Деньги после оплаты налогов ИП может тратить без ограничений? Не тут-то было. Свежие примеры из практики. Полезные советы

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю предпринимателям и компаниям законно оптимизировать налоги и вовремя обнаруживать налоговые риски, пока они не превратились в многомиллионные доначисления.

Банковская практика последних лет заставляет предпринимателей задуматься: действительно ли после уплаты налогов можно свободно пользоваться своими деньгами?

Например, банк может заинтересоваться регулярными переводами физическим лицам, запросить пояснения по операциям или рекомендовать проводить личные платежи иначе. Причем вопросы иногда возникают даже к операциям, которые предприниматель считает совершенно обычными.

Разберемся, что говорят официальные документы, кто рискует больше остальных и как организовать расчеты, чтобы не создавать себе лишних проблем.