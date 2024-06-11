Интервью Максиму Ильяхову о контенте и образовании для бухгалтеров

Наконец-то подоспело интервью Ильяхову. Вот что внутри:
Как я оказался в редактуре и продакшене.
Где брать трафик для бухгалтерских продуктов.
Как делать статьи, которые бухгалтеры будут читать.
Зачем нужно вести профессиональные блоги и растить личный бренд.
Как конкурировать с другими производителями контента.
Надо ли делать контент для соцсетей и Телеграма полезным.
Как сделать модной профессию бухгалтера.
Почему мой образовательный бизнес не выстрелил.
Интервью получилось динамичным и веселым, перед нерабочим днем — самый самолет! Только к монтажу вопросики, но это восприятию не мешает.
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