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Мария
Блокировка счетов по 115-ФЗ

Банк заблокировал счет у ИП. История из практики

Уже не первый раз сталкиваюсь в своей практике с такой ситуацией. Очень часто индивидуальные предприниматели не понимают опасностей связанных со снятием наличных денег (и переводами физическим лицам). Бизнесмен думает — это мои деньги, могу делать с ними, что хочу. Так-то оно так, да не совсем.

Случай из практики — ИПшник получил предоплату за крупный (для его оборотов) заказ и … снял наличные. Примерно все, что получил оставив чуть-чуть на счете. Не будем вдаваться в подробности зачем он это сделал, но на голубом глазу человек уверен, что так можно или что «никто не заметит». В общем, в связи с облеченной регистрацией ИП их ряды регулярно пополняются, но вопрос финансовой грамотности остается открытым в этой среде.

Звонит — спасите, помогите. И тут начинается мой маркетинг ))) Рассказываю, что ай-яй-яй, что 115-ФЗ, что вообще-то есть правила и их много. Ну и без бухгалтера, который стоит на страже финансов очень сложно будет с таким подходом, если хочется работать долго и успешно ))) И ведь это правда! Только раньше он думал, что бухгалтер нужен только для того, чтобы декларацию раз в год сдать, а все остальное он сам.

В этот момент у меня в голове прям черная кошка потягивается и мурлычет: «Ну да, скоро бухгалтер не нужен будет, кнопку нажал, даже в телефоне и все само. Ага. Вот оно как само-то».

Сначала возмущается, потом кивает головой, соглашается. А что делать-то? Объяснять. Общаться с банком. Как правило с такими суммами, да еще первый раз прихваченными, вопросы решаются не сильно сложно. Но впредь ни-ни. Вот так и образовываются предприниматели. На собственном горьком опыте.

Это я еще не рассказывала, как меня просили составить договор, в котором указать оплату за наличный расчет «чтобы налоги не платить» ))) Такая вот оптимизация налоговая. И смех, и грех, честное слово.

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