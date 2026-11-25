Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю предпринимателям и компаниям законно оптимизировать налоги и вовремя обнаруживать налоговые риски, пока они не превратились в многомиллионные доначисления.
17 ноября Госдума приняла поправки в УК РФ (проект № 1069534-8). Уголовные штрафы за налоговые преступления выросли в 5 раз. Готовимся к тому, что до Нового года нормативный документ вступит в силу (через 10 календарных дней после опубликования). А также разбираем есть ли шансы защитить себя и свое личное имущество.
Что именно выросло
Предмет нарушения
Штраф был, руб.
Штраф стал, руб.
Сокрытие имущества, особо крупный (ч. 2 ст. 199.2)
500 тыс. — 2 млн
2,5–5 млн
Сокрытие имущества, крупный (ч. 1 ст. 199.2)
200–500 тыс.
1–2,5 млн
Уклонение (организация), особо крупный / группа лиц (ч. 2 ст. 199)
200–500 тыс.
1–2,5 млн
Налоговый агент, особо крупный (ч. 2 ст. 199.1)
200–500 тыс.
1–2,5 млн
Уклонение (организация), крупный (ч. 1 ст. 199)
100–300 тыс.
500 тыс. — 1,5 млн
Налоговый агент, крупный (ч. 1 ст. 199.1)
100–300 тыс.
500 тыс. — 1,5 млн
Взносы на травматизм (организация), особо крупный (ч. 2 ст. 199.4)
300–500 тыс.
400–700 тыс.
Взносы на травматизм (организация), крупный (ч. 1 ст. 199.4)
100–300 тыс.
150–400 тыс.
Взносы на травматизм (физлицо), особо крупный (ч. 2 ст. 199.3)
до 300 тыс.
до 400 тыс.
Взносы на травматизм (физлицо), крупный (ч. 1 ст. 199.3)
до 200 тыс.
до 300 тыс.
Когда из ООО опасно выводить имущество я писала в этой статье:
- Как вывести имущество из ООО или АО. Я знаю 14+способов, а вы?
Суд не обязан назначать штраф; он может его назначить как замену. Но если назначает — сумма уже такая, что «откупиться» становится отдельным финансовым решением, а не формальностью.
Нюансы:
Порог входа считают хитро, нужно понимать нюансы. Для ст. 199 УК РФ крупный размер — это свыше 18,75 млн руб. неуплаты за три года. Особо крупный — 56,25 млн руб.
Главная ловушка в том, что считается всё, включая взносы. Например, если вы три года аккуратно «оптимизировали» НДС на 12 млн, а по взносам «забыли» 7 млн. с серых зарплат. Итого 19 млн. Порог суммарно будет превышен и уже подпадает под уголовку.
Отдельная боль — пороги для физлиц (включая ИП) по взносам на травматизм (ст. 199.3 УК РФ). Крупный размер тут начинается всего с 2,25 млн руб. Для компании по ст. 199.4 порог выше (7,5 млн). То есть для обычного сотрудника планка уголовки в разы ниже. Имейте это в виду.
А вот пени в порог не идут. Если в требовании ФНС висит 20 млн, но 17 млн — это тело долга, а 3 млн — пени и штрафы по НК, уголовного порога нет. Умение читать требование теперь особый навык выживания.
Ежедневно общаясь с клиентами, могу сказать, что нервы и так на пределе у многих. Давайте беречь себя! Сейчас требуется разумный и действительно взвешенный подход к налоговой оптимизации.
Как бухгалтеру правильно сопротивляться сомнительным сделкам
Раздел в статье, который не понравится директорам и собственникам бизнеса.
Давление собственников и вот эти вот «эффективные менеджеры» с их бесконечными кривыми схемами оптимизации, заставляют крутиться бухгалтеров и закрывать глаза на откровенно серые зоны. А потом расплачиваться приходится всем. Оптимизация оптимизации рознь!
Чтобы реально защититься, бухгалтерам нужно собирать досье заранее, а не когда запахло жареным и в дверь постучали правоохранительные органы.
Если называть вещи своими именами Государство, по сути, стравливает бухгалтера и владельцев бизнеса. Бухгалтерам, помимо стрессовой и многозадачной работы, требуется еще и обязательно думать и о собственной безопасности. Это подразумевает не совсем командную работу. Что происходит, если не думать о своей безопасности, можно почитать в этих выпусках:
Часть 1. Когда за дробление бизнеса уголовку получит главбух. История одной подставы
Часть 2. Дело главбуха Анны Филимоновой — продолжение. Сможет ли главный бухгалтер отменить уголовный приговор и не платить 50 млн?
Ну и вдогонку еще по теме:
Налоговая запустила режим «почти безупречно»: 9 из 10 судов выиграно ФНС. Чек выездной проверки
Что должно лежать в «страховочной папке» главбуха
Служебная записка на имя руководителя: «Карл Исакович», сделка несет такие-то риски, нарушает такие-то нормы, прошу не проводить». Дата, подпись, входящий номер. Формальности имеют значение, без них документ просто бумажка.
Нужно как-то подтвердить отметку о несогласии. Если подписать декларацию все же заставили — пишите протокол разногласий или отправляйте письмо. Молчаливая подпись читается как согласие, даже если вы пытались избежать нарушения. Вам нужно следить за законодательством и рисками – это неотъемлемая часть вашей работы. А также помнить, что в суде вас могут защитить только документы, а не эмоции.
Сохраняйте письма и сообщения, где вы предупреждали о рисках, делайте скриншоты. Это хронология того, что вы видели проблему и реагировали на нее.
Если директор письменно пишет «рискую, делаем, ответственность на мне» — это для главбуха подарок судьбы. Он НЕ снимает с вас ответственность автоматически, однако четко показывает, чье решение исполнялось.
Еще, сам факт того, что вы консультировались и принесли заключение, показывает вашу добросовестность. Даже если руководитель его проигнорировал. Это не стопроцентная гарантия защиты, но один из кирпичиков вашей личной безопасности.
На что обратить внимание наемному директору
У бухгалтера выбор небольшой оформлять или фиксировать несогласие. У директора выбор другой — проводить сделку или нет, и у этого выбора есть цена, которую стоит считать ДО, а не ПОСЛЕ.
Экономию получает бизнес, а личный риск и подпись — у директора. Если собственник готов на схему — логично, чтобы он же письменно взял на себя её цену; если не готов, то и директору нет смысла подставляться за чужую выгоду. Разговор об этом — не про документы для суда, а про то, кто платит, если что-то пойдёт не так.
Не забывайте, что порог считается за три года, а проверка приходит позже. Схема, которая «работала» в 2024-м, может стать уголовным эпизодом в 2027-м, когда её автор уже уволился, а ваша подпись на документах осталась. Поэтому директору имеет смысл смотреть на решение не как на текущую сделку, а как на обязательство с отложенным сроком — важно анализировать: позицию чиновников, судебную практику и немаловажный третий фактор – налоговые тренды!
Почему честный диалог — это не мягкая рекомендация, а защитный механизм
В новых обстоятельствах бухгалтер и директор оказываются в одной лодке, но с разными ролями. Директор принимает решение и несёт за него ответственность как руководитель. Бухгалтер его оформляет и ставит подпись — а значит, попадает в орбиту уголовного риска наравне с тем, кто решение придумал.
Проблема в том, что эти двое часто не разговаривают честно. Директор не хочет слышать про риски, бухгалтер не хочет выглядеть «тормозом» и «некомандным игроком». Это правда дилемма для главного бухгалтера! В итоге спорная схема проходит молча — и молчание потом читается как согласие.
Честный диалог ломает эту логику. Он нужен не для того, чтобы переубедить кого-то (хотя и для этого тоже), а чтобы зафиксировать сам факт обсуждения.
Когда риск назван вслух и записан в служебной записке, протоколе, письме, заключении эксперта — у вас появляется позиция, отличная от позиции исполнителя. А у директора появляется шанс услышать то, что в обычном режиме он бы пропустил, не то, что бухгалтер опять ноет, а конкретную цифру — «эта схема может стоить вам 2,5–5 млн в том числе из вашего личного кармана».
Бухгалтер и директор могут быть одинаково уверены в своей правоте — или одинаково напуганы и поэтому одинаково молчать. Внешний юрист, аудитор, консультант и другой эксперт не связан внутренней иерархией и корпоративной вежливостью. Его заключение — это не «ещё одно мнение», а точка опоры, оно либо подтверждает, что риск реальный (и тогда это аргумент в диалоге), либо показывает, что опасения преувеличены (и тогда это снимает напряжение). В любом случае это документ, который потом работает на обе стороны.
Когда происходит что-то серьезное целесообразно иметь несколько оценочных мнений со стороны. В медицине золотой стандарт – мнение 3-х независимых врачей, если проблема существенна.
Резюме
Государство решило, что налоговые нарушения стоят дорого. Имеет смысл задуматься о том, чтобы защищать не только отчетность, но и свою свободу, и свои личные сбережения и активы.
Собственникам бизнеса рекомендую обратить внимание на штраф до 5 млн руб., который указан в моей таблице первым. Это неспроста.
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Ольга Ульянова, аудитор. Спасибо за прочтение статьи до конца! 💖