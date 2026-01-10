Потребительские штраф и неустойка могут быть уменьшены: принят новый закон

С 01.02.2026 вступают в силу поправки в Закон о защите прав потребителей, которыми дают права через суд снижать неустойки по искам о защите прав потребителей. Сейчас по искам потребителей могут быть взысканы пени за каждый день просрочки в размере до 3% в день, также моральный вред и на всю эту сумму наложен штраф в размере 50 % от суммы взыскания

Когда возникает штраф?

Согласно п. 6 ст. 16 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 07.07.2025) «О защите прав потребителей» (в действующей в настоящий момент редакции):

«При удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. Если с заявлением в защиту прав потребителя выступают общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) или органы местного самоуправления, пятьдесят процентов суммы взысканного штрафа перечисляются указанным объединениям (их ассоциациям, союзам) или органам».

Размер неустоек (пеней) в настоящее время

В зависимости от вида нарушения Закон о защите прав потребителей предусматривает три вида ставок для расчета неустойки: 0,5% (просрочка передачи товара), 1% (возврат денег за некачественный товар) и 3% (просрочка выполнения работ, оказания услуг) за каждый день просрочки или временной период, установленный договором.

Причем, обратите внимание, что для случаев, когда неустойка начисляется по ставке 1% (например, если речь идет о возврате денег за некачественный товар), закон таких ограничений не предусматривает (пп. «а» п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17).

Кроме пени потребитель может требовать также уплатить 50% штрафа на всю взысканную сумму, т.е. в том числе на неустойку (пеню) и моральный вред.

Изменение закона с 01.02.2026

Был принят и опубликован федеральный закон от 28.12.2025 № 500-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» согласно которому с 1 февраля 2026 года суды в отдельных ситуациях не будут взыскивать с продавцов, изготовителей и ряда иных лиц штраф за отказ добровольно удовлетворить требование потребителя.

Так поступят, например, если обязательства по Закону о защите прав потребителей не исполнили или сделали это с просрочкой из-за нарушений контрагента при поставке нужных товаров. Исключение - случаи, когда выбор контрагента был сделан недобросовестно или неразумно.

Также штраф не взыщут, если потребитель сам виноват в отказе. Речь идет, в частности, об уклонении от совершения действий, предусмотренных упомянутым законом.

Уступать право требования штрафа до вступления в силу решения суда о его взыскании тому, кто не является потребителем, запретят. Эта сделка будет ничтожной. Иное могут установить в законе.

Неустойку (пеню) за просрочку выполнения требований потребителя по общему правилу ограничат суммой, которую тот уплатил по договору купли-продажи товара. При этом суд вправе уменьшить санкцию, если она несоразмерна последствиям нарушения.

Выводы

С 01.02.2026 у бизнеса станет немного меньше рисков, если бизнес будет защищаться в суде от исков потребителей.

Однако, высокие неустойки и штрафы были хорошим стимулом для бизнеса не нарушать закон и права потребителей. Думаем, что после вступления в силу этого закона, мы как потребители, столкнёмся с ухудшением качества товаров и оказываемых услуг, которое, итак, сильно упало за последние 3 года.

Нормативно-правовые документы:

1. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 07.07.2025) «О защите прав потребителей».

2. Федеральный закон от 28.12.2025 № 500-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступает в силу 01.02.2026.

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О 1. рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей».