Пояснения к финансовой отчетности. Какую информацию содержат пояснения

Всем привет! С вами Алексей Иванов — автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского» и бестселлера «Бухгалтерия для небухгалтеров». Уже несколько лет я веду на Клерке рубрику «Бухгалтерский ликбез», в которой перевожу на русский язык мудреную бухгалтерскую терминологию. Первые три года рубрика выходила в блоге компании «Моё дело», в которой я тогда работал. Еще полгода — в блоге моего не взлетевшего стартапа «Академия “Регламент”». Старые выпуски можно найти там или в моем телеграм-канале. А новые будут здесь — в Трибуне. Как и раньше — по пятницам.
Сегодня расскажу о последней форме финансовой отчетности, которую еще не разобрал. Федеральный закон №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» устанавливает состав финансовой отчетности:
Приложения к ним.
Действующее ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» (с путаницей в терминологии) и ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с которым нам предстоит жить уже со следующего года (уже без путаницы) определяют состав приложений:
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Я буду опираться на ФСБУ 4/2023, который точнее определяет требования к пояснениям. В пояснениях раскрывается информация, которая нужна пользователям финансовой отчетности для принятия решений, и не раскрыта в четырех других формах. Поэтому пояснения относятся ко всей финансовой отчетности, несмотря на название. Да и в МСФО похожий документ, который называется примечаниями, пишется ко всему комплекту финансовой отчетности.
Вот что конкретно раскрывается в пояснениях:
Указание, что финансовая отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами, или раскрытие отклонений от требований стандартов.
Описание основных видов экономической деятельности компании.
Методология учетной политики компании — без этого не получится правильно интерпретировать показатели остальных форм. Если вы знаете, что компания амортизирует основные средства методом уменьшаемого остатка, то резкие рост себестоимости продукции и падение балансовой стоимости основных средств после прошлогоднего увеличения не пугает.
Информация, дополняющая и поясняющая показатели первых четырех форм финансовой отчетности. Например, сведения о первоначальной стоимости основных средств, начисленной амортизации и их изменениях за отчетный период подтвердят, что снижение балансовой стоимости основных средств произошло за счет амортизации, а не за счет выбытия.
Информация, не раскрытая в первых четырех формах финансовой отчетности, но подлежащая раскрытию в соответствии с ФСБУ. Например, сумма обесценения основных средств или способы оценки основных средств в разрезе групп.
Сведения о владельцах и бенефициарах компании. Этому отдельный стандарт посвящен — ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах».
Детализация структуры капитала компании: количество выпущенных и оплаченных акций, номинальная стоимость акций, привилегии и ограничения отдельных типов акций и куча других раскрытий.
Пояснения оформляются в виде единого документа — пояснительной записки. Часть раскрытий делается в таблицах, другие — в виде текста. Приказ Минфина №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» приводит пример табличных форм, которые часто принимают за обязательные. Но в п. 4 Приказа написано, что содержание пояснений, оформленных в табличной форме, определяется организациями самостоятельно с учетом этого примера. Поэтому отсутствие там форм для раскрытия информации об объектах учета аренды или инвестиционной недвижимости — не повод не делать требуемые ФСБУ раскрытия.
ФСБУ заставляют бухгалтера раскрывать гораздо больше информации об объектах учета, чем старые ПБУ. Большая часть таких раскрытий делается именно в пояснениях. Поэтому с каждым новым ФСБУ пояснения будут все подробнее. Жду российских пояснений на уровне международных примечаний: сотня-другая страниц, вместо нескольких жалких табличек. Благодаря этому, пользователь финансовой отчетности сможет лучше понимать состояние дел компании и принимать более взвешенные решения. А ведь бухгалтер работает как раз для этого.
Остались вопросы, пишите в комментариях!
Комментарии7
Алексей, добрый день! Спасибо за такой потрясающий пост, сразу забрала в закладки!
Класс! Буду потихоньку обживаться в Трибуне! На следующей неделе — викторина 😉
Обживайтесь! У нас уютненько и интересно!
О! Ждем, будем обсуждать в комментариях))
Смотрю, дополнили мой заголовок. Тогда "содержат пояснения", а не "содержит пояснение" будет правильно.
Поправила, поясню на счет заголовков, мы стараемся в Трибуне придерживаться журнальных заголовков - они боле развернутые, длинные
Алексей. спасибо за очередной профессиональный материал.🏆
И в которой чаще всего косячат, потому что не считают важным сильно на ней заморачиваться))
Надо, надо заморачиваться! Но это системная проблема: главбух особенно в МСП часто не понимает для кого он составляет бухотчетность. Налоговый учет - для государства. Управленческий - для собственника. Бухгалтерский... эмм... для красоты? Для мифологических инвесторов? Непонятно. Поэтому проще не заморачиваться, к сожалению.