🐘Ошибка №6: как я купила целый зоопарк

Всем привет! Хочу рассказать про свою большую авантюру на бирже. Начиталась советов для инвесторов в возрасте, решила, что БПИФы — это мой идеальный вариант: купил и забыл. Но вместо простого портфеля я собрала целый зоопарк и заплатила за это.

🏁 Мой «гениальный» план был таким:

Найти рейтинг самых доходных БПИФов.

Купить всё, что в топе.

Стать рантье и ждать, когда деньги потекут рекой.

🎯Я так и сделала! С горящими глазами я закупилась аж десятью разными фондами от нескольких УК: AMNR, LQDT, SBMM, TGLD, TRUR, TMOS, SBGB, SBRB, SBGD, SBBC. Я думала, что так я супер-диверсифицируюсь.

На самом деле, я собрала солянку из активов, которые друг с другом не дружат. Это как смешать суп, торт и селедку в одной тарелке. Вроде всё съедобно, но есть противно.

Но это была не главная ошибка.

Главный прокол ждал меня там, где я его не ожидала — в комиссиях. Я пользуюсь брокером Сбер, но накупила кучу фондов от других УК.

А потом я узнала простую, но логичную вещь:

⚠️Если покупаешь фонд от УК своего же брокера — комиссии за сделки нет!

Я же этого не знала. И за каждую покупку чужого фонда мой брокер скромно снимал с меня %. А потом снимет еще столько же за продажу. Получился такой скрытый штраф за мою невнимательность.

🧠Что я поняла:

Не нужно покупать всё подряд. Лучше выбрать 2-3 фонда по своей стратегии, чем 10 случайных из топа доходности.

Топ — это прошедшее время, а мне нужно будущее.

Надо читать условия брокера.

🤓Теперь я сначала смотрю, есть ли аналог нужного фонда у Сбера (с тикером на SB...), и покупаю только его без комиссии.

На данный момент мой портфель стал проще, а комиссий — меньше. Учитесь на моих ошибках, а не на своих! 😉

В Телеграм-канале делюсь тем, что покупаю, как выбираю тот или иной актив и что из этого получается. Телеграм.