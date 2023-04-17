Как за 3 месяца вырасти в доходах и карьере благодаря знаниям налогов, учета и рисков

Сегодняшний вебинар посвящен:
Как бухгалтеру, консультанту, аудитору и финансисту не застревать в ежедневной рутине и зарабатывать в 2-3 раза больше?
Как пройти обучение и быстро адаптировать знания к рабочим вопросам?
Какие нормативные документы разработать в компании, чтобы сократить риски налоговых претензий?
Спасибо, что просмотрели мой вебинар. Надеюсь, информация была для вас полезной.
Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, узнали ли вы для себя что-то новое из вышеописанного.
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Комментарии1
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
с интересом посмотрела)) удивилась))восхитила фраза: что-то типа " знакомая зарабатывает 500 т.р., хочет уйти из найма".