Субсидиарная ответственность на складе и разделение рисков между главбухом и логистами

Складской комплекс производственной или торговой компании аккумулирует огромные материальные ценности. Именно здесь чаще всего возникают расхождения между фактическим наличием товара и данными учетных систем. В ситуации, когда предприятие сталкивается с финансовой несостоятельностью, хаос в складском учете автоматически превращается в триггер для запуска процедуры банкротства. При этом конкурсные управляющие и кредиторы стремятся переложить долги юридического лица на личные кошельки топ-менеджеров. Под удар попадает не только генеральный директор, но и руководители финансовых и логистических подразделений.

Нормы статьи 61.11 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ позволяют признать контролирующим должника лицом (КДЛ) любого сотрудника, который влиял на ключевые бизнес-процессы. Пропажа первичных документов, скрытые недостачи или одобрение заведомо невыгодных условий хранения могут стать основанием для привлечения наемных руководителей к полной субсидиарной ответственности.