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Светлана Беляева
Ведение бизнеса

Как за 3 месяца вырасти в доходах и карьере благодаря знаниям налогов, учета и рисков

Поговорим о том, как расти в карьере, как расти в консалтинге. Расскажу о своем опыте, как быстро развиваться.

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Сегодняшний вебинар посвящен:

  • Как бухгалтеру, консультанту, аудитору и финансисту не застревать в ежедневной рутине и зарабатывать в 2-3 раза больше?

  • Как пройти обучение и быстро адаптировать знания к рабочим вопросам?

  • Какие нормативные документы разработать в компании, чтобы сократить риски налоговых претензий?

Спасибо, что просмотрели мой вебинар. Надеюсь, информация была для вас полезной.

Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, узнали ли вы для себя что-то новое из вышеописанного.

Есть вопросы по налогам в вашей компании? Нужна защита от ФНС, консультация, налоговый аудит или обучение по налогам, учету, рискам? Обращайтесь в личку.

Светлана Беляева

Светлана Беляева

Генеральный директор

106 подписчиков

Комментарии

1
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 20 минут назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    с интересом посмотрела)) удивилась))восхитила фраза: что-то типа " знакомая зарабатывает 500 т.р., хочет уйти из найма". 

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