Почему релокантам трудно продвигать бизнес в Европе

Переезд предпринимателя в другую страну часто выглядит понятная задача: зарегистрировать компанию, перевести сайт, подключить рекламу, начать SEO и постепенно получить новую аудиторию. На практике именно на этапе продвижения обнаруживается, что перенос бизнеса и выход на новый рынок – далеко не одно и то же.
Сайт может нормально индексироваться, рекламные объявления получать клики, а услуги иметь спрос. При этом обращений оказывается мало или их стоимость не позволяет зарабатывать. Причину начинают искать в SEO, настройках рекламы или качестве текстов, хотя проблема нередко возникла раньше – в самой модели выхода на рынок.
В своей работе я разделяю две задачи, которые легко перепутать. Первая – перенести сайт и маркетинговую инфраструктуру в новую страну. Вторая – заново понять, кому, где и каким способом компания собирается продавать. Технически первая задача обычно гораздо понятнее второй.
Европа здесь особенно показательна. Формулировка «продвижение в Европе» удобна для разговора, но почти бесполезна как постановка маркетинговой задачи.
Европа не является одним поисковым рынком
Компания может находиться в Финляндии, продавать услуги на английском, привлекать клиентов из Швеции и одновременно работать с русскоязычной аудиторией. Каждая из этих групп будет искать услуги по-разному.
Даже внутри одной страны поисковая картина меняется в зависимости от региона, города, языка и типа бизнеса. Запрос на ремонт квартиры в столице, SaaS-сервис для компаний или консультацию для международного бизнеса предполагает совершенно разное конкурентное окружение.
Поэтому первая ошибка возникает ещё до SEO-аудита. Предприниматель говорит: «Нужно продвигать сайт в Германии» или «Хотим получать клиентов из Европы». Для стратегии этого недостаточно.
Нужно определить гораздо точнее:
в какой стране компания действительно способна оказывать услугу;
на каком языке потенциальный клиент ищет её;
насколько спрос привязан к конкретному городу;
кто появляется в поисковой выдаче;
какой средний чек способен выдержать стоимость привлечения;
какие доказательства надёжности ожидает покупатель.
Только после этого имеет смысл решать, какие страницы нужны сайту и по каким запросам они должны конкурировать.
Географию SEO лучше определять не по карте присутствия компании, а по реальной территории, на которой она способна получить и экономически обслужить клиента.
Переводить готовую семантику опаснее, чем кажется
После релокации часто сохраняется старый сайт. Его переводят на английский или язык новой страны, метатеги получают иностранные версии, а знакомые поисковые запросы отправляются переводчику или в нейросеть. С точки зрения языка результат может оказаться безупречным. С точки зрения поиска – значительно слабее.
Пользователь не переводит запрос с русского языка перед тем, как открыть Google. Он использует формулировки, принятые в своей стране, профессиональной среде и повседневной речи. Название услуги может отличаться от буквального перевода. Может отличаться и само намерение пользователя.
Поэтому я бы не начинал международное SEO с вопроса «как перевести наше семантическое ядро?». Полезнее задать другой: как местная аудитория вообще формулирует потребность, которую решает компания?
Это означает новый сбор семантики, анализ подсказок и связанных запросов, изучение страниц конкурентов и, главное, ручной просмотр поисковой выдачи. Именно здесь становится видно, что рынок может быть устроен совсем не так, как предполагалось.
Реальными конкурентами становятся сайты из выдачи
Предприниматель обычно хорошо знает компании, которые считает своими конкурентами. В поиске этого недостаточно.
Допустим, небольшая фирма оказывает ремонтные услуги. Её владельцу кажется логичным анализировать другие небольшие фирмы с похожим набором работ. Но по нужным запросам Google может показывать каталоги подрядчиков, агрегаторы, крупные сети, информационные статьи, карты и несколько локальных компаний с сотнями отзывов.
С точки зрения SEO именно они становятся конкурентами за внимание пользователя. Поэтому конкурентный анализ при релокации приходится проводить повторно. Меняются не только домены. Меняется сама структура выдачи.
Для каждого коммерчески важного кластера запросов стоит посмотреть:
какие типы сайтов ранжируются;
появляются ли карты;
насколько выдача локализована;
представлены ли крупные агрегаторы;
какие страницы получают позиции — главные, категории, отдельные услуги или информационные материалы;
насколько сильны домены, занимающие верхние позиции;
что пользователь видит ещё до перехода на сайт.
Иногда такой анализ позволяет отказаться от дорогостоящей идеи ещё до создания десятков посадочных страниц.
Если почти весь видимый спрос забирают несколько больших платформ, вопрос уже не в том, «как написать SEO-текст лучше конкурента». Нужно решать, разумно ли вообще бороться за эту выдачу и какими каналами получать клиентов параллельно.
Новый сайт начинает без местного доверия
После переезда предприниматель может иметь десять лет опыта, сильное портфолио и хорошую репутацию в прежней стране. Для нового клиента большая часть этой истории невидима.
Он открывает несколько сайтов и сравнивает то, что доступно прямо сейчас.
У одной компании есть понятные данные о бизнесе, местные контакты, отзывы, фотографии работ, сотрудники, условия обслуживания и упоминания на знакомых площадках. У другой — корректно переведённая страница и форма обратной связи.
Разница ощущается ещё до оценки профессионального уровня исполнителей.
Это не означает, что европейский покупатель обязательно относится к иностранной компании с подозрением. Такое обобщение было бы слишком смелым. Речь о более простой вещи – новому бизнесу приходится заново создавать проверяемые сигналы своей надёжности.
Поисковое продвижение не может полностью заменить эту работу. Можно вывести страницу по запросу, но позиция в Google не отвечает за компанию на вопросы клиента. Кто стоит за бизнесом? Где он находится? Можно ли проверить отзывы? Кто уже пользовался услугой? Что произойдёт, если возникнет спорная ситуация? И чем дороже покупка или услуга, тем заметнее становится этот разрыв.
Для локального бизнеса сайт существует не отдельно от Google Maps
У услуг, привязанных к месту, органическая выдача – это только часть поискового пространства. Рядом с ней пользователь может увидеть локальные результаты Google Maps и Business Profile.
Это существенно меняет стратегию для ремонта, клининга, автосервисов, салонов, медицинских услуг, заведений общественного питания и других компаний, которым физическая близость к клиенту важна.
Google разрешает компаниям, выезжающим к клиентам, использовать модель service-area business. Если бизнес не принимает посетителей по своему адресу, адрес можно скрыть и указать территорию обслуживания. При этом правила Google требуют использовать корректный адрес или реальную территорию работы; почтовые ящики и удалённые mailbox-адреса не считаются допустимой заменой физического присутствия.
Для релоканта из этого следует практический вывод. Локальное SEO нельзя строить вокруг идеи «нарисуем присутствие во всех нужных городах». Сначала должно существовать реальное присутствие или реальная возможность обслуживать заявленную территорию, а уже потом под него создаётся поисковая инфраструктура.
Старый ссылочный профиль не переносит локальную репутацию автоматически
У зрелого домена после релокации может оставаться хороший ссылочный профиль. Он не становится бесполезным только потому, что компания переехала. Но рассчитывать, что прежние ссылки автоматически обеспечат конкурентоспособность на новом локальном рынке, тоже не стоит.
При анализе я бы смотрел не столько на абстрактное число доменов-доноров, сколько на то, откуда получают ссылки компании, уже находящиеся в нужной выдаче. Это могут быть отраслевые каталоги, партнёры, профессиональные объединения, местные СМИ, мероприятия, региональные порталы и другие ресурсы, тесно связанные с нужной тематикой или географией.
Здесь возникает ещё одна проблема релоканта. Привычная модель закупки ссылок может быть доступной технически, но плохо отражать реальную структуру авторитетности локальных конкурентов. Поэтому вопрос «сколько ссылок купить?» я бы заменил на «где в этом рынке нормальный бизнес естественно оставляет цифровой след?». Ответ часто оказывается гораздо интереснее любого списка бирж.
Контент приходится не переводить, а пересобирать
Локализация повышает стоимость контента не только из-за работы переводчика. Сначала нужно исследовать спрос. Затем понять поисковое намерение. После этого подготовить структуру страницы, написать текст, проверить терминологию, коммерческое предложение и естественность языка.
Для отдельных тематик потребуется редактор или специалист, хорошо понимающий местную профессиональную лексику.
Нейросети заметно упрощают техническую часть этой работы, но не отменяют исследование. Проблема автоматически переведённого текста не в самом факте использования ИИ. Google прямо указывает, что применение генеративных инструментов допустимо, если материал создаёт ценность для пользователя; массовое производство страниц без дополнительной пользы может нарушать правила о scaled content abuse.
То есть вопрос снова упирается не в инструмент. Можно получить отличный перевод плохой маркетинговой гипотезы.
Английский сайт не означает присутствие во всей Европе
Для части компаний английский действительно может быть рабочим языком продаж. Это нормально для многих B2B-услуг, IT, SaaS, разработки и международного консалтинга. Но из этого нельзя вывести правило, что англоязычная версия одинаково хорошо подходит для любого европейского бизнеса.
Чем сильнее покупка или услуга связана с бытовой жизнью человека, местным законодательством, ремонтом, здоровьем, недвижимостью или обслуживанием поблизости, тем важнее проверить спрос именно на языке аудитории. Поэтому язык сайта следует выбирать не по принципу «на английском понимают почти все», а по тому, на каком языке человек принимает решение о покупке конкретной услуги.
При нескольких языковых версиях появляется и техническая часть. Google рекомендует использовать отдельные URL для разных языков и с помощью hreflang сообщать о локализованных версиях страниц. Google также предупреждает, что страницы, которые автоматически меняют содержимое в зависимости от предполагаемого местоположения или языка посетителя, могут индексироваться неполно. Простой переключатель языка сам по себе международную SEO-структуру не создаёт.
Реклама быстро проверяет гипотезу, но дорого наказывает за ошибку
SEO позволяет долго жить с неверной гипотезой. Можно несколько месяцев публиковать страницы, получать первые показы и объяснять отсутствие результата молодостью домена или высокой конкуренцией. Платная реклама сокращает этот цикл.
Если по нужным запросам есть показы и клики, а заявок почти нет, проблему приходится искать глубже. Возможных причин много. Не совпадает предложение. Цена выглядит неконкурентной. Пользователь не понимает, обслуживает ли компания его город. На сайте недостаточно доказательств надёжности. Способ связи неудобен. Страница отвечает на информационный вопрос вместо коммерческого. Получается важное различие.
Плохая рекламная кампания и неподготовленный к местному рынку сайт могут выглядеть одинаково – бюджет расходуется, а продажи не появляются.
Поэтому Google Ads полезно рассматривать не только как источник клиентов, но и как инструмент проверки маркетинговой гипотезы. Разумеется, если средний чек и маржа позволяют провести такую проверку без разрушения экономики проекта.
В Европе аналитика требует учитывать согласие пользователя
Ещё одна непривычная для части релокантов задача появляется на уровне веб-аналитики. Европейские правила не позволяют считать любые cookies технически нейтральными. Официальный портал ЕС указывает, что для некоторых cookies необходимо получить согласие пользователя до их установки; строго необходимые cookies рассматриваются иначе.
Это не юридическая мелочь, которую стоит решить баннером, скачанным вместе с шаблоном сайта. Настройки consent management влияют на работу аналитических и рекламных тегов. Google Consent Mode, например, позволяет изменять поведение тегов в зависимости от выбора пользователя и поддерживает разные режимы передачи данных.
Для маркетолога следствие практическое – данные могут быть менее полными, а сравнение каналов требует аккуратнее интерпретировать цифры. Самостоятельно универсализировать юридические требования для всех стран ЕС я бы не стал. Конкретная реализация зависит от используемых технологий, обработки данных и местных требований. Здесь разумнее опираться на официальные материалы ЕС и национального регулятора, а при необходимости — на профильного юриста.
Русскоязычная аудитория может стать и стартом, и потолком
После переезда первые клиенты нередко приходят через знакомых, Telegram, Facebook1-группы и русскоязычные сообщества. В этом нет проблемы. Наоборот, для нового бизнеса такой канал может позволить быстрее проверить услугу и получить первые рекомендации.
Сложность появляется позже. Предприниматель видит, что продажи идут, и откладывает выход на локальную аудиторию. Сайт остаётся русскоязычным или получает формальный перевод. Отзывы накапливаются внутри той же среды. Основная часть рекомендаций циркулирует среди людей с похожим происхождением и языком. Бизнес работает, но практически не расширяет рынок.
Я бы поэтому разделял диаспору как стартовый сегмент и диаспору как сознательно выбранную бизнес-модель. Оба варианта могут быть рациональными. Ошибка возникает, если первый незаметно превращается во второй, хотя владелец рассчитывает выйти на гораздо более широкую аудиторию.
Главная проверка начинается не с позиций, а с экономики
В SEO легко увлечься метриками, которые приятно отслеживать. Количество запросов в топе растёт. Показы увеличиваются. Органический трафик идёт вверх.
Но предпринимателя интересует другой вопрос – можно ли на этих клиентах зарабатывать. Поэтому после исследования спроса я бы достаточно рано переходил к экономике привлечения.
Цепочка проста:
стоимость привлечения → обращение → продажа → средний чек → маржа → повторные покупки.
Если услуга приносит компании 100 евро маржинального дохода, а клиент обходится в 150 евро, хорошая видимость сайта не исправит бизнес-модель.
Причём SEO тоже не является бесплатным каналом. Контент, техническая работа, ссылки, локализация и управление проектом имеют стоимость. Просто она распределяется иначе, чем рекламный бюджет. Это особенно важно для релоканта, который сравнивает расходы с привычным рынком и делает вывод, что продвижение в новой стране «слишком дорого».
Иногда оно действительно дорого. Иногда не сходится цена услуги. Иногда слишком мала конверсия. Иногда компания пытается получить клиента из канала, который не подходит её среднему чеку. Без расчёта эти ситуации выглядят одинаково.
Пять языков не превращают сайт в международный бизнес
После первых попыток продвижения возникает соблазн масштабироваться. Добавить немецкую, французскую, испанскую и финскую версии. Создать страницы крупных городов. Запустить рекламу сразу в нескольких странах. Технически это возможно. Но каждая новая страна означает новую семантику, конкурентов, контент, ссылки, рекламные кампании, аналитику и проверку предложения.
В результате появляется большой сайт, который формально присутствует в нескольких странах, но нигде не обладает достаточной глубиной. Для небольшого и среднего бизнеса мне ближе обратная последовательность.
Один рынок → один понятный сегмент → проверенный спрос → работающая экономика → расширение.
Не потому, что международная экспансия плоха. Просто ошибки дешевле исправлять до того, как они размножились на пять языковых версий.
Разным бизнесам нужна разная степень локальности
Нельзя одинаково строить продвижение SaaS-сервиса и компании по ремонту квартир.
Разработчик программного обеспечения способен продавать клиенту за тысячи километров и работать на английском. Строительной компании нужен сотрудник в нужном городе, транспорт, возможность приехать на объект и понятная местная репутация. Поэтому перед SEO полезно определить, насколько сам продукт зависит от местоположения. Чем слабее эта зависимость, тем реальнее международная стратегия на одном языке.
Чем сильнее зависимость от города, физического обслуживания и личного доверия, тем больше ресурсов потребуется на локальное присутствие.
Это кажется очевидным, но именно здесь часто появляется несоответствие между амбициями сайта и реальными возможностями бизнеса.
Как я бы проверял новый рынок до масштабного SEO
При работе с подобной задачей я предпочитаю идти от рынка к сайту, а не наоборот. Сначала определить страну, язык, регион и тип клиента. Затем собрать семантику с нуля и посмотреть реальную поисковую выдачу. После – разобрать конкурентов, их предложения, структуру страниц, локальную видимость и ссылочное окружение. Только на этой базе имеет смысл проектировать сайт.
Последовательность может выглядеть так:
выбрать конкретный рынок;
проверить поисковый спрос;
изучить SERP по коммерческим запросам;
определить реальных поисковых конкурентов;
понять, какое предложение ожидает местная аудитория;
подготовить минимальную достаточную структуру сайта;
проверить конверсию и экономику;
после подтверждения модели расширять семантику, контент и географию.
Это не гарантирует успех. Но позволяет значительно раньше обнаружить ситуацию, когда проблема находится не в SEO.
Как понять, где именно плохо работает продвижение
Для руководителя полезно смотреть на продвижение как на диагностическую цепочку.
Нет показов. Нужно разбираться со спросом, индексацией, страницами и конкурентоспособностью сайта.
Показы есть, кликов мало. Следует смотреть на позиции, сниппеты, бренд и соответствие страницы запросу.
Клики есть, обращений нет. Причина может находиться в предложении, цене, доверии, локализации или интерфейсе.
Обращения поступают, продаж мало. Это уже не обязательно SEO-проблема. Нужно анализировать квалификацию лидов, продажи, продукт и цену.
Продажи есть, но канал убыточен. Значит, вопрос находится в экономике привлечения.
Такой разбор защищает от распространённой ситуации, когда SEO-подрядчика просят «увеличить трафик», хотя дополнительный трафик лишь увеличит убыток.
Релокация заставляет бизнес доказать своё место на рынке
Главная трудность продвижения после переезда связана не с Google и не с иностранным языком. Компания попадает в среду, где её прежняя известность, связи и понимание аудитории работают лишь частично. Приходится снова исследовать спрос, сравнивать предложение с конкурентами, накапливать доверие и проверять стоимость привлечения клиента.
Поэтому перенос существующего сайта – техническая часть задачи, а не стратегия выхода на рынок. Я бы не начинал такой проект с вопроса «как продвинуть наш сайт в Европе?».
Полезнее сформулировать его иначе:
Какую позицию этот бизнес способен занять на конкретном локальном рынке — и какую работу в этой модели должен выполнять поиск?
После этого SEO становится гораздо понятнее. Не универсальным рецептом роста, а инструментом, который получает конкретную задачу внутри бизнес-модели.
Об авторе:
Igor Fomin занимается поисковым продвижением и техническим SEO коммерческих и международных проектов: Telegram-канал SEO Simply
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