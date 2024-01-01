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Александр42

С 1.01.2024 размер госпошлины за выдачу лицензии в области оказания услуг связи увеличивается с 7,5 тыс. до 1 млн. руб.

Речь идет о лицензиях на деятельность в области оказания услуг связи, при осуществлении которой установлено обязательное лицензионное требование об обеспечении соблюдения требований к сетям и средствам связи для проведения оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ)
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С 1.01.2024 размер госпошлины за выдачу лицензии в области оказания услуг связи увеличивается с 7,5 тыс. до 1 млн. руб.
Illustration: Sarah Grillo/Axios

Речь идет о деятельности в области оказания услуг связи, при осуществлении которой установлено обязательное лицензионное требование об обеспечении соблюдения требований к сетям и средствам связи для проведения оперативно-разыскных мероприятий. Это так называемые СОРМ.

Размер госпошлины увеличится с 7500 рублей до 1 000 000 рублей.

Плательщик имеет право на зачет уплаченной суммы в счет суммы госпошлины за совершение аналогичного действия, в случае если уполномоченным органом было отказано в выдаче лицензии из-за наличия в документах недостоверной или искаженной информации.

То есть всем тем, кто планирует открыть бизнес в этой сфере следует поспешить, до конца срока осталось 3 месяца. Госпошлина относится к налогам, не каждый раз налог повышается более чем в 133 раза.

Документ: Федеральный закон от 28.09.2023 № 497-ФЗ «О внесении изменений в статьи 333.33 и 333.40 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

Александр42

Александр42

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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