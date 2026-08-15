Почему релокантам трудно продвигать бизнес в Европе

Переезд предпринимателя в другую страну часто выглядит понятная задача: зарегистрировать компанию, перевести сайт, подключить рекламу, начать SEO и постепенно получить новую аудиторию. На практике именно на этапе продвижения обнаруживается, что перенос бизнеса и выход на новый рынок – далеко не одно и то же.

Сайт может нормально индексироваться, рекламные объявления получать клики, а услуги иметь спрос. При этом обращений оказывается мало или их стоимость не позволяет зарабатывать. Причину начинают искать в SEO, настройках рекламы или качестве текстов, хотя проблема нередко возникла раньше – в самой модели выхода на рынок.

В своей работе я разделяю две задачи, которые легко перепутать. Первая – перенести сайт и маркетинговую инфраструктуру в новую страну. Вторая – заново понять, кому, где и каким способом компания собирается продавать. Технически первая задача обычно гораздо понятнее второй.

Европа здесь особенно показательна. Формулировка «продвижение в Европе» удобна для разговора, но почти бесполезна как постановка маркетинговой задачи.