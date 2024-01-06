Мораторий на проведение внеплановых проверок юрлиц и ИП продлен Правительством РФ на 2024 год

Продление моратория на 2024 г. означает, что плановые контрольные (надзорные) мероприятия, порядок организации и осуществления которых регулируется законами от 31.07.2020 № 248-ФЗ и от 26.12.2008 № 294-ФЗ, не проводятся. Однако, есть исключения

Мораторий на проверки был введен в 2022 году. Это сразу вызвало много вопросов среди посетителей форума клерка, т.к. есть множество исключений, так видов разных проверок, на которые мораторий не распространяется.

По общему правилу плановые контрольные (надзорные) мероприятия, порядок организации и осуществления которых регулируется Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ и Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ, не проводятся.

Могут проводиться запланированные на указанный год плановые контрольные (надзорные) мероприятия только в предусмотренных случаях (п. п. 1, 2 Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336).

Так, например, могут проводиться контурные мероприятия только в отношении объектов контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, опасным производственным объектам II класса опасности, гидротехническим сооружениям II класса.

Роскомнадзор, например, относит к компаниям высокого риска тех, кто оказывает услуги связи и в пределах трех лет получил штраф за ведение деятельности с грубым нарушением лицензионных требований. Или тех, кто не соблюдает требования о локализации персональных данных на территории России.

Для Росприроднадзора компании с высоким риском — те, что негативно влияют на окружающую среду. Например, добывающие полезные ископаемые.

Шансы попасть в список компаний и ИП с высоким риском возрастает, если бизнес привлекался к административной ответственности за последние три года. Или если контролирующее ведомство выдало предписание об устранении нарушений, но они так и не были устранены.

Кроме того, в указанный период возможны профилактические визиты (в рамках видов госконтроля (надзора), муниципального контроля, регулируемых Законом № 248-ФЗ), от которых нельзя отказаться. Для них предусмотрены определенные основания (например, поручение Президента РФ, председателя Правительства РФ или его заместителей).

Установлен перечень видов контроля (надзора), проверок, к которым особенности проведения госконтроля (надзора), муниципального контроля не применяются. В частности, это проверки, проводимые в рамках госконтроля за исполнением региональными властями полномочий в сферах естественных монополий и госрегулирования тарифов.

Внеплановые проверки (мероприятия) до конца 2024 г. проводятся только по определенному перечню оснований. В том числе они проводятся по согласованию с прокуратурой, если, например:

выявлены индикаторы риска нарушения обязательных требований;

есть угроза причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан;

есть угроза обороне страны и безопасности государства;

есть угроза возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера;

руководителем Роскомнадзора, заместителем руководителя принято решение провести в отношении операторов персональных данных внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия при государственном контроле (надзоре) за обработкой персональных данных, если установлено распространение (предоставление) в Интернете баз данных (их части) с персональными данными.

Допускается проведение в частности, профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия. Последние не требуют согласования с органами прокуратуры.

Как и ожидалось моратории продлили на 2024 г., соответствующие изменения внесены в Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

Документ: Постановление Правительства РФ от 14.12.2023 № 2140 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336».