Как за 3 месяца вырасти в доходах и карьере благодаря знаниям налогов, учета и рисков

Поговорим о том, как расти в карьере, как расти в консалтинге. Расскажу о своем опыте, как быстро развиваться.

Сегодняшний вебинар посвящен:

Как бухгалтеру, консультанту, аудитору и финансисту не застревать в ежедневной рутине и зарабатывать в 2-3 раза больше?

Как пройти обучение и быстро адаптировать знания к рабочим вопросам?

Какие нормативные документы разработать в компании, чтобы сократить риски налоговых претензий?

Спасибо, что просмотрели мой вебинар. Надеюсь, информация была для вас полезной.

Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, узнали ли вы для себя что-то новое из вышеописанного.

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