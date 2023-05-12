Пожарная безопасность: требования к обеспечению эвакуации людей. Или что важно сделать в первую очередь?

Это вторая публикация, связанная с пожарной безопасностью, в ней мы рассказываем о требованиях, которые обязаны обеспечивать все предприятия. Их соблюдение значительно снижают риски не только негативного исхода проверок, но и буквально помогают спасти жизни и здоровье людей в чрезвычайных ситуациях.

В прошлой публикации мы рассказали кратко о:

нормативно-правовом регулировании вопросов пожарной безопасности,

о классах пожарной опасности помещений,

особенностях контрольно-надзорных мероприятий пожарное безопасности в 2023 г.,

а также осветили вопросы административной и уголовной отнесенности бизнесменов.

В данной публикации мы остановимся на том, что нужно делать предприятию, чтобы снизить риски.

Разработка и реализация мер пожарной безопасности должны в обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах (см. ст. 21 ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «О пожарной безопасности», далее — «Закона № 69-ФЗ»).

Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре.

Безопасная эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре считается обеспеченной, если интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимого времени эвакуации людей при пожаре (ч. 3 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», далее — Закон № 123-ФЗ).

Кроме того, отдельные объекты защиты, соответствующие установленным критериям, должны оснащаться системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (Приложение № 5 к Требованиям, утв. постановлением Правительства от 01.09.2021 № 1464 (далее — Постановление № 1464)).

Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам установлены ст. 89 Закона № 123-ФЗ.

Для класса зданий и сооружений Ф также предусматриваются особенности эвакуации по лестницам и лестничным клеткам (разд. 4.4 СП 1.13130, гл. 11 Закона № 123-ФЗ).

Пример определения расчетного времени эвакуации людей для здания класса функциональной пожарной опасности Ф4.3 с использованием имитационно-стохастической модели движения людских потоков приведен в Пособии по применению Методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности (утв. ФГБУ ВНИИПО МЧС России).

Прочие требования к пожарной безопасности

Помимо требований к обеспечению эвакуации людей установлены также иные требования к пожарной безопасности, например:

выполнение требований, предусмотренных ст. 12 ФЗ от 23.02.2013 № 15-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции», определение мест для курения (п. 11 Правил № 1479);

обеспечение укомплектованности пожарных кранов пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, перекатки пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) (п. 50 Правил № 1479);

организация работ по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты (п. 54 Правил № 1479).

Общие требования к системам пожаротушения и пожарной сигнализации, противодымной защиты и противопожарному водоснабжению установлены ст. ст. 83, 85, 86 Закона № 123-ФЗ.

Требования к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре утверждены Постановлением №1464.

В отношении средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения требования пожарной безопасности устанавливаются техническим регламентом Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) (п. 6 ст. 1 Закона № 123-ФЗ).

Кроме того, МЧС России утверждены: Свод правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом от 20.07.2020 № 539); Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (утв. Приказом от 31.08.2020 № 628).

Инструкция о мерах пожарной безопасности. Приказ об обеспечении пожарной безопасности

Ключевые требования к организации системы пожарной безопасности могут излагаться в инструкции о мерах пожарной безопасности или, например, в приказах об обеспечении пожарной безопасности, которые разрабатываются на основании Правил № 1479, нормативных документов по пожарной безопасности исходя из специфики пожарной опасности офисных помещений (зданий) (ст. 37 Закона № 69-ФЗ, п. 2, разд. XVIII Правил № 1479).

В инструкции о мерах пожарной безопасности отражаются следующие вопросы, в том числе (п. 393 Правил № 1479):

порядок содержания помещения, в том числе эвакуационных путей;

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ;

порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и материалов;

порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;

расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ;

обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации материальных ценностей;

допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.

Также можно издать общий приказ об обеспечении пожарной безопасности, если так удобнее регламентировать противопожарную работу в организации, либо издать отдельные приказы. Например, таким способом: назначают ответственного за пожарную безопасность (п. 4 Правил № 1479);

утверждают инструкцию о мерах пожарной безопасности (п. 2 Правил № 1479);

утверждают порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности (п. 3 Правил № 1479).

Отметим, что обязательных требований к содержанию таких приказов нет.

Отметим, что, как правило, на предприятии должно быть минимум два человека, отвечающих за пожарную безопасность, которые прошли обучение. Для МСП нужно иметь хотя одного ответственного и обученного сотрудника.

Как правило, в такие приказы и/или инструкции включают сведения о лицах, ответственных за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за своевременное сообщение в пожарную охрану о возникновении очага возгорания, за организацию эвакуации работников, за отключение электроэнергии (при необходимости) и прекращение всех работ в офисе (п. 394 Правил № 1479).

Вышеуказанные документы можно, а иногда и нужно согласовать с пожарной частью (должностным лицом МЧС), по месту вашего нахождения. Дело в том, что ваше предприятие может входить в общие условия пожарной безопасности по району, населённому пункту, региону. Важно, чтобы ваши документы были согласованы с документами более высокого уровня. Таким образом, вы решаете сразу несколько проблем: снижаете риски привлечении к ответственности при проверках, снижаете уровень рисков на вашем предприятии, имеете более качественные документы.

Конечно, в одной статье рассказать о всех требованиях сложно, системное видение должно быть у тех, кто отвечает за пожарную обезопасить. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам.

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