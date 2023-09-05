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Самозанятые

Закон обязал самозанятых указывать о себе сведения в рекламе товаров при продаже в Интернет

Самозанятые граждане обязаны с 01.09.2023 указывать ФИО и ИНН в рекламе своих товаров при дистанционном способе их продажи. Опубликован и вступил в силу федеральный закон от 10.07.2023 № 302-ФЗ.
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Закон обязал самозанятых указывать о себе сведения в рекламе товаров при продаже в Интернет

Самозанятых граждан обязали указывать фамилию, имя, отчество и ИНН в рекламе своих товаров при дистанционном способе их продажи.

Соответствующие поправки в ст. 8 закона о рекламе внес официально опубликованный Федеральный закон от 10.07.2023 № 302-ФЗ.

Статья 8 закона о рекламе устанавливает, что в рекламе товаров при дистанционном способе их продажи должны быть указаны сведения о продавце таких товаров. Однако до вступления в законную силу данное требование распространялось только на организации и ИП. Теперь в указанную норму внесена поправка.

Закон устанавливает, что в рекламе товаров при дистанционном способе их продажи самозанятые должны указывать фамилию, имя, и отчество и ИНН.

Закон вступил в силу с 1 сентября 2023 года.

Напомним, что физические лица могут привлечены к ответственности за нарушения законодательства о рекламе по ст. 14.3 КоАП РФ, административный штраф на физическое лицо при определенных условиях может доходить до 100 тыс.руб.

Александр42

Александр42

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Комментарии

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