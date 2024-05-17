Чем финансовая аренда отличается от операционной

Арендодатель обязан классифицировать аренду как финансовую или операционную — так предписывает великий и ужасный ФСБУ 25/2018. Объясняю, в чем разница и почему нельзя считать любую аренду операционной. Даже если очень хочется.

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Даже бухгалтерам иногда нужен перевод с бухгалтерского. ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» — как раз тот случай. Сегодня расскажу, как отличить финансовую аренду от операционной. От этой квалификации зависит дальнейший порядок учета у арендодателя.

Классификация объектов учета аренды у арендодателя

Отличия между двумя видами аренды в том, какая сторона сделки преимущественно получает выгоды и несет риски, связанные с предметом аренды — той штукой, которую арендуют. Если выгоды и риски на арендодателе, то аренда операционная, а если на арендаторе — финансовая.

При финансовой аренде арендатор — это квазисобственник, потому что он полностью контролирует предмет аренды и получает от него экономические выгоды, как от собственных активов. В п. 25 ФСБУ 25/2018 приведены несколько примеров финансовой аренды, поясню их логику:

Условиями договора аренды предусмотрен переход к арендатору права собственности на предмет аренды. Это означает, что арендатор в полной мере извлекает выгоды из актива: сначала в рамках аренды, а после выкупа эксплуатирует его уже как собственный объект основных средств. Арендатор имеет право на покупку предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости. Такое право говорит о том, что практически всю выгоду из предмета аренды арендатор уже извлек за срок аренды, и арендодателю нет смысла возвращать предмет аренды себе. Срок аренды сопоставим с периодом, в течение которого предмет аренды останется пригодным к использованию. Значит за срок аренды арендатор извлечет практически все экономические выгоды из этого предмета, как если бы он его купил. На дату заключения договора аренды приведенная стоимость будущих арендных платежей сопоставима со справедливой стоимостью предмета аренды. Смысл в том, что арендатор как бы выкупает предмет аренды в рассрочку, платя за него справедливую стоимость. Арендатор может продлить срок аренды с арендной платой значительно ниже рыночной. Очевидно, что в такой ситуации контроль за предметом аренды остается за арендатором, и он извлекает из этого контроля дополнительную выгоду.

Признаки операционной аренды перечислены в п. 26 ФСБУ 25/2018. Выгоды и риски, связанные с предметом аренды, остаются у арендодателя, например, в следующих случаях:

Срок аренды существенно меньше периода, в течение которого предмет аренды останется пригодным к использованию. Это значит, что после возврата предмета аренды арендодатель продолжит получать выгоды от него: сдавая в следующую аренду, либо эксплуатируя для своих нужд. Предметом аренды являются имеющие неограниченный срок использования объекты, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются. Например, это может быть земельный участок. Раз срок полезного использования бесконечный, то и большую часть экономических выгод от объекта будет извлекать собственник. Арендатор получит экономические выгоды полностью, только если он выкупит этот участок по окончании аренды. Тогда аренда будет классифицирована как финансовая. На дату предоставления предмета аренды приведенная стоимость будущих арендных платежей существенно меньше справедливой стоимости предмета аренды. Это значит, что арендодатель планирует после завершения аренды извлекать выгоду из предмета аренды. Реклассификация объектов учета аренды у арендодателя

Реклассификация объектов учета аренды — это изменение классификации аренды с финансовой на операционную или наоборот.

Классификация объектов учета аренды может быть пересмотрена только если меняются условия договора аренды. Из новых условий договора должно вытекать, что теперь получает выгоды и несет риски не тот, кто получал и нес раньше.

Например, арендатор планировал выкупать предмет аренды, а потом условия договора изменили, и арендатор должен будет вернуть его. Причем, вернуть не в конце срока полезного использования, а раньше — когда предмет аренды можно будет еще долго эксплуатировать и извлекать из него экономические выгоды.

В таком случае классификацию аренды нужно изменить с финансовой на операционную, а именно:

Прекратить признание в учете объекта финансовой аренды — инвестиции в аренду. Признать в учете предмет аренды. На практике это чаще всего будет объект основных средств, хотя могут быть и другие виды активов. Балансовая стоимость актива будет равна чистой стоимости инвестиции в аренду на дату реклассификации. Отразить в учете вновь возникшие объекты операционной аренды — доходы, которые в дальнейшем будут признаваться до конца срока действия договора.

Может быть и обратная ситуация. Например, сначала была краткосрочная аренда без выкупа, а затем договор продлили и включили в него условие о выкупе объекта. Тогда классификацию аренды нужно изменить с операционной на финансовую следующим образом:

Прекратить признавать объект учета операционной аренды — доходы. Списать балансовую стоимость предмета аренды, например, объекта основных средств. Признать вновь возникший объект учета финансовой аренды — инвестицию в аренду.

Пример. ООО «Рога и копыта» 01.01.2024 заключило договор аренды автомобиля на 2 месяца. Автомобиль планируется эксплуатировать для доставки готовой продукции весь срок аренды, а по истечении — вернуть арендодателю. Ежемесячный арендный платеж — 100 000 руб. Справедливая стоимость автомобиля — 1 200 000 руб. Обычный срок полезного использования такого автомобиля — 3 года. 29.02.2024 договор аренды изменен: срок аренды продлен до 12 месяцев, после чего арендатор обязуется выкупить автомобиль. 01.01.2024 Срок аренды — 2 месяца, срок полезного использования объекта существенно больше — 3 года. По окончании срока аренды объект возвращается арендодателю, и весь оставшийся срок полезного использования извлекать выгоды и нести риски будет именно он. Поэтому аренда классифицируется как операционная. 29.02.2024 Срок аренды продлен до 12 месяцев, а по его окончанию арендатор обязуется выкупить автомобиль. Автомобиль будет в аренде год, а затем оставшийся срок полезного использования будет приносить экономические выгоды бывшему арендатору уже как собственнику. Значит, аренда стала финансовой, и необходимо провести реклассификацию.

А вот проводки приводить не буду — обратил внимание, что у меня здесь ну ооочень мало подписчиков. При этом ликбез активно читаете. Подписывайтесь давайте, если хотите большего углубления! 😀