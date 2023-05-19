Налоговый учет и оптимизация: как вести без ошибок и претензий ФНС?

Какие расходы переквалифицируют из косвенных в прямые? Схемы дробления, которые легко раскрывает налоговая? Основные средства: как сформировать стоимость, применить амортизационную премию, определить группу и учесть результат от выбытия? Аренда складов — почему налогоплательщики проигрывают налоговой в судах? Ответы смотрите в моем видео.

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