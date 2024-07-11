Серия статей: упрощенный бухучет. Кто может применять упрощенный бухучет

В серии статей, я рассмотрю вопросы, связанные с нюансами ведения учета при применении упрощенного бухучета, а также особенности применения новых ФСБУ субъектами, которые вправе применять упрощенный бухучет. В первой статье рассмотрим, какие организации имеют право на применение упрощенной системы ведения бухгалтерского учета и что это такое.

Упрощенный бухгалтерский учет — это такая система учета, применение которой существенно облегчает бухгалтеру и собственнику «жизнь». Многие операции отражаются в учете гораздо проще, позволяя сэкономить силы и время. Не требуется высокой квалификации бухгалтера, можно сосредоточить усилия на чем-то более важном.

Такое право нам дает Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» № 402- ФЗ.

Применять упрощенную систему ведения бухгалтерского учета имеют право следующие экономические субъекты:

субъекты малого предпринимательства (кто к ним относится мы рассмотрим ниже); некоммерческие организации; организации, получившие статус участников проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 года № 244-ФЗ «Об инновационном центре "Сколково"».

Субъекты малого предпринимательства — это те организации, годовой доход которых не превышает 800 млн. рублей, а среднесписочная численность сотрудников – до 100 человек. Если же доход малого предприятия не превысит 120 млн. рублей, а численность не более 15 человек, то это уже будет микропредприятие.

Кроме упрощенной системы ведения бухгалтерского учета, предоставляется право составлять и представлять упрощённую бухгалтерскую отчетность. Обычно организации представляют отчетность в следующем составе:

Бухгалтерский баланс;

Отчет о финансовых результатах;

Отчет о движении денежных средств;

Отчет об изменении капитала.

При упрощенном способе ведения учета разрешено не представлять Отчет о движении денежных средств и Отчет об изменении капитала, а баланс и отчет о финансовых результатах представляются в укрупненном виде, без дополнительных расшифровок.

Не имеют право применять упрощенную систему следующие экономические субъекты (ст.6 ч. 5 Федерального закона «О бухгалтерском учете»):

организации, бухгалтерская (финансовая) отчетность которых подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством Российской Федерации;

жилищные и жилищно-строительные кооперативы;

кредитные потребительские кооперативы (включая сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы);

микрофинансовые организации;

организации бюджетной сферы;

политические партии, их региональные отделения или иные структурные подразделения;

коллегии адвокатов;

адвокатские бюро;

юридические консультации;

адвокатские палаты;

нотариальные палаты;

некоммерческие организации, включенные в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента (п. 10 ст. 13.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»).

Проверьте себя, имеете ли вы возможность применять упрощенную систему ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отёчности.

В следующей статье мы рассмотрим особенности упрощенного ведения бухгалтерского учета основных средств и капитальных вложений в соответствии с новыми ФСБУ 6 и 26.

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