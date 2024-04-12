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Алексей Иванов
Бухгалтерская отчетность

Пояснения к финансовой отчетности. Какую информацию содержат пояснения

Пятничный бухгалтерский ликбез возобновляется! Теперь в Трибуне. Сегодня расскажу о форме финансовой отчетности, которой в России уделяется незаслуженно мало внимания. А ведь без нее сложно интерпретировать данные остальных форм.
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Пояснения к финансовой отчетности. Какую информацию содержат пояснения

Всем привет! С вами Алексей Иванов — автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского» и бестселлера «Бухгалтерия для небухгалтеров». Уже несколько лет я веду на Клерке рубрику «Бухгалтерский ликбез», в которой перевожу на русский язык мудреную бухгалтерскую терминологию. Первые три года рубрика выходила в блоге компании «Моё дело», в которой я тогда работал. Еще полгода — в блоге моего не взлетевшего стартапа «Академия “Регламент”». Старые выпуски можно найти там или в моем телеграм-канале. А новые будут здесь — в Трибуне. Как и раньше — по пятницам.

Сегодня расскажу о последней форме финансовой отчетности, которую еще не разобрал. Федеральный закон №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» устанавливает состав финансовой отчетности:

  1. Бухгалтерский баланс.

  2. Отчет о финансовых результатах.

  3. Приложения к ним.

Действующее ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» (с путаницей в терминологии) и ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с которым нам предстоит жить уже со следующего года (уже без путаницы) определяют состав приложений:

  1. Отчет об изменениях капитала.  

  2. Отчет о движении денежных средств

  3. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Я буду опираться на ФСБУ 4/2023, который точнее определяет требования к пояснениям. В пояснениях раскрывается информация, которая нужна пользователям финансовой отчетности для принятия решений, и не раскрыта в четырех других формах. Поэтому пояснения относятся ко всей финансовой отчетности, несмотря на название. Да и в МСФО похожий документ, который называется примечаниями, пишется ко всему комплекту финансовой отчетности.

Вот что конкретно раскрывается в пояснениях:

  1. Указание, что финансовая отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами, или раскрытие отклонений от требований стандартов.

  2. Описание основных видов экономической деятельности компании.

  3. Методология учетной политики компании — без этого не получится правильно интерпретировать показатели остальных форм. Если вы знаете, что компания амортизирует основные средства методом уменьшаемого остатка, то резкие рост себестоимости продукции и падение балансовой стоимости основных средств после прошлогоднего увеличения не пугает.

  4. Информация, дополняющая и поясняющая показатели первых четырех форм финансовой отчетности. Например, сведения о первоначальной стоимости основных средств, начисленной амортизации и их изменениях за отчетный период подтвердят, что снижение балансовой стоимости основных средств произошло за счет амортизации, а не за счет выбытия.

  5. Информация, не раскрытая в первых четырех формах финансовой отчетности, но подлежащая раскрытию в соответствии с ФСБУ. Например, сумма обесценения основных средств или способы оценки основных средств в разрезе групп.

  6. Сведения о владельцах и бенефициарах компании. Этому отдельный стандарт посвящен — ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах».

  7. Детализация структуры капитала компании: количество выпущенных и оплаченных акций, номинальная стоимость акций, привилегии и ограничения отдельных типов акций и куча других раскрытий.

Пояснения оформляются в виде единого документа — пояснительной записки. Часть раскрытий делается в таблицах, другие — в виде текста. Приказ Минфина №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» приводит пример табличных форм, которые часто принимают за обязательные. Но в п. 4 Приказа написано, что содержание пояснений, оформленных в табличной форме, определяется организациями самостоятельно с учетом этого примера. Поэтому отсутствие там форм для раскрытия информации об объектах учета аренды или инвестиционной недвижимости — не повод не делать требуемые ФСБУ раскрытия.

ФСБУ заставляют бухгалтера раскрывать гораздо больше информации об объектах учета, чем старые ПБУ. Большая часть таких раскрытий делается именно в пояснениях. Поэтому с каждым новым ФСБУ пояснения будут все подробнее. Жду российских пояснений на уровне международных примечаний: сотня-другая страниц, вместо нескольких жалких табличек. Благодаря этому, пользователь финансовой отчетности сможет лучше понимать состояние дел компании и принимать более взвешенные решения. А ведь бухгалтер работает как раз для этого.

Остались вопросы, пишите в комментариях!

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