УСН и НДС в 2026 году: инструкция для бухгалтера

Пошаговый расчёт НДС для УСН
Шаг 1. Определите налоговую базу
Включает выручку от реализации без НДС и прочие облагаемые операции.
Формула: Налоговая база=∑Выручка (без НДС)+∑Прочие операции
Шаг 2. Выберите ставку НДС
Зависит от уровня доходов. Менять ставку для разных покупателей нельзя (п.7 ст. 164 НК РФ)
Шаг 3. Рассчитайте НДС
При общих ставках: Налоговая база * Ставка;
При специальных ставках: НДС=Выручка с НДС/100+ставка
Пример расчёта:
Компания на УСН получила доход 300 млн. руб. за 2025 год. С 01.01.2026 г. она применяет ставку 7%. В марте 2026 года выручка составила 10,7 млн. руб. (с НДС)
Расчёт: НДС= 10,7×7/107
Шаг 4. Заполните счёт‑фактуру
Сумму НДС отдельной строкой указывают в счет-фактурах, УПД и первичных документах.
Шаг 5. Подайте декларацию
Срок подачи декларации по НДС не позднее 25-го числа, месяца, следующего за кварталом. Формат – электронный.
Шаг 6. Уплатите налог
НДС переселяется тремя равными частями до 28 -го числа каждого месяца следующего квартала.
Чек лист: что проверить перед сдачей декларации
· Доходы за 2025 год: если ≤ 20 млн. руб. НДС не платится
· Выбранная ставка: соответствует ли уровню доходов?
· Счет – фактуры: выставлены ли с указанием НДС?
· Книги покупок/продаж: заполнены ли корректно?
· Расчет НДС: учтен ли аванс и отгрузка в счет аванса?
· Сроки: сдана ли декларация до 25 – го числа, уплачен ли налог до 28 – го числа?
Частые ошибки
· Неверный выбор ставки. Например: применение 5 % при доходах >272,5 млн. рублей.
· Отсутствие счет-фактур. При ставке 5% и 7% они обязательны для покупателей.
· Нарушение хронологии. НДС начисляется в момент отгрузки или получения аванса.
· Игнорирование авансов. НДС с аванса принимается к вычету при отгрузке.
Особые случаи
Переход с одной ставки на другую. Если доходы превысили порог для текущей ставки, переход на более высокую ставку обязателен с месяца превышения.
Отказ от льготных ставок. В течении первых четырёх кварталов можно отказаться от ставок 5% и 7% в пользу общих ставок.
Освобождение от НДС возможно если доходы за 2026 год будут <15 млн. рублей., в этом случае в 2027 году НДС не платиться.
Справка:
С 2026 года для организаций и ИП на УСН действуют новые правила по НДС: снижены лимиты доходов для освобождения от налога, введены специальные ставки 5% и 7%, обновлена форма декларации.
Кто обязан платить НДС на УСН в 2026 году
Обязанность возникает, если доходы за предыдущий год преавысили лимит:
· 20 млн руб. — в 2026 году;
· 15 млн руб. — в 2027 году;
· 10 млн руб. — с 2028 года.
Важно: если лимит превышен в 2026 году, НДС платиться с месяца, следующего за месяцем превышения.
Какие ставки НДС доступны для УСН в 2026 году
Упрощенцы могут выбрать:
1. Общие ставки:
22% — основная;
10% — для социально значимых товаров;
0% — при экспорте, международных перевозках.
Плюс: право на вычет входящего НДС.
2. Специальные ставки:
· 5% - если доходы за 2025 год от 20 до 272,5 млн. рублей или в течении 2026 года не превысили минимальный порог 20 млн., но и не достигли предела в 272,5 млн. рублей
· 7 % - если доходы за 2025 год от 272,5 млн. рублей до 450,5 млн. рублей или в 2026 году не превышен минимальный порог 272,5 млн., но и не достигли предела в 450,5 млн. рублей
Минус: вычет входящего НДС невозможен, он учитывается в стоимости покупок.
Запрет на льготные ставки: при импорте товаров и исполнении обязанностей налогового агента. (используется ставка 22/122)
