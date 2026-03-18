УСН и НДС в 2026 году: инструкция для бухгалтера

Особые случаи

Переход с одной ставки на другую. Если доходы превысили порог для текущей ставки, переход на более высокую ставку обязателен с месяца превышения.

Отказ от льготных ставок. В течении первых четырёх кварталов можно отказаться от ставок 5% и 7% в пользу общих ставок.

Освобождение от НДС возможно если доходы за 2026 год будут <15 млн. рублей., в этом случае в 2027 году НДС не платиться.

Справка:

С 2026 года для организаций и ИП на УСН действуют новые правила по НДС: снижены лимиты доходов для освобождения от налога, введены специальные ставки 5% и 7%, обновлена форма декларации.