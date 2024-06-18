Как устроен бухгалтерский счет 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»

Сегодня в бухгалтерском ликбезе рассказываю, зачем нужен счет 29 Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и как им пользоваться.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского» и бестселлера «Бухгалтерия для небухгалтеров». Каждую пятницу на Клерке я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учетах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матерым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Продолжаю переводить План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций на русский язык. Сегодня расскажу о счете 29. Напоминаю, что если значение термина непонятно, а он написан синим шрифтом — смело кликайте на него, и окажетесь в посте с объяснением.

Зачем нужен счет 29

Счет 29 по назначению и механике работы идентичен счету 20 «Основное производство». Разница в том, что используется для учета затрат обслуживающих производств и хозяйств. Обслуживающими они называются потому, что обслуживают производственный процесс. В отличие от вспомогательного производства, здесь не создается необходимый основному производству продукт типа энергии, отремонтированного инструмента или перевезенной из цеха в цех заготовки. Обслуживающие производства и хозяйства обслуживают людей. Например, это:

столовые;

дома отдыха и санатории;

прачечные и мастерские по ремонту спецодежды;

общежития и жилые дома для сотрудников;

ясли и детсады для их детей.

Четкой грани между обслуживающими производствами и хозяйствами в бухгалтерской нормативке нет. Я склонен считать, что если на выходе у таких подразделений продукция — это производства. Если работы или услуги — хозяйства. Но буду рад обратной связи в комментариях — возможно, разделение надо вести по другому признаку. Дальше для краткости буду писать «обслуживающие хозяйства».

Обычно счет 29 используется, если масштаб обслуживающих хозяйств достаточно большой. Иначе, руководствуясь требованием рациональности, лучше вести учет затрат таких хозяйств в составе общепроизводственных расходов.

Как работает счет 29

Это основной активный счет из группы калькуляционных операционных счетов, его дебетовое сальдо включается в сумму по статье «Запасы» в бухгалтерском балансе.

По дебету счета 29 отражается фактические затраты обслуживающих хозяйств. Прямые затраты попадают туда сразу, косвенные — в конце месяца. Порядок учета аналогичен порядку для основного производства — замените в проводках счет 20 на счет 29, и будет вам счастье.

Общепроизводственные затраты распределяются проводкой Д29Кт25 на конкретные виды продукции. Общехозяйственные расходы с 2021 года на себестоимость выпуска не относятся — не дайте себя обмануть рекомендованной корреспонденции Дт29Кт26, теперь их можно списать только на себестоимость продаж (Дт90Кт26).

О том, как составляются проводки, я рассказывал здесь и здесь.

С кредита счета 29 списывается себестоимость выпуска:

Дт 20, 23 Кт 29 — если продукция обслуживающих хозяйств потреблена основным или вспомогательным производством;

Дт 10 Кт 29 — если продукция обслуживающих хозяйств является материалами для других направлений деятельности;

Дт 43, 40 Кт 29 — если продукция обслуживающих хозяйств будет продана;

Дт 90 Кт 29 — если обслуживающие хозяйства выполнили работы или оказали услуги на сторону.

Отсюда же списываются затраты, которые не привели к выпуску. Например, стоимость производственного брака (Дт28Кт29) или недостачи, выявленные в результате инвентаризации (Дт94Кт29).

Внутри синтетического счета 29 организуется аналитический учет — по видам хозяйств и отдельным статьям затрат. Например, затраты столовой собираются на субсчете 29.1, базы отдыха — 29.2, прачечной — 29.3. А по субконто уже идет постатейная разбивка.

Что можно увидеть из оборотки по счету 29

Вот как перевести показатели оборотно-сальдовой ведомости по счету 29. Сальдо — остаток незавершенного производства обслуживающих хозяйств на начало и конец периода. Оборот по дебету — затраты за период. Оборот по кредиту — выпуск и другие выбытия незавершенки за период.