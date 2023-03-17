Интернет и IT

Сайты арбитражных судов подверглись повторно хакерской атаке

Сайты арбитражных судов подверглись хакерской атаке, единственный функционирующий на момент публикации сайт принадлежит АС Иркутской области. Ранее в феврале и марте прошлого года уже были хакерские атаки на сайты арбитражах судов

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Сайты арбитражных судов подверглись повторно хакерской атаке
Иллюстрация: KeepCoding/unsplash

Как сообщил портал PRAVO.RU сайты арбитражных судов подверглись хакерской атаке. Как сообщил портал недоступны сайты арбитражных судов Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Камчатского края, Амурской области, Приморского края, Якутии, Забайкальского края, Бурятии, Новосибирской области, Хакасии, Алтайского края, Архангельской области, Астраханской области, Брянской области, Адыгеи, Тверской, Томской и Тульской областей, Республики Крым и другие.

Единственный функционирующий на момент публикации сайт принадлежит АС Иркутской области.

Нами проверена работы сайтов АС Волгоградской области, Краснодарского края и Ростовской области – система выдает ошибку, о том, что подключение небезопасно и что злоумышленники пытается похитить номера кредитных карт и персональные данные.

При этом картотека судебных дел работает нормально.

Отметим, что ранее уже арбитражные суды повергались атаке в феврале и марте 2022 г., мы об этом писали.

Ранее сообщалось, что атаками занимается известная хакерская Anonymous.

Александр42
Александр42

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Интернет и IT

Сайты арбитражных судов подверглись повторно хакерской атаке

Сайты арбитражных судов подверглись хакерской атаке, единственный функционирующий на момент публикации сайт принадлежит АС Иркутской области. Ранее в феврале и марте прошлого года уже были хакерские атаки на сайты арбитражах судов

Сайты арбитражных судов подверглись повторно хакерской атаке
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