.
Переходим к практике
Рассмотрим несколько, казалось бы, безобидных ситуаций.
1. ИП регулярно переводит деньги физическим лицам
Предприниматель может перечислять деньги арендодателю, подрядчику, исполнителю или другому физическому лицу. Сам по себе такой перевод не запрещен.
Но если платежи систематические, а их экономический смысл неочевиден, банк может запросить документы и пояснения.
Важно, чтобы назначение платежа соответствовало действительности, а договоры и другие документы подтверждали реальные отношения сторон.
Если человек фактически работает как штатный сотрудник, формальное оформление отношений как оказания услуг не избавит от риска признания их трудовыми.
2. ИП оплачивает квартиру для личного проживания
Предприниматель арендует квартиру для себя и переводит арендную плату со своего расчетного счета.
Такой платеж сам по себе не запрещен. Но если предприниматель регулярно перечисляет деньги физическому лицу, операция может привлечь внимание банка.
При этом регулярность не превращает арендную плату в заработную плату. Значение имеют реальные обстоятельства и документы, подтверждающие основание платежа.
Практический вариант — переводить деньги с расчетного счета ИП на личный счет, а уже оттуда оплачивать личные расходы. Это позволяет разделить предпринимательские и бытовые операции.
3. Даже благотворительность может вызвать вопросы
На этой неделе я сама столкнулась с показательной ситуацией. Я регулярно и ни один год перевожу деньги благотворительной организации через СБП, чтобы минимизировать комиссию фонду. Делаю это почти после каждого поступления выручки, перечисляя маленький процент. Для меня это обычная, и как мне казалось, точно безобидная транзакция.
Однако на этой неделе мне рекомендовали не переводить деньги на благотворительность непосредственно с расчетного счета ИП.
Это не значит, что предпринимателю запрещено заниматься благотворительностью или что такой перевод автоматически считается подозрительным. В конкретной ситуации банк насторожили регулярные переводы физическому лицу через СБП, даже несмотря на назначение платежа «Благотворительность».
Назначение платежа само по себе не снимает вопросов банка. В целом ситуация хорошо показывает, почему предпринимательский счет не всегда удобно использовать для всех личных платежей.
Мой практический вывод прост, если деньги предназначены для личных нужд (неважно каких), стоит заранее продумать порядок их перевода на лучную карту, не связанную с бизнесом и последующего использования.
Кто рискует больше остальных
Я бы в первую очередь обратила внимание на две категории предпринимателей.
Конечно, ИП без сотрудников. Отсутствие персонала само по себе не является нарушением. Однако если через счет проходят значительные поступления, а заметная часть денег затем регулярно перечисляется физическим лицам, банку может потребоваться объяснение характера операций.
Еще одна категория — предприниматели, которые активно рассчитываются с физическими лицами или получают от них деньги.
Для них особенно важно иметь документы, подтверждающие основания платежей, и не смешивать личные переводы с расчетами по бизнесу.
При этом ни отсутствие сотрудников, ни регулярные переводы, ни определенная доля снятых или перечисленных денег сами по себе не означают, что предприниматель нарушает закон. Оценивать нужно совокупность обстоятельств.
Как снизить банковские риски
Вместо того чтобы искать универсальный безопасный процент вывода выручки, рекомендую обратить внимание на организацию расчетов.
1. Разделите личные и предпринимательские расходы.
Как было сказано выше, советую переводить деньги, предназначенные для личных нужд, на собственный счет физического лица. Именно такие рекомендации дают сейчас сами банки предпринимателям.
2. Следите за соответствием операций деятельности.
Если предприниматель заявляет один вид деятельности, а движение денег по счету выглядит совершенно иначе, это может вызвать дополнительные вопросы.
3. Не пытайтесь искусственно дробить переводы.
Разделение одной суммы на несколько платежей не устраняет причины возможных подозрений.
4. Проверяйте свой уровень риска.
На сайте Банка России работает сервис проверки сведений о том, отнесен ли предприниматель к группе высокого риска совершения подозрительных операций в рамках платформы «Знай своего клиента».
Если банк запросил документы или ограничил операции, сначала выясните конкретное основание. В зависимости от ситуации можно представить пояснения и подтверждающие документы, а при необходимости — воспользоваться предусмотренной Банком России процедурой обжалования.
Так сколько же можно переводить себе?
Ответ не сводится к конкретной цифре. Нет установленного Банком России универсального процента выручки, который гарантировал бы отсутствие вопросов к предпринимателю. Поэтому рекомендации вроде «безопасно выводить не больше 50%» без ссылки на конкретный нормативный документ вводят читателя в заблуждение.
Разумный подход — оценивать не только размер перевода, но и происхождение денег, характер деятельности, хозяйственные расходы и основания остальных операций.
Не подгоняйте движение денег под выдуманный безопасный процент. Сделайте операции понятными, обоснованными и подтверждаемыми документами. Это гораздо надежнее, чем пытаться угадать, какая ж там доля выручки не привлечет внимания банка. Привлечь внимание может сейчас уже почти любая, но странная операция, особенно если она повторяется на системной основе.
Ольга Ульянова, аудитор. Спасибо за прочтение статьи до конца! 💖