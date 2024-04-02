Александр @42
ЕГРЮЛ

Новый сервис ФНС. Копии учредительных документов из ЕГРЮЛ в электронном виде

ФНС в тестовом режиме запустила сервис получения электронных копий учредительных документов (устава) юрлиц из ЕГРЮЛ бесплатно. Чтобы скачать копии документов, вам понадобится регистрация на Госуслугах
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Новый сервис ФНС. Копии учредительных документов из ЕГРЮЛ в электронном виде

Мы уже писали, что 04 августа 2023 г., вступил в силу Федеральный закон от 24.07.2023 № 353-ФЗ, по которому можно бесплатно скачать в электронном виде устав и изменения к нему на юридическое лицо из ЕГРЮЛ.

Однако, ФНС сразу не смогла реализовать закон, о чем писали многие читатели сайта, причем некоторые даже писали официальное обращение, на что не было названо конкретных сроков.

Сейчас в тестовом режиме можно скачать в режиме изображения копии учредительных документов, причем они заверены ЭПЦ ФНС. Ссылка действует некоторое время.

Для получения информации вам нужна регистрация на Госуслугах. Поиск информации осуществляется по ОРГН. После формирование первого запроса у вас будут сформирован журнал запросов, где вы будете видеть даты направленных запросов и результаты. Поиск происходит почти мгновенно.

Мы только что сделали первую загрузку, проверив сервис. Просим проверить и вас, как работает данная услуга ФНС.

Ссылка к форме запроса: https://service.nalog.ru/puchdoc/index.html

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