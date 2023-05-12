Пожарная безопасность: требования к обеспечению эвакуации людей. Или что важно сделать в первую очередь?

В прошлой публикации мы рассказали кратко о:
нормативно-правовом регулировании вопросов пожарной безопасности,
о классах пожарной опасности помещений,
особенностях контрольно-надзорных мероприятий пожарное безопасности в 2023 г.,
а также осветили вопросы административной и уголовной отнесенности бизнесменов.
В данной публикации мы остановимся на том, что нужно делать предприятию, чтобы снизить риски.
Разработка и реализация мер пожарной безопасности должны в обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах (см. ст. 21 ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «О пожарной безопасности», далее — «Закона № 69-ФЗ»).
Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре.
Безопасная эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре считается обеспеченной, если интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимого времени эвакуации людей при пожаре (ч. 3 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», далее — Закон № 123-ФЗ).
Кроме того, отдельные объекты защиты, соответствующие установленным критериям, должны оснащаться системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (Приложение № 5 к Требованиям, утв. постановлением Правительства от 01.09.2021 № 1464 (далее — Постановление № 1464)).
Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам установлены ст. 89 Закона № 123-ФЗ.
Для класса зданий и сооружений Ф также предусматриваются особенности эвакуации по лестницам и лестничным клеткам (разд. 4.4 СП 1.13130, гл. 11 Закона № 123-ФЗ).
Пример определения расчетного времени эвакуации людей для здания класса функциональной пожарной опасности Ф4.3 с использованием имитационно-стохастической модели движения людских потоков приведен в Пособии по применению Методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности (утв. ФГБУ ВНИИПО МЧС России).
Прочие требования к пожарной безопасности
Помимо требований к обеспечению эвакуации людей установлены также иные требования к пожарной безопасности, например:
выполнение требований, предусмотренных ст. 12 ФЗ от 23.02.2013 № 15-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции», определение мест для курения (п. 11 Правил № 1479);
обеспечение укомплектованности пожарных кранов пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, перекатки пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) (п. 50 Правил № 1479);
организация работ по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты (п. 54 Правил № 1479).
Общие требования к системам пожаротушения и пожарной сигнализации, противодымной защиты и противопожарному водоснабжению установлены ст. ст. 83, 85, 86 Закона № 123-ФЗ.
Требования к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре утверждены Постановлением №1464.
В отношении средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения требования пожарной безопасности устанавливаются техническим регламентом Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) (п. 6 ст. 1 Закона № 123-ФЗ).
Кроме того, МЧС России утверждены: Свод правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом от 20.07.2020 № 539); Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (утв. Приказом от 31.08.2020 № 628).
Инструкция о мерах пожарной безопасности. Приказ об обеспечении пожарной безопасности
Ключевые требования к организации системы пожарной безопасности могут излагаться в инструкции о мерах пожарной безопасности или, например, в приказах об обеспечении пожарной безопасности, которые разрабатываются на основании Правил № 1479, нормативных документов по пожарной безопасности исходя из специфики пожарной опасности офисных помещений (зданий) (ст. 37 Закона № 69-ФЗ, п. 2, разд. XVIII Правил № 1479).
В инструкции о мерах пожарной безопасности отражаются следующие вопросы, в том числе (п. 393 Правил № 1479):
порядок содержания помещения, в том числе эвакуационных путей;
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ;
порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и материалов;
порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;
расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ;
обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации материальных ценностей;
допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.
Также можно издать общий приказ об обеспечении пожарной безопасности, если так удобнее регламентировать противопожарную работу в организации, либо издать отдельные приказы. Например, таким способом:
назначают ответственного за пожарную безопасность (п. 4 Правил № 1479);
утверждают инструкцию о мерах пожарной безопасности (п. 2 Правил № 1479);
утверждают порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности (п. 3 Правил № 1479).
Отметим, что обязательных требований к содержанию таких приказов нет.
Отметим, что, как правило, на предприятии должно быть минимум два человека, отвечающих за пожарную безопасность, которые прошли обучение. Для МСП нужно иметь хотя одного ответственного и обученного сотрудника.
Как правило, в такие приказы и/или инструкции включают сведения о лицах, ответственных за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за своевременное сообщение в пожарную охрану о возникновении очага возгорания, за организацию эвакуации работников, за отключение электроэнергии (при необходимости) и прекращение всех работ в офисе (п. 394 Правил № 1479).
Вышеуказанные документы можно, а иногда и нужно согласовать с пожарной частью (должностным лицом МЧС), по месту вашего нахождения. Дело в том, что ваше предприятие может входить в общие условия пожарной безопасности по району, населённому пункту, региону. Важно, чтобы ваши документы были согласованы с документами более высокого уровня. Таким образом, вы решаете сразу несколько проблем: снижаете риски привлечении к ответственности при проверках, снижаете уровень рисков на вашем предприятии, имеете более качественные документы.
Конечно, в одной статье рассказать о всех требованиях сложно, системное видение должно быть у тех, кто отвечает за пожарную обезопасить. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам.
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Выводы и рекомендации:
Вам следует в первую очередь разработать схемы и условия эвакуации людей при пожарах, это разработанные схемы, висящие на видных местах, также следует проверить лестницы, коридоры, тамбуры, лифты, двери, чтобы реально люди могли покинуть помещение при опасности. Это касается любого предприятия, где по штату числится более 10 человек.
Ваши помещения должны быть оборудованы гидрантами для подключения пожарных шлангов, пожарными рукавами и т.д., также у вас должны быть установлены системы защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Кроме того, огнетушители должны быть правильно установлены, нормативными документами регулируется даже высота от пола висящего огнетушителя в вашем помещении.
Если у вас предполагается массовое скопление людей (более 50 человек), например, на мероприятии, в иных ситуациях, либо у вас для более 10 человек оборудованные места, вы обязаны разработать специальные повышенные меры пожарной безопасности и уделить этому вопросу больше времени.
Например, на объектах, где пребывают массовые скопления людей руководитель организации обеспечивает проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, причем не только сотрудников предприятия, но и клиентов, посетителей, находящихся в здании, на сооружении.
Разработайте инструкции и документацию по пожарной безопасности, утвердите её приказами, назначьте минимум двух человек, ответвлённых за пожарную безопасность, которые должны протий обучение и получить удостоверения установленного образца. На МСП — это будут руководитель, причем, если у вас менее 10 человек к вам предъявляется меньше требований. Эти документы лучше согласовать со структурами МЧС в районе вашей деятельности. Необходимо организовывать регулярные инструктажи по пожарной безопасности, т.к. без их прохождения запрещено допускать сотрудников к работе. Прохождении инструктажей поджарой безопасности фиксируется в специальных журналах.
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