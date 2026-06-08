Изменения инструкции о порядке ведения персонифицированного учета

Приказ Минтруда России от 23 апреля 2026 года №184н внес ряд изменений в Инструкцию о порядке ведения индивидуального (персонифицированного) учёта сведений о зарегистрированных лицах. Основные изменения касаются сокращения сроков обработки данных, цифровизации процессов и дополнения обязанностей Фонда.

Приказ Минтруда России от 23 апреля 2026 года №184н внёс ряд изменений в Инструкцию о порядке ведения индивидуального (персонифицированного) учёта сведений о зарегистрированных лицах. Основные изменения касаются сокращения сроков обработки данных, цифровизации процессов и дополнения обязанностей Фонда.

Сокращение сроков принятия решений

Срок принятия решений территориальными органами СФР сокращён с 5 до 4 рабочих дней. Это касается:

открытия индивидуального лицевого счёта (ИЛС) застрахованного лица или отказа в регистрации;

выдачи уведомления о регистрации (об изменении анкетных данных в ИЛС) либо отказа в этом.

Срок исчисляется со дня получения анкеты зарегистрированного лица, сведений о государственной регистрации рождения или данных от органов, предоставляющих государственные или муниципальные услуги.

Пример: если работодатель подал анкету нового сотрудника 1 июля, то решение об открытии ИЛС или отказе в регистрации СФР должен принять не позднее 4 июля (при условии, что рабочие дни — с понедельник по пятница).

Также в течение 4 рабочих дней Фонд должен уточнять и дополнять сведения лицевого счёта при получении от страхователей данных для назначения и выплаты пособий.

Электронная отправка уведомлений о регистрации рождения

При регистрации граждан на основании сведений о государственной регистрации рождения, полученных Фондом из ЕГР ЗАГС, уведомление о регистрации может быть направлено законному представителю ребёнка в форме электронного документа через федеральный портал госуслуг (ЕПГУ). Срок отправки — не более 3 рабочих дней со дня принятия решения об открытии ИЛС.

Пример: после получения данных о рождении ребёнка из ЗАГСа СФР в течение 3 рабочих дней направит уведомление о регистрации в системе персонифицированного учёта в личный кабинет законного представителя на ЕПГУ.

Ежегодное внесение сведений о периодах работы

Фонд обязан до 1 марта года, следующего за истекшим календарным годом, вносить в индивидуальные лицевые счета застрахованных (зарегистрированных) лиц сведения о периодах работы (деятельности), которые:

включаются в страховой стаж;

не поименованы в подпункте 3 пункта 2 статьи 11 Федерального закона от 1 апреля 1996 года №27-ФЗ;

за которые начислялись страховые взносы в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.

Пример: если в 2025 году работник занимался деятельностью, которая не указана в перечне подпункта 3 пункта 2 статьи 11 ФЗ №27-ФЗ, но за этот период были уплачены страховые взносы, то до 1 марта 2026 года СФР должен внести эти сведения в ИЛС работника.

Другие изменения

В пункте 13 после слов «Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния» добавлено «(далее — ЕГР ЗАГС)».

В абзаце втором пункта 20 слова «федеральную государственную информационную систему „Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)“ (далее — единый портал)» заменены на «единый портал».

В пункте 46 слова «указанного нарушения» заменены на «указанных фактов».

Сроки вступления в силу

Приказ вступает в силу с 1 июля 2026 года, за исключением абзаца второго пункта 11 изменений, который начинает действовать с 1 сентября 2026 года.

Эти изменения направлены на ускорение административных процедур, повышение оперативности работы СФР и цифровизацию взаимодействия с гражданами и работодателями.

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