Налоговые схемы, которые опасно использовать в 2023 году

Рассмотрим в вебинаре ряд вопросов, посвященных проблемам дробления бизнеса и налоговых схем, которые опасно использовать в 2023 году.

Сегодняшний практикум посвящен разбору вопросов:

Какие схемы дробления опасно применять в 2023?

Управляющий-ИП — как доказывается недобросовестность?

Как складывается судебная практика?

Как доказать деловую цель?

Как правильно оформить документы?

Что такое франшиза и почему она так популярна?

Какие ошибки с налоговыми последствиями допускает бизнес?

Спасибо, что просмотрели мой практикум. Надеюсь, информация была для вас полезной.

Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, узнали ли вы для себя что-то новое из вышеописанного.

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