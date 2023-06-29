План счетов бухгалтерского учета на 2023 год

План счетов бухгалтерского учета: нормативные акты
Все юридические лица обязаны вести бухгалтерский учет (ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).
План счетов бухучета (ПСБУ) и инструкция по его применению утверждены приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н. На его базе компании разрабатывают свой рабочий план счетов и утверждают его в учетной политике.
План счетов бухгалтерского учета 2023: таблица
Наименование счета
Номер счета
Номер и наименование субсчета
1
2
3
Раздел I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
01
По видам основных средств
Амортизация основных средств
02
Доходные вложения в материальные ценности
03
По видам материальных ценностей
Нематериальные активы
04
По видам нематериальных активов и по расходам на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
(в ред. Приказа Минфина РФ от 07.05.2003 N 38н)
Амортизация нематериальных активов
05
..............................
06
Оборудование к установке
07
Вложения во внеоборотные активы
08
1. Приобретение земельных участков
2. Приобретение объектов природопользования
3. Строительство объектов основных средств
4. Приобретение объектов основных средств
5. Приобретение нематериальных активов
6. Перевод молодняка животных в основное стадо
7. Приобретение взрослых животных
8. Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
(субсчет 8 введен Приказом Минфина РФ от 07.05.2003 N 38н)
Отложенные налоговые активы
09
(в ред. Приказа Минфина РФ от 07.05.2003 N 38н)
Раздел II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ
Материалы
10
1. Сырье и материалы
2. Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали
3. Топливо
4. Тара и тарные материалы
5. Запасные части
6. Прочие материалы
7. Материалы, переданные в переработку на сторону
8. Строительные материалы
9. Инвентарь и хозяйственные принадлежности
10. Специальная оснастка и специальная одежда на складе
(субсчет 10 введен Приказом Минфина РФ от 07.05.2003 N 38н)
11. Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации
(субсчет 11 введен Приказом Минфина РФ от 07.05.2003 N 38н)
Животные на выращивании и откорме
11
..............................
12
..............................
13
Резервы под снижение стоимости материальных ценностей
14
Заготовление и приобретение материальных ценностей
15
Отклонение в стоимости материальных ценностей
16
..............................
17
..............................
18
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
19
1. Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств
2. Налог на добавленную стоимость по приобретенным нематериальным активам
3. Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам
Раздел III. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО
Основное производство
20
Полуфабрикаты собственного производства
21
..............................
22
Вспомогательные производства
23
..............................
24
Общепроизводственные расходы
25
Общехозяйственные расходы
26
..............................
27
Брак в производстве
28
Обслуживающие производства и хозяйства
29
..............................
30
..............................
31
..............................
32
..............................
33
..............................
34
..............................
35
..............................
36
..............................
37
..............................
38
..............................
39
Раздел IV. ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ И ТОВАРЫ
Выпуск продукции (работ, услуг)
40
Товары
41
1. Товары на складах
2. Товары в розничной торговле
3. Тара под товаром и порожняя
4. Покупные изделия
Торговая наценка
42
Готовая продукция
43
Расходы на продажу
44
Товары отгруженные
45
Выполненные этапы по незавершенным работам
46
..............................
47
..............................
48
..............................
49
Раздел V. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
Касса
50
1. Касса организации
2. Операционная касса
3. Денежные документы
Расчетные счета
51
Валютные счета
52
..............................
53
..............................
54
Специальные счета в банках
55
1. Аккредитивы
2. Чековые книжки
3. Депозитные счета
..............................
56
Переводы в пути
57
Финансовые вложения
58
1. Паи и акции
2. Долговые ценные бумаги
3. Предоставленные займы
4. Вклады по договору простого товарищества
Резервы под обесценение финансовых вложений
59
(в ред. Приказа Минфина РФ от 07.05.2003 N 38н)
Раздел VI. РАСЧЕТЫ
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
60
..............................
61
Расчеты с покупателями и заказчиками
62
Резервы по сомнительным долгам
63
..............................
64
..............................
65
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
66
По видам кредитов и займов
Расчеты по долгосрочным кредитам и займам
67
По видам кредитов и займов
Расчеты по налогам и сборам
68
По видам налогов и сборов
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
69
1. Расчеты по социальному страхованию
2. Расчеты по пенсионному обеспечению
3. Расчеты по обязательному медицинскому страхованию
Расчеты с персоналом по оплате труда
70
Расчеты с подотчетными лицами
71
..............................
72
Расчеты с персоналом по прочим операциям
73
1. Расчеты по предоставленным займам
2. Расчеты по возмещению материального ущерба
..............................
74
Расчеты с учредителями
75
1. Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал
2. Расчеты по выплате доходов
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
76
1. Расчеты по имущественному и личному страхованию
2. Расчеты по претензиям
3. Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам
4. Расчеты по депонированным суммам
Отложенные налоговые обязательства
77
(в ред. Приказа Минфина РФ от 07.05.2003 N 38н)
..............................
78
Внутрихозяйственные расчеты
79
1. Расчеты по выделенному имуществу
2. Расчеты по текущим операциям
3. Расчеты по договору доверительного управления имуществом
Раздел VII. КАПИТАЛ
Уставный капитал
80
Собственные акции (доли)
81
Резервный капитал
82
Добавочный капитал
83
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
84
..............................
85
Целевое финансирование
86
По видам финансирования
..............................
87
..............................
88
..............................
89
Раздел VIII. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Продажи
90
1. Выручка
2. Себестоимость продаж
3. Налог на добавленную стоимость
4. Акцизы
9. Прибыль / убыток от продаж
Прочие доходы и расходы
91
1. Прочие доходы
2. Прочие расходы
9. Сальдо прочих доходов и расходов
..............................
92
..............................
93
Недостачи и потери от порчи ценностей
94
..............................
95
Резервы предстоящих расходов
96
По видам резервов
Расходы будущих периодов
97
По видам расходов
Доходы будущих периодов
98
1. Доходы, полученные в счет будущих периодов
2. Безвозмездные поступления
3. Предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленным за прошлые годы
4. Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей
Прибыли и убытки
99
Классификация синтетических счетов
В утвержденном Плане есть счета первого порядка – «синтетические», с наименованием и номером.
И есть счета второго порядка – «субсчета», которые открываются к синтетическому счету, когда есть необходимость.
Например, счет 10 «Материалы » субсчет «Топливо» или еще обозначают счет 10-3. В начале идет синтетический счет, за ним субсчет (название или номер).
Другой пример: в 2023 году в программе 1С появился субсчет к счету 68: 68.90 «Единый налоговый счет» для формирования совокупной налоговой обязанности.
Синтетические счета можно классифицировать условно по нескольким признакам.
По типу сальдо.