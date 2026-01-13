💎Фонд «на все случаи жизни» или тихий грабеж 2.2% в год?

Привет, инвесторы! Сегодня разберу два популярных фонда от УК «Первая» — «Вечный портфель» (STME) и «Сберегательный» (SBMM). Один из них рекламируют как универсальное решение, а второй считается «скучным». Но цифры говорят обратное: один может незаметно съедать вашу прибыль, а другой — честно ее приносить.

STME:

- сложная корзина из акций, облигаций и золота;

- риск умеренный (может падать на 10% и более);

- заявленная доходность за год +18,46%

- комиссия до 2,2% годовых.

SBMM:

-просто деньги под процент (следит за ставкой ЦБ);

- риск минимальный (даже при плохом сценарии);

- заявленная доходность за год +20,87%

- комиссия 0,299%.

Вывод №1: За прошлый год активы SBMM принесли больше дохода, чем активы STME (21.17% vs 20.66%). И сделали это с несопоставимо меньшим риском.

Вывод №2: Вся «прелесть» активного управления STME в прошлом году полностью сгорела в его же комиссиях. Вы заплатили 2.2% за результат хуже, чем у простого инструмента.

🤔 Минусы STME

1. Дорого! Комиссия 2.2% — это непозволительно много. При долгосрочном инвестировании такие издержки съедают львиную долю сложного процента.

2. Неубедительно! Фонд не показал, что его активное управление и сложная структура (акции+облигации+золото) могут стабильно и значительно обгонять простые и дешёвые альтернативы.

3. Риск неоправдан. Чтобы оправдать комиссию в 2.2%, фонд должен стабильно и значительно обыгрывать рынок. Пока на горизонте 1 год мы видим обратное.

🤔 Минусы SBMM

1. Фонд не инвестирует в активы, которые могут дорожать (акции, долгосрочные облигации). Он лишь «сдает деньги в аренду» под процент.

2. Доходность напрямую и с небольшим лагом зависит от ключевой ставки Банка России. Если ЦБ начнёт её снижать — упадёт и доходность SBMM.

3. Если инфляция стабильно превышает ставку денежного рынка (например, 7% инфляции против 6% доходности фонда), ваш капитал постепенно теряет покупательную способность.

4. Фонд даёт право на льготу (освобождение от НДФЛ при владении >3 лет), но из-за низкой волатильности выигрыш от неё будет мизерным по сравнению с рисковыми активами.

💡 Что выбрать?

1. Выбор 1: Если хотите стабильный доход с мизерным риском — SBMM идеален. Это отличная альтернатива вкладу, особенно когда ставки ЦБ высоки.

2. Выбор 2: Если вам нужна диверсификация как у STME (акции+облигации+золото), но без грабительских комиссий — соберите портфель из 3-4 отдельных низкокомиссионных БПИФ (на акции, на короткие гособлигации, на драгметаллы).

Это даст вам контроль, прозрачность и сэкономит ~1.5-2% годовых, что за 10 лет превратится в десятки процентов дополнительной прибыли.

«Вечный портфель» (STME) — яркий пример того, как красивая идея («инвестируй во всё и сразу») разбивается о суровую реальность высоких комиссий.

P.S. Эта аналитика — не призыв к действию, а повод задуматься. Всегда делайте собственный анализ.



