📉 Памп и дамп на Мосбирже: как манипулируют российскими акциями

Кратковременные всплески стоимости актива, сменяющиеся резким обвалом, часто являются следствием не рыночного ажиотажа, а спланированных действий по искусственному завышению цены с последующей массовой продажей. Эта схема носит название «Памп и дамп» (Pump & Dump).

⚙️ Что это такое?

Схема, где группа игроков искусственно завышает цену актива, а затем обваливает ее, оставляя обычных инвесторов с убытками. 

📈 Фаза 1: ПАМП (Накачка)

 • Выбор жертвы: Малоизвестные акции с низким free-float или крипта. Ими легко манипулировать.

 • Инструменты: Массовые покупки + фейковые новости.

 • Раскачка: Хайп в соцсетях: боты, анонимные «гуру», мемы. Срабатывает FOMO (страх упустить выгоду).

📉 Фаза 2: ДАМП (Сброс)

 • Обвал: Организаторы продают актив на пике → цена падает.

 • Итог: Инвесторы, купившие на вершине, теряют до 90% вложений.

💀 Реальные примеры с наших рынков

В 2021 целью был разгон акций энергокомпаний «Россети Юг», ГИТ и «Пермэнергосбыт» (РБК)

В 2023 году штрафовали трейдеров за манипуляции с акциями «Россети Ленэнерго» (Известия)

🔍 Как распознать схему ЗАРАНЕЕ? Красные флаги

 1. 🔴 Внезапный рост объема торгов без причин. Нет отчетов, новостей, дивидендов — но объем взлетает.

 2. 🔴 Анонимные советы в соцсетях. 

 3. 🔴 Низкая ликвидность — главный маркер.

 ◦ Для Мосбиржи: оборот < ₽50 млн в день — риск, < ₽100 млн — повод насторожиться.

 ◦ Free-float < 10-15%.

 4. 🔴 Компания-«пустышка». Нет прибыли, долги растут, но цена летит вверх.

🛡️ 5 правил выживания для любого инвестора

 1. Проверяйте фундаменталы.

 ◦ Есть ли выручка? Дивиденды? Планы развития?

 ◦ Пример: если акция растет, а компания годами в убытке — это подозрительно.

 2. Игнорируйте «горячие» советы.

 3. Следите за ликвидностью.

 ◦ Вкладывайте в акции с оборотом от ₽100 млн в день (Мосбиржа).

 4. Используйте стоп-лосс.

 ◦ Пример: купили за ₽1000 → установите автоматическую продажу при падении до ₽850. Фиксируйте убытки: лучше потерять 20%, чем 90%.

 5. Не поддавайтесь FOMO и не усредняйтесь.

 ◦ Если все вокруг говорят об одной акции — вы уже опоздали. Покупка «вдогонку» увеличит риски.

💡 Стратегия защиты: Здравый смысл и дисциплина

 • 80% портфеля — в надежные активы (голубые фишки).

 • 20% — на риск. И никогда не вкладывайте последние деньги!

 • Пампы и дампы — это не «естественная волатильность», а спланированное мошенничество. Ваша лучшая защита — холодный расчет и проверка данных, а не слухов.

