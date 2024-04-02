Тест: понимаете ли вы бухгалтерские термины. Выпуск 1

Люблю быть бета-тестером Клерка 😀 Делитесь в комментариях кто сколько баллов набрал!
1. Старый гнилой сарай в лесной глуши, на который оформлено право собственности, – это:
Анонимная викторина
2. Капитальное уравнение означает:
Анонимная викторина
3. Входящий НДС – это:
Анонимная викторина
4. Доходные вложения в материальные ценности похожи на:
Анонимная викторина
5. Дебет – это:
Анонимная викторина
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Комментарии9
Конечно все понимаем )
Ты не проголосовал - несчитово! 😄
Класс! Первая викторина!!! Алексей, спасибо!
Несколько месяцев назад предложил Борису сделать такой формат. Сделали, респект ИТ-команде Клерка!
Мы с вами соучастники, я тоже просила о викторинах. Кстати, почему сделали анонимную? Или вам, как автору поста видно, кто и как проголосовал?
Там в настройках можно выбрать анонимная или публичная. Я поставил анонимную, чтобы ответившие неправильно не расстроились 😀
Наших пользователей такими мелочами не поймёшь, вот ошибкой в годовой или сверкой ЕНС - даа.
3 из 5 как-то грустно. Кажется, нужно поработать над мат.частью