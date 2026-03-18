КПП АУСН моб 8326
🔴 Вебинар: Как освоить бухгалтерию с нуля: встреча для новичков в профессии →
Налоговые изменения 2026
УСН и НДС в 2026 году: инструкция для бухгалтера

В 2026 году вступили в силу много изменений для организаций и ИП на УСН. Рассмотрим изменение на практических примерах. 

Пошаговый расчёт НДС для УСН 

Шаг 1. Определите налоговую базу
Включает выручку от реализации без НДС и прочие облагаемые операции. 

Формула:  Налоговая база=∑Выручка (без НДС)+∑Прочие операции 

Шаг 2. Выберите ставку НДС 

Зависит от уровня доходов. Менять ставку для разных покупателей нельзя (п.7 ст. 164 НК РФ

Шаг 3. Рассчитайте НДС 

При общих ставках: Налоговая база * Ставка; 

При специальных ставках: НДС=Выручка с НДС/100+ставка 

Пример расчёта: 

Компания на УСН получила доход 300 млн. руб. за 2025 год. С 01.01.2026 г. она применяет ставку 7%. В марте 2026 года выручка составила 10,7 млн. руб. (с НДС) 

Расчёт: НДС= 10,7×7/107 

Шаг 4. Заполните счёт‑фактуру 

Сумму НДС отдельной строкой указывают в счет-фактурах, УПД и первичных документах. 

Шаг 5. Подайте декларацию

Срок подачи декларации по НДС не позднее 25-го числа, месяца, следующего за кварталом. Формат – электронный. 

Шаг 6. Уплатите налог

НДС переселяется тремя равными частями до 28 -го числа каждого месяца следующего квартала. 

Чек лист: что проверить перед сдачей декларации 

·       Доходы за 2025 год: если ≤ 20 млн. руб. НДС не платится

·       Выбранная ставка: соответствует ли уровню доходов?

·       Счет – фактуры: выставлены ли с указанием НДС?

·       Книги покупок/продаж: заполнены ли корректно?

·       Расчет НДС: учтен ли аванс и отгрузка в счет аванса?

·       Сроки: сдана ли декларация до 25 – го числа, уплачен ли налог до 28 – го числа? 

Частые ошибки 

·       Неверный выбор ставки. Например: применение 5 % при доходах >272,5 млн. рублей.

·       Отсутствие счет-фактур. При ставке 5% и 7% они обязательны для покупателей.

·       Нарушение хронологии. НДС начисляется в момент отгрузки или получения аванса.

·       Игнорирование авансов. НДС с аванса принимается к вычету при отгрузке. 

Особые случаи 

Переход с одной ставки на другую. Если доходы превысили порог для текущей ставки, переход на более высокую ставку обязателен с месяца превышения.

Отказ от льготных ставок. В течении первых четырёх кварталов можно отказаться от ставок 5% и 7% в пользу общих ставок.

Освобождение от НДС возможно если доходы за 2026 год будут <15 млн. рублей., в этом случае в 2027 году НДС не платиться. 

Справка: 

С 2026 года для организаций и ИП на УСН действуют новые правила по НДС: снижены лимиты доходов для освобождения от налога, введены специальные ставки 5% и 7%, обновлена форма декларации.

Кто обязан платить НДС на УСН в 2026 году

Обязанность возникает, если доходы за предыдущий год преавысили лимит:

·        20 млн руб. — в 2026 году;

·        15 млн руб. — в 2027 году;

·        10 млн руб. — с 2028 года.

Важно: если лимит превышен в 2026 году, НДС платиться с месяца, следующего за месяцем превышения.

Какие ставки НДС доступны для УСН в 2026 году 

Упрощенцы могут выбрать:

1.    Общие ставки: 

  • 22% — основная;

  • 10% — для социально значимых товаров;

  • 0% — при экспорте, международных перевозках.

Плюс: право на вычет входящего НДС. 

2.    Специальные ставки: 

·       5% - если доходы за 2025 год от 20 до 272,5 млн. рублей или в течении 2026 года не превысили минимальный порог 20 млн., но и не достигли предела в 272,5 млн. рублей

·       7 % - если доходы за 2025 год от 272,5 млн. рублей до 450,5 млн. рублей или в 2026 году не превышен минимальный порог 272,5 млн., но и не достигли предела в 450,5 млн. рублей

Минус: вычет входящего НДС невозможен, он учитывается в стоимости покупок.

Запрет на льготные ставки: при импорте товаров и исполнении обязанностей налогового агента. (используется ставка 22/122)

Информации об авторе

Бухгалтер в Индивидуальный предприниматель

1 подписчик1 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяБухСтрим