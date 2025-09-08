ЦОК ОК БСН 18.08 Мобильная
Ирина Кузнецова
Инвестиции

🚫💨Ошибка №5: скорость нужна только при ловле блох

Как я купила акции «Куйбышевазота» и получила ценный урок о разнице между «кажется» и «есть на самом деле».

Приветствую! Продолжаю рубрику, в которой разбираю свои инвестиционные ошибки. Не для того, чтобы похвастаться провалами, а чтобы извлечь из них уроки и, возможно, уберечь вас от подобных решений.

На тот момент мой план казался стройным и осознанным:

  • Диверсификация. Захотелось добавить в портфель бумаги химического сектора.

  • Выбор «лучшего». Я выбрала несколько компаний и быстренько посчитала, какая из них самая недооцененная. По моим (как потом выяснилось, ошибочным) расчетам, лидером стал «Куйбышевазот».

  • Иллюзия потенциала. Я убедила себя, что у компании есть перспективы, и совершила покупку.

В чем была главная ошибка?

  • Я нарушила главное правило инвестора: Доверяй, но проверяй.

  • Я не провела глубокий анализ отчетности. Посмотрела на один-два мультипликатора, но не стала копать вглубь: долговая нагрузка, качество прибыли, денежные потоки. Оценила компанию по поверхности.

  • Я поторопилась. Желание быстрее закрыть цель «диверсифицироваться» сыграло злую шутку. Я не перепроверила формулу в своих же расчетах. В итоге я приняла решение на основании некорректных результатов. Это классическая ошибка «скоростного» принятия решения.

Что сейчас с этими акциями?

Пока не продаю. Сумма инвестиций небольшая, и теперь этот лот в портфеле служит мне не как источником дохода, а как напоминанием-артефактом. Он напоминает мне, что любое решение должно быть взвешенным и перепроверенным. Стоимость этого урока — цена этих акций.

Какой вывод я сделала и что изменила?

Я превратила эту ошибку в систему. Теперь мой процесс отбора выглядит иначе:

✅ Я составила чек-лист из 9 обязательных критериев, по которым должна пройти каждая компания.

✅ Перед покупкой я «сплю с решением» как минимум одну ночь и проверяю все расчеты заново с холодной головой.

✅ Я больше не гонюсь за скоростью. Лучше пропустить потенциальный рост, чем купить «кота в мешке».

Вывод: На рынке важна не скорость принятия решений, а их качество и обоснованность.
