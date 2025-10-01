📉 Памп и дамп на Мосбирже: как манипулируют российскими акциями

⚙️ Что это такое?
Схема, где группа игроков искусственно завышает цену актива, а затем обваливает ее, оставляя обычных инвесторов с убытками.
📈 Фаза 1: ПАМП (Накачка)
• Выбор жертвы: Малоизвестные акции с низким free-float или крипта. Ими легко манипулировать.
• Инструменты: Массовые покупки + фейковые новости.
• Раскачка: Хайп в соцсетях: боты, анонимные «гуру», мемы. Срабатывает FOMO (страх упустить выгоду).
📉 Фаза 2: ДАМП (Сброс)
• Обвал: Организаторы продают актив на пике → цена падает.
• Итог: Инвесторы, купившие на вершине, теряют до 90% вложений.
💀 Реальные примеры с наших рынков
В 2021 целью был разгон акций энергокомпаний «Россети Юг», ГИТ и «Пермэнергосбыт» (РБК)
В 2023 году штрафовали трейдеров за манипуляции с акциями «Россети Ленэнерго» (Известия)
🔍 Как распознать схему ЗАРАНЕЕ? Красные флаги
1. 🔴 Внезапный рост объема торгов без причин. Нет отчетов, новостей, дивидендов — но объем взлетает.
2. 🔴 Анонимные советы в соцсетях.
3. 🔴 Низкая ликвидность — главный маркер.
◦ Для Мосбиржи: оборот < ₽50 млн в день — риск, < ₽100 млн — повод насторожиться.
◦ Free-float < 10-15%.
4. 🔴 Компания-«пустышка». Нет прибыли, долги растут, но цена летит вверх.
🛡️ 5 правил выживания для любого инвестора
1. Проверяйте фундаменталы.
◦ Есть ли выручка? Дивиденды? Планы развития?
◦ Пример: если акция растет, а компания годами в убытке — это подозрительно.
2. Игнорируйте «горячие» советы.
3. Следите за ликвидностью.
◦ Вкладывайте в акции с оборотом от ₽100 млн в день (Мосбиржа).
4. Используйте стоп-лосс.
◦ Пример: купили за ₽1000 → установите автоматическую продажу при падении до ₽850. Фиксируйте убытки: лучше потерять 20%, чем 90%.
5. Не поддавайтесь FOMO и не усредняйтесь.
◦ Если все вокруг говорят об одной акции — вы уже опоздали. Покупка «вдогонку» увеличит риски.
💡 Стратегия защиты: Здравый смысл и дисциплина
• 80% портфеля — в надежные активы (голубые фишки).
• 20% — на риск. И никогда не вкладывайте последние деньги!
• Пампы и дампы — это не «естественная волатильность», а спланированное мошенничество. Ваша лучшая защита — холодный расчет и проверка данных, а не слухов.
В Телеграм-канале делюсь тем, что покупаю, как выбираю тот или иной актив и что из этого получается. Телеграм.
