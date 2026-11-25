Нюансы:

Порог входа считают хитро, нужно понимать нюансы. Для ст. 199 УК РФ крупный размер — это свыше 18,75 млн руб. неуплаты за три года. Особо крупный — 56,25 млн руб.

Главная ловушка в том, что считается всё, включая взносы. Например, если вы три года аккуратно «оптимизировали» НДС на 12 млн, а по взносам «забыли» 7 млн. с серых зарплат. Итого 19 млн. Порог суммарно будет превышен и уже подпадает под уголовку.

Отдельная боль — пороги для физлиц (включая ИП) по взносам на травматизм (ст. 199.3 УК РФ). Крупный размер тут начинается всего с 2,25 млн руб. Для компании по ст. 199.4 порог выше (7,5 млн). То есть для обычного сотрудника планка уголовки в разы ниже. Имейте это в виду.

А вот пени в порог не идут. Если в требовании ФНС висит 20 млн, но 17 млн — это тело долга, а 3 млн — пени и штрафы по НК, уголовного порога нет. Умение читать требование теперь особый навык выживания.

Ежедневно общаясь с клиентами, могу сказать, что нервы и так на пределе у многих. Давайте беречь себя! Сейчас требуется разумный и действительно взвешенный подход к налоговой оптимизации.