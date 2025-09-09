💡 А ведь чтобы тратить деньги, нужно быть живым

Недавно пришло простое осознание: можно годами строить пассивный доход, но если не инвестировать в здоровье, то наслаждаться этими деньгами может быть уже некогда.

Вот какой план заботы о себе у меня получился

🇨🇳 Китайский язык — 2 раза в неделю по 60 минут. Не для карьеры, а чтобы мозг не застаивался.

🧘 Цигун и йога — 4-5 раз в неделю. Не для идеальной позы лотоса, а чтобы спина не болела от сидячей работы. Иногда просто лежу на коврике — и это тоже считается.

🚴 Велосипед летом, зал зимой — без фанатизма. Главное — двигаться, а не ставить рекорды.

🍎 Питание по системе порций + «радуга на тарелке». Пить воду капельно. Тоже без фанатизма. Уже нормой стало.

📚 Бумажные книги перед сном - лучшее снотворное 😊

🩺 Профилактика

Раз в год — анализы, базовые врачи

Стоматолог 1 -2 раза в год

SPF-крем — не забывать и зимой

Я не стала фанаткой ЗОЖ. Иногда пропускаю тренировки, ем фастфуд и поздно ложусь. Но появилась база — простые привычки, которые делают жизнь качественнее. Не всё ещё реализовано, но я работаю над этим планом.

Дивиденды хочется не только получать, но и тратить с удовольствием.

