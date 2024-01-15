Материальная выгода снова облагается НДФЛ в 2024 году. Какая матвыгода подпадает под налог

В 2024 году отменено освобождение от НДФЛ с материальной выгоды от экономии на процентах по беспроцентным займам или займам со ставкой меньше 2/3 ключевой ставки ЦБ РФ. С 2024 года организации и ИП, выдавшие такие займы, в последнее число каждого месяца должны исчислять НДФЛ с матвыгоды по ставке 35% и удерживать его при выплате денежных доходов заемщику

Любая материальная выгода, полученная с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2023 г. (включительно), была освобождена от налогообложения (п. 90 ст. 217 НК).

С 01.01.2024 не действует освобождение от НДФЛ материальной выгоды от экономии на процентах по беспроцентным займам или займам со ставкой меньше 2/3 ключевой. С 2024 года организации и ИП, выдавшие такие займы, в последнее число каждого месяца должны исчислять НДФЛ с матвыгоды по ставке 35% и удерживать его при выплате денежных доходов заемщику, в том числе и по займам, выданным до 01.01.2024.

Если работнику или взаимозависимому физлицу выдан беспроцентный заем или заем по ставке ниже 2/3 ставки ЦБ, с 01.01.2024 за каждый месяц пользования займом нужно считать НДФЛ с материальной выгоды (ст. 212, ст. 223 НК).

Ставка НДФЛ с матвыгоды — 35%, а для нерезидентов — 30%. НДФЛ удеживается при ближайшей денежной выплате и перечисляется в обычные сроки.

Матвыгода по беспроцентному займу равна процентам, рассчитанным исходя из 2/3 ставки ЦБ, действующей на последнее число месяца.

Матвыгода по займу со ставкой ниже 2/3 ставки ЦБ — проценты, рассчитанные исходя из 2/3 ставки ЦБ, действующей на последнее число месяца, минус ставка по договору.

Материальная выгода при приобретении товаров и услуг, ценных бумаг

Материальная выгода — экономическая выгода в денежной или натуральной форме, которая определяется в качестве дохода налогоплательщика по правилам ст. 212 НК.

НК РФ предусмотрены три вида материальной выгоды (проценты по займам, по приобретаемым товарам и ценным бумагам) (п. 1 ст. 212 НК). Каждый вид имеет свои условия и порядок обложения НДФЛ.

Материальная выгода при приобретении товаров (работ, услуг)

Такая материальная выгода возникает при наличии одновременно двух условий:

товары (работы, услуги) приобретаются у взаимозависимого лица.

Взаимозависимость может возникать, например, когда покупатель — муж, а продавец — жена или продавец — начальник, а покупатель — подчиненный. Все случаи, когда лица признаются взаимозависимыми, перечислены в ст. 105.1 НК. При этом суд может установить иные случаи (п. 7 ст. 105.1 НК);

товары (работы, услуги) проданы налогоплательщику по более низкой цене (п. 3 ст. 212 НК РФ).

В общем случае данная материальная выгода облагается НДФЛ.

Материальная выгода при приобретении ценных бумаг

Такая материальная выгода возникает, если ценные бумаги приобретены по цене ниже рыночной или безвозмездно. По общему правилу эта выгода облагается НДФЛ. Она не возникает и платить налог не нужно в следующих случаях (пп. 3 п. 1, п. 4 ст. 212 НК):