Что нужно сделать перед составлением годовой отчетности. Часть 4. Исправляем ошибки в отчетности

Коллеги, добрый день. Одним из последних этапов в рамках подготовки годовой отчетности является шаг проверки отчетности, выявления и исправления ошибок.

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Проверьте, внесен ли в УП критерий существенности для классификации ошибок.

В большинстве случаев организации закрепляют в своей учетной политике уровни существенности ошибки в интервале от 5 до 10 процентов.

Верхний предел ограничивает положение ст. 15.11 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности, под которым понимается в том числе искажение любой статьи (строки) формы бухгалтерской отчетности не менее чем на 10%.

При этом стоить иметь в виду, что если установить слишком высокие показатели уровня существенности, то упростится методика исправления ошибок и тем самым удешевятся процедуры бухгалтерского учета, но при этом несоизмеримо возрастет риск недостоверности бухгалтерской отчетности в связи с пропуском большого числа ошибок, которые ниже установленного уровня существенности.

Исправляем ошибки в отчетности

1. Ошибка отчетного года, выявленная до окончания этого года:

исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка.

2. Ошибки, обнаруженные по окончании отчетного года до даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год:

исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка.

3. Несущественные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после даты подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период:

исправляются записями по счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, когда они были обнаружены.

Прибыль или убыток в результате исправления такой ошибки следует отразить в составе прочих доходов или расходов текущего отчетного периода.

4. Существенные ошибки предшествующего отчетного периода, выявленные после даты подписания отчетности, но до даты ее представления акционерам:

исправляются так же, как и несущественные ошибки, обнаруженные до даты ее подписания.

Исправления проводятся за декабрь по соответствующим счетам бухгалтерского учета путем дополнительных проводок и сторнировочных записей.

5. Существенные ошибки прошлого года, обнаруженные после представления бухгалтерской (финансовой) отчетности пользователям, но до даты ее утверждения:

исправляются дополнительными и сторнировочными записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета.

Месяцем исправления таких ошибок является декабрь отчетного года.

После внесения соответствующих поправок формируется пересмотренная отчетность, которая заменяет первоначально представленную.

В ней обязательно раскрывается информация следующего характера: о замене первоначальной отчетности на пересмотренную и об основаниях пересмотра уже представленной акционерам акционерного общества, участникам общества с ограниченной ответственностью

В пояснениях к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:

следует раскрыть информацию о существенных ошибках, совершенных в прошлых отчетных периодах, но подвергнутых исправлению в отчетном периоде.

Для этого в них указывают характер ошибки, сумму корректировки по каждой статье отчетности и каждому отчетному периоду, сумму корректировки вступительного сальдо по статьям активов, обязательств и капитала самого раннего из отчетных периодов, представленных в такой отчетности.

Если организация в пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрывает информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию, то сумму ее корректировки показывают в разрезе данных о базовой и разводненной прибыли (убытке) на акцию.

6. Существенная ошибка предшествующего отчетного периода была обнаружена после утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности:

она исправляется дополнительными проводками и сторнировочными записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в корреспонденции со счетом 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)".

Кроме этого, пересматриваются сравнительные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности за периоды, показатели которых отражены в ней за текущий отчетный период

Исключения составляют случаи, когда невозможно:

1) установить связь выявленной ошибки с конкретным отчетным периодом;

2) определить влияние этой ошибки накопительным итогом в отношении всех предшествующих отчетных периодов.

Таким образом, теперь мы знаем как исправить различные ошибки в отчетности. В следующей статье рассмотрим реформацию баланса.