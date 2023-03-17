Сайты арбитражных судов подверглись повторно хакерской атаке

Как сообщил портал PRAVO.RU сайты арбитражных судов подверглись хакерской атаке. Как сообщил портал недоступны сайты арбитражных судов Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Камчатского края, Амурской области, Приморского края, Якутии, Забайкальского края, Бурятии, Новосибирской области, Хакасии, Алтайского края, Архангельской области, Астраханской области, Брянской области, Адыгеи, Тверской, Томской и Тульской областей, Республики Крым и другие.
Единственный функционирующий на момент публикации сайт принадлежит АС Иркутской области.
Нами проверена работы сайтов АС Волгоградской области, Краснодарского края и Ростовской области – система выдает ошибку, о том, что подключение небезопасно и что злоумышленники пытается похитить номера кредитных карт и персональные данные.
При этом картотека судебных дел работает нормально.
Отметим, что ранее уже арбитражные суды повергались атаке в феврале и марте 2022 г., мы об этом писали.
Ранее сообщалось, что атаками занимается известная хакерская Anonymous.