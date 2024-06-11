Интервью Максиму Ильяхову о контенте и образовании для бухгалтеров

Депутат Госдумы Милонов предложил сажать в тюрьму доступных девушек, которые приезжают на ПМЭФ

Милонов высказал недовольство слишком толерантным отношением к проституции в России и считает, что она должна быть наказуема. Он предложил отправлять этих девушек на пару лет в колонию-поселение, а затем на ферму, где они смогут использовать свои навыки доярок.