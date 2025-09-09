💡 А ведь чтобы тратить деньги, нужно быть живым
Вот какой план заботы о себе у меня получился
🇨🇳 Китайский язык — 2 раза в неделю по 60 минут. Не для карьеры, а чтобы мозг не застаивался.
🧘 Цигун и йога — 4-5 раз в неделю. Не для идеальной позы лотоса, а чтобы спина не болела от сидячей работы. Иногда просто лежу на коврике — и это тоже считается.
🚴 Велосипед летом, зал зимой — без фанатизма. Главное — двигаться, а не ставить рекорды.
🍎 Питание по системе порций + «радуга на тарелке». Пить воду капельно. Тоже без фанатизма. Уже нормой стало.
📚 Бумажные книги перед сном - лучшее снотворное 😊
🩺 Профилактика
Раз в год — анализы, базовые врачи
Стоматолог 1 -2 раза в год
SPF-крем — не забывать и зимой
Я не стала фанаткой ЗОЖ. Иногда пропускаю тренировки, ем фастфуд и поздно ложусь. Но появилась база — простые привычки, которые делают жизнь качественнее. Не всё ещё реализовано, но я работаю над этим планом.
Дивиденды хочется не только получать, но и тратить с удовольствием.
