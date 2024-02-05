Что нужно сделать перед составлением отчетности.Часть 3. Проверьте правильность формирования и списания резервов

Подписывайтесь на мой телеграм-канал: https://t.me/teterlevaanna Проверьте, прописано ли в учетной политике, какие резервы вы создаете, как их создаете и списываете. Проверьте, прописано ли в учетной политике, какие резервы вы создаете, как их создаете и списываете. Виды резервов, создаваемых на предприятии: резерв на оплату отпусков;

резерв по сомнительным долгам;

резерв под обесценение материалов и прочих запасов;

резерв на ремонт основных средств;

и прочие.

Резерв на оплату отпусков

Оценочные обязательства по оплате отпусков обязаны создавать все организации, за исключением тех, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета (п. 3 ПБУ 8/2010, п. 28 Информации Минфина России № ПЗ-3/2024). Приказ о создании резерва на оплату отпусков составлять не нужно. Это объясняется тем, что по умолчанию резерв должен быть образован. А вот тем организациям, которые вправе применять упрощенные способы, решение не применять ПБУ 8/2010 и не создавать оценочное обязательство нужно будет закрепить в учетной политике. При признании оценочного обязательства по оплате отпусков его величина в зависимости от выполняемых работниками трудовых функций и видов деятельности, в которых они заняты, включается (п. 8 ПБУ 8/2010): в расходы по обычным видам деятельности;

в прочие расходы;

в стоимость внеоборотного актива (основного средства или НМА, если работники заняты его созданием). Оценочные обязательства, признанные в связи с предстоящей оплатой отпусков, отражаются в бухгалтерском учете на счете 96 "Резервы предстоящих расходов" (п. 8 ПБУ 8/2010). Создание и увеличение оценочного обязательства показывается по кредиту счета, а использование и уменьшение в связи с избыточностью признанных сумм - по дебету. Оценочное обязательство при его использовании на выплату отпускных, компенсаций за неиспользованный отпуск и страховых взносов с отпускных и компенсаций списывается с дебета счета 96 в кредит счетов 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" и 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" (п. 21 ПБУ 8/2010, разд. VI Рекомендации Р-23/2011 КпР "Оценочные обязательства по расчетам с работниками"). Создание резерва отражается записью: Д 20, 23, 25, 26, 08, 91-2 К 96 Использование резерва: Д 96 К 70, 69

Резерв под обесценение материалов и прочих запасов

На каждую отчетную дату запасы в общем случае должны отражаться в учете по наименьшей из величин (п. 28 ФСБУ 5/2019): фактической себестоимости;

чистой стоимости продажи. Чистую стоимость продажи (ЧСП) запасов определяйте следующим образом (п. 29 ФСБУ 5/2019). по запасам, приобретенным или создаваемым для продажи (например, по товарам, готовой продукции, незавершенному производству) или

по запасам, используемым в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), например, по сырью, материалам, покупным полуфабрикатам: Например, в качестве ЧСП примите цену, по которой возможно приобрести аналогичные запасы по состоянию на отчетную дату. Этот вариант следует применять, только если расчет по формуле затруднителен. Создание резерва под обесценение отразите по кредиту счета 14 "Резервы под снижение стоимости материальных ценностей" бухгалтерской записью: Д 91-2 К 14. На каждую отчетную дату по уже обесцененным ранее запасам проверяйте, сохранилось ли влияние факторов, вызвавших обесценение запасов. Если есть основания полагать, что влияние этих факторов усугубилось, уменьшилось или исчезло совсем, то определите чистую стоимость продажи. При изменении ЧСП запасов скорректируйте сумму ранее начисленного резерва. Увеличение резерва включайте в расходы периода, в котором произошло увеличение обесценения запасов (п. 31 ФСБУ 5/2019, п. п. 3, 4 ПБУ 21/2008): Увеличен резерв под обесценение запасов — Д 90-2 (91-2) К 14 или Уменьшен резерв под обесценение запасов — 90-2(91-2) 14 СТОРНО. При списании запасов расходом признается их балансовая стоимость, то есть фактическая себестоимость за вычетом созданного резерва. В связи с этим сумму резерва по списанным запасам отнесите на уменьшение их фактической себестоимости, списываемой в себестоимость продаж или на прочие расходы (п. п. 30, 43 ФСБУ 5/2019): СТОРНО Скорректирована себестоимость списанных запасов — Д 90-2 (91-2) К 14

Резерв на гарантийный ремонт

Обязанность по созданию в бухучете резерва на гарантийный ремонт возникает у тех компаний, которые предоставляют гарантию на товары (работы, услуги) и в течение гарантийного срока обязаны устранять за свой счет выявленные потребителями дефекты и недостатки. Методика расчета суммы резерва закрепляется в учетной политике. Компания обязана признать в бухучете резерв на гарантийный ремонт , если совпали сразу 3 условия (п. 5 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», утвержденного приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н): на компании лежит обязанность по устранению обнаруженных в будущем недостатков товара (продукции, работ) в течение гарантийного срока, поскольку она выдала на них гарантию;

существует вероятность уменьшения экономических выгод в результате исполнения гарантийных обязательств;

величину оценочного обязательства можно обоснованно определить. Порядок признания резерва в бухучете следующий: обязательство признается на отчетную дату;

сумма резерва должна позволить рассчитаться с кредиторами или перевести обязательство на другое лицо (п. 15 ПБУ 8/2010);

оценка предполагаемой суммы расходов на гарантийный ремонт производится с помощью фактических данных, исходя из практического опыта или мнения экспертов (п. 16 ПБУ 8/2010);

существенные суммы резерва раскрываются в отчетности (п. 24 ПБУ 8/2010). Создание резерва: Д 20, 23, 25, 26 К 96 «Резерв на гарантийный ремонт» Использование резерва при наступлении гарантийного случая: Д 96 К 10, 70, 69 и т.д.

Указано ли в Учетной политике, какими Документами (регистрами) вы пользуетесь для оформления резервов