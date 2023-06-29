План счетов бухгалтерского учета на 2023 год

Все юридические лица обязаны вести бухгалтерский учет (ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

План счетов бухучета (ПСБУ) и инструкция по его применению утверждены приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н. На его базе компании разрабатывают свой рабочий план счетов и утверждают его в учетной политике.

4. Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей

3. Предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленным за прошлые годы

Недостачи и потери от порчи ценностей

(в ред. Приказа Минфина РФ от 07.05.2003 N 38н)

3. Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам

1. Расчеты по имущественному и личному страхованию

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

1. Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал

Расчеты с персоналом по прочим операциям

Расчеты с персоналом по оплате труда

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

По видам налогов и сборов

Расчеты по налогам и сборам

По видам кредитов и займов

Расчеты по долгосрочным кредитам и займам

По видам кредитов и займов

Расчеты по краткосрочным кредитам и займам

Расчеты с покупателями и заказчиками

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

(в ред. Приказа Минфина РФ от 07.05.2003 N 38н)

3. Тара под товаром и порожняя

3. Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам

2. Налог на добавленную стоимость по приобретенным нематериальным активам

1. Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

Животные на выращивании и откорме

11. Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации

10. Специальная оснастка и специальная одежда на складе

7. Материалы, переданные в переработку на сторону

2. Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали

(в ред. Приказа Минфина РФ от 07.05.2003 N 38н)

(в ред. Приказа Минфина РФ от 07.05.2003 N 38н)

По видам нематериальных активов и по расходам на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Классификация синтетических счетов

В утвержденном Плане есть счета первого порядка – «синтетические», с наименованием и номером.

И есть счета второго порядка – «субсчета», которые открываются к синтетическому счету, когда есть необходимость.

Например, счет 10 «Материалы » субсчет «Топливо» или еще обозначают счет 10-3. В начале идет синтетический счет, за ним субсчет (название или номер).

Другой пример: в 2023 году в программе 1С появился субсчет к счету 68: 68.90 «Единый налоговый счет» для формирования совокупной налоговой обязанности.

Синтетические счета можно классифицировать условно по нескольким признакам.

По типу сальдо.