Тест: понимаете ли вы бухгалтерские термины. Выпуск 5

Всем привет! С вами Алексей Иванов — автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского» и бестселлера «Бухгалтерия для небухгалтеров». Каждую пятницу на Клерке я веду бухгалтерский ликбез. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матерым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии. Прошлые выпуски ликбеза легко найти по хэштегу #Переводчик с бухгалтерского.

Сегодня в бухгалтерском ликбезе тест. После каждого вопроса ссылка на пост с объяснением ответа. Ответы анонимны, даже я не вижу кто как ответил. Делитесь в комментариях кто сколько баллов набрал!

1. Что характеризует рентабельность? Анонимная викторина платежеспособность компании эффективность бизнеса оборачиваемость долгов ликвидность активов Проголосовали 19 человек

ПОДСКАЗКА

2. Какой вид рентабельности нужно считать, чтобы понять какую часть поступившей выручки можно «вынуть» из бизнеса? Анонимная викторина рентабельность продаж рентабельность активов рентабельность собственного капитала рентабельность затрат Проголосовали 18 человек

ПОДСКАЗКА

3. Какой вид рентабельности нужно считать, чтобы сделать выбор между вложением денег в развитие своего бизнеса или инвестициями в другие проекты? Анонимная викторина рентабельность продаж рентабельность активов рентабельность собственного капитала рентабельность затрат Проголосовали 18 человек

ПОДСКАЗКА

4. Какой вид рентабельности нужно считать, чтобы оценить прибыль от изготовления планируемого объема продукции? Анонимная викторина рентабельность продаж рентабельность активов рентабельность собственного капитала рентабельность затрат Проголосовали 17 человек

ПОДСКАЗКА

5. Какой вид рентабельности нужно считать, чтобы понять насколько эффективно используются ресурсы компании? рентабельность продаж рентабельность активов рентабельность собственного капитала рентабельность затрат Проголосовали 17 человек

ПОДСКАЗКА

Эксперимент по намазыванию респекта на хлеб. Если этот пост соберет 1000 руб. донатов, на следующей неделе выложу дополнительный внеплановый выпуск тестов. Помогите мне опередить Бориса Мальцева, у нас тут соревнование, кто больший блогер!