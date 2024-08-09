Что такое гудвил

Рассказываю о категории, которая в российском бухучете появилась только с принятием ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». При этом на Западе ее отражают в учете с XIX века.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского» и бестселлера «Бухгалтерия для небухгалтеров». Каждую пятницу я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учетах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матерым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

С героем сегодняшнего поста у меня особые отношения. Я посвятил немалую часть научной карьеры изучению этого актива, написал о нем десятки научных статей и две монографии:

Судя по годам издания на сайтах издательств, книги неплохо продаются. Первые тиражи были выпущены в 2015 и 2016 годах соответственно. Если хотите глубоко погрузиться в тему — можно их почитать. А здесь лишь в общих чертах объясню природу этого актива, сильно упростив определение.

Гудвил (Goodwill) — превышение цены покупки компании над стоимостью ее чистых активов. Развернутое определение можно посмотреть в МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнесов», который с 2024 года регулирует учет гудвила и в России. Гудвил признается в бухгалтерском балансе покупателя бизнеса.

До вступления в силу ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» вместо принятой во всем мире категории гудвила в России использовалась эрзац-замена — деловая репутация. Я до сих пор горжусь тем, что в 2017 году убедил коллег по БМЦ выкинуть этот доморощенный термин из проекта ФСБУ. Не буду здесь развернуто объяснять, чем плоха такая замена. Достаточно вспомнить принцип бритвы Оккама: не стоит множить сущности без необходимости.

По сути гудвил — это премия, которую покупатель бизнеса уплачивает продавцу. Природу этой премии объясняют по-разному, но если покупатель действует рационально, то в ее основе лежит способность компании приносить сверхприбыль. Или ожидания покупателя, что она сможет приносить сверхприбыль после покупки за счет синергии между объединенными бизнесами. Например, в 2010 году китайский автоконцерн Geely купил шведскую Volvo. Расчет был на использование шведских технологий и разработок для производства китайских автомобилей. И посмотрите как похорошел китайский автопром, а объемы продаж Geely с тех пор кратно выросли.

При этом для покупателя, у которого нет собственного автопроизводства, возможности масштабировать шведские разработки на свой модельный ряд не было бы. Поэтому и платить за такую возможность гипотетический покупатель бы не стал. Geely, правда, тоже вряд ли платила: она купила Volvo у изрядно поиздержавшегося Ford. Финансовую отчетность материнской компании холдинга я не нашел — у китайцев своеобразное отношение к публичности. Но подозреваю, что там имел место не гудвил, а бэдвил или прибыль от выгодной покупки. Так обычно называют сумму превышения стоимости чистых активов над уплаченной ценой компании.

После признания, в отличие от многих других внеоборотных активов, гудвил не подлежит амортизации, но регулярно тестируется на обесценение. Так было не всегда: в ХХ веке доминировал взгляд на гудвил как на амортизируемый актив. Да и сейчас национальные стандарты многих стран еще предписывают амортизировать его в течение длительного срока полезного использования (5-20 лет). Научная дискуссия здесь не закончена.

Исторически гудвил отражался в бухгалтерском балансе в составе нематериальных активов, хоть его учет и регулируется отдельным стандартом. Но МСФО, а теперь и новый ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская финансовая отчетность» допускает вариант представления гудвила отдельной статьей. В отчетности по МСФО я встречал оба варианта представления, думаю, что вариативность будет и в российской.