💰 Метод Бенджамина Грэхема: как покупать акции со скидкой

💡 Главный вывод

Не обязательно слепо следовать всем цифрам Грэхема. Но принцип «покупай качественное и дёшево» — основа разумного инвестирования.

Философия запаса прочности актуальна и сегодня — особенно в периоды кризисов и паники.

Как я использую этот метод:

Это первый критерий из 9, который я использую при отборе акций.

Смотрю выручку, прибыль, долг, собственный капитал, количество акций.

1. Выручка не должна сильно падать

2. Должна быть прибыль

3. Не должно быть долга

4. Рассчитываю внутреннюю (балансовую стоимость) акции

5. Сравниваю её с рыночной стоимостью

6. Определяю с какой скидкой торгуется акция

Далее оцениваю компанию по другим критериям (кратко):

- входит ли в список голубых фишек

- как давно платит дивиденды

- сколько раз в год платит дивиденды

- в каком эшелоне

- размер дивидендов в %

- новостной фон

- были ли перерывы в выплате дивидендов

- срок окупаемости акций

❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

