Налоговые схемы, которые опасно использовать в 2023 году

Сегодняшний практикум посвящен разбору вопросов:
Какие схемы дробления опасно применять в 2023?
Управляющий-ИП — как доказывается недобросовестность?
Как складывается судебная практика?
Как доказать деловую цель?
Как правильно оформить документы?
Что такое франшиза и почему она так популярна?
Какие ошибки с налоговыми последствиями допускает бизнес?
Спасибо, что просмотрели мой практикум. Надеюсь, информация была для вас полезной.
Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, узнали ли вы для себя что-то новое из вышеописанного.
Есть вопросы по налогам в вашей компании? Нужна защита от ФНС, консультация, налоговый аудит или обучение по налогам, учету, рискам? Обращайтесь в личку.
Комментарии