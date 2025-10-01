📉 Памп и дамп на Мосбирже: как манипулируют российскими акциями

🛡️ 5 правил выживания для любого инвестора

1. Проверяйте фундаменталы.

◦ Есть ли выручка? Дивиденды? Планы развития?

◦ Пример: если акция растет, а компания годами в убытке — это подозрительно.

2. Игнорируйте «горячие» советы.

3. Следите за ликвидностью.

◦ Вкладывайте в акции с оборотом от ₽100 млн в день (Мосбиржа).

4. Используйте стоп-лосс.

◦ Пример: купили за ₽1000 → установите автоматическую продажу при падении до ₽850. Фиксируйте убытки: лучше потерять 20%, чем 90%.

5. Не поддавайтесь FOMO и не усредняйтесь.

◦ Если все вокруг говорят об одной акции — вы уже опоздали. Покупка «вдогонку» увеличит риски.