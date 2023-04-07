Переход на главную страницу сайта
Личные сообщения
Логотип Светлана Беляева
Светлана Беляева
Дробление бизнеса

Налоговые схемы, которые опасно использовать в 2023 году

Рассмотрим в вебинаре ряд вопросов, посвященных проблемам дробления бизнеса и налоговых схем, которые опасно использовать в 2023 году.

22

Сегодняшний практикум посвящен разбору вопросов:

  • Какие схемы дробления опасно применять в 2023?

  • Управляющий-ИП — как доказывается недобросовестность?

  • Как складывается судебная практика?

  • Как доказать деловую цель?

  • Как правильно оформить документы?

  • Что такое франшиза и почему она так популярна?

  • Какие ошибки с налоговыми последствиями допускает бизнес?

Спасибо, что просмотрели мой практикум. Надеюсь, информация была для вас полезной.

Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, узнали ли вы для себя что-то новое из вышеописанного.

Есть вопросы по налогам в вашей компании? Нужна защита от ФНС, консультация, налоговый аудит или обучение по налогам, учету, рискам? Обращайтесь в личку.

Светлана Беляева

Светлана Беляева

Генеральный директор

104 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .