Что нужно сделать перед составлением годовой отчетности. Часть 1. «Учетная политика. Субъекты МСП»

Добрый день, коллеги. Сегодня хочу начать серию статей, в которой буду рассказывать, что нужно сделать перед составлением годовой отчетности. Будем рассматривать каждый этап подготовки отдельно и подробно.

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В качестве первого этапа проверьте, есть ли у вас учетная политика.

Перечень того, что должно быть:

- учетная политика,

- график документооборота,

- рабочий план счетов бухгалтерского учета.

Учетная политика — это внутренний документ организации, в котором прописано, по каким правилам бизнес ведет бухгалтерский и налоговый учет.

Учетная политика составляется на основании ФСБУ 1/2008: «..под учетной политикой организации понимается принятая ею совокупность способов ведения бухгалтерского учета - первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности.»

К способам ведения бухгалтерского учета относятся способы группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, организации документооборота, инвентаризации, применения счетов бухгалтерского учета, организации регистров бухгалтерского учета, обработки информации.

После составления учетной политики нужно ее утвердить. Для этого составляется приказ. Для вновь созданной организации Приказ утверждается в течении 90 дней с момента государственной регистрации.

Необъемлемой частью учётной политики выступает график документооборота – движение документов в организации до момента поступления в бухгалтерию.

Также необходимо утвердить перечень и формы первичных документов, которыми оформляются хозяйственные операции.

Следующим важным шагом необходимо проверить, не относится ли ваша организация к субъектам МСП

Критерии МСП:

- Субъекты малого предпринимательства – это те организации, годовой доход которых не превышает 800 млн. рублей, а среднесписочная численность сотрудников – до 100 человек. Если же доход малого предприятия не превысит 120 млн. рублей, а численность не более 15 человек, то это уже будет микропредприятие.

Упрощенный бухгалтерский учет – это такая система учета, применение которой существенно облегчает бухгалтеру и собственнику «жизнь». Многие операции отражаются в учете гораздо проще, позволяя сэкономить силы и время. Не требуется высокой квалификации бухгалтера, можно сосредоточить усилия на чем-то более важном.

Кроме упрощенной системы ведения бухгалтерского учета предоставляется право составлять и представлять упрощённую бухгалтерскую отчетность. Обычно организации представляют отчетность в следующем составе:

• бухгалтерский баланс;

• отчет о финансовых результатах;

• отчет о движении денежных средств;

• отчет об изменении капитала.

При упрощенном способе ведения учета разрешено не представлять Отчет о движении денежных средств и Отчет об изменении капитала, а баланс и отчет о финансовых результатах представляются в укрупненном виде, без дополнительных расшифровок.

Более подробно про упрощенный бухгалтерский учет можете найти информацию в моих статьях, опубликованных ранее: https://www.klerk.ru/user/anna-teterleva/613700/

Таким образом, мы с вами приступили к рассмотрению поэтапных действий, которые необходимо совершить перед составлением годовой отчетности. В данной статье поговорили про учетную политику и определили критерии для субъектов малого предпринимательства. В следующих статьях поговорим об инвентаризации, резервах, первичных документах и прочих аспектах, на которые обращаем внимание перед составлением годовой отчетности.