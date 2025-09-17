🐘Ошибка №6: как я купила целый зоопарк
🏁 Мой «гениальный» план был таким:
Найти рейтинг самых доходных БПИФов.
Купить всё, что в топе.
Стать рантье и ждать, когда деньги потекут рекой.
🎯Я так и сделала! С горящими глазами я закупилась аж десятью разными фондами от нескольких УК: AMNR, LQDT, SBMM, TGLD, TRUR, TMOS, SBGB, SBRB, SBGD, SBBC. Я думала, что так я супер-диверсифицируюсь.
На самом деле, я собрала солянку из активов, которые друг с другом не дружат. Это как смешать суп, торт и селедку в одной тарелке. Вроде всё съедобно, но есть противно.
Но это была не главная ошибка.
Главный прокол ждал меня там, где я его не ожидала — в комиссиях. Я пользуюсь брокером Сбер, но накупила кучу фондов от других УК.
А потом я узнала простую, но логичную вещь:
⚠️Если покупаешь фонд от УК своего же брокера — комиссии за сделки нет!
Я же этого не знала. И за каждую покупку чужого фонда мой брокер скромно снимал с меня %. А потом снимет еще столько же за продажу. Получился такой скрытый штраф за мою невнимательность.
🧠Что я поняла:
Не нужно покупать всё подряд. Лучше выбрать 2-3 фонда по своей стратегии, чем 10 случайных из топа доходности.
Топ — это прошедшее время, а мне нужно будущее.
Надо читать условия брокера.
🤓Теперь я сначала смотрю, есть ли аналог нужного фонда у Сбера (с тикером на SB...), и покупаю только его без комиссии.
На данный момент мой портфель стал проще, а комиссий — меньше. Учитесь на моих ошибках, а не на своих! 😉
