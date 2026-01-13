💎Фонд «на все случаи жизни» или тихий грабеж 2.2% в год?
STME:
- сложная корзина из акций, облигаций и золота;
- риск умеренный (может падать на 10% и более);
- заявленная доходность за год +18,46%
- комиссия до 2,2% годовых.
SBMM:
-просто деньги под процент (следит за ставкой ЦБ);
- риск минимальный (даже при плохом сценарии);
- заявленная доходность за год +20,87%
- комиссия 0,299%.
Вывод №1: За прошлый год активы SBMM принесли больше дохода, чем активы STME (21.17% vs 20.66%). И сделали это с несопоставимо меньшим риском.
Вывод №2: Вся «прелесть» активного управления STME в прошлом году полностью сгорела в его же комиссиях. Вы заплатили 2.2% за результат хуже, чем у простого инструмента.
🤔 Минусы STME
1. Дорого! Комиссия 2.2% — это непозволительно много. При долгосрочном инвестировании такие издержки съедают львиную долю сложного процента.
2. Неубедительно! Фонд не показал, что его активное управление и сложная структура (акции+облигации+золото) могут стабильно и значительно обгонять простые и дешёвые альтернативы.
3. Риск неоправдан. Чтобы оправдать комиссию в 2.2%, фонд должен стабильно и значительно обыгрывать рынок. Пока на горизонте 1 год мы видим обратное.
🤔 Минусы SBMM
1. Фонд не инвестирует в активы, которые могут дорожать (акции, долгосрочные облигации). Он лишь «сдает деньги в аренду» под процент.
2. Доходность напрямую и с небольшим лагом зависит от ключевой ставки Банка России. Если ЦБ начнёт её снижать — упадёт и доходность SBMM.
3. Если инфляция стабильно превышает ставку денежного рынка (например, 7% инфляции против 6% доходности фонда), ваш капитал постепенно теряет покупательную способность.
4. Фонд даёт право на льготу (освобождение от НДФЛ при владении >3 лет), но из-за низкой волатильности выигрыш от неё будет мизерным по сравнению с рисковыми активами.
💡 Что выбрать?
1. Выбор 1: Если хотите стабильный доход с мизерным риском — SBMM идеален. Это отличная альтернатива вкладу, особенно когда ставки ЦБ высоки.
2. Выбор 2: Если вам нужна диверсификация как у STME (акции+облигации+золото), но без грабительских комиссий — соберите портфель из 3-4 отдельных низкокомиссионных БПИФ (на акции, на короткие гособлигации, на драгметаллы).
Это даст вам контроль, прозрачность и сэкономит ~1.5-2% годовых, что за 10 лет превратится в десятки процентов дополнительной прибыли.
«Вечный портфель» (STME) — яркий пример того, как красивая идея («инвестируй во всё и сразу») разбивается о суровую реальность высоких комиссий.
P.S. Эта аналитика — не призыв к действию, а повод задуматься. Всегда делайте собственный анализ.
