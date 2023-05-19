Переход на главную страницу сайта
Личные сообщения
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип Светлана Беляева
Светлана Беляева
Налоговый учет

Налоговый учет и оптимизация: как вести без ошибок и претензий ФНС?

Какие расходы переквалифицируют из косвенных в прямые? Схемы дробления, которые легко раскрывает налоговая? Основные средства: как сформировать стоимость, применить амортизационную премию, определить группу и учесть результат от выбытия? Аренда складов — почему налогоплательщики проигрывают налоговой в судах? Ответы смотрите в моем видео.
18

Спасибо, что просмотрели мой вебинар. Надеюсь, информация была для вас полезной.

Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, узнали ли вы для себя что-то новое из вышеописанного.

Есть вопросы по налогам в вашей компании? Нужна защита от ФНС, консультация, налоговый аудит или обучение по налогам, учету, рискам? Обращайтесь в личку.

Светлана Беляева

Светлана Беляева

Генеральный директор

111 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Светлана Беляева
    Светлана Беляева
    Налоговый учет

    Налоговый учет и оптимизация: как вести без ошибок и претензий ФНС?

    Какие расходы переквалифицируют из косвенных в прямые? Схемы дробления, которые легко раскрывает налоговая? Основные средства: как сформировать стоимость, применить амортизационную премию, определить группу и учесть результат от выбытия? Аренда складов — почему налогоплательщики проигрывают налоговой в судах? Ответы смотрите в моем видео.

    18
    Логотип Антон Свирякин
    Антон Свирякин

    Как предпринимателю управлять проблемной «дебиторкой» в 2023 году. Взыскания задолженности с контрагента

    Как оценить целесообразность дальнейшего судебного спора и использования других способов взыскания задолженности с контрагента? Какие последствия будут для предпринимателя за отношения с неблагонадежным контрагентом? Что делать, если контрагент не исполняет свои обязательства и не хочет возвращать долг?

    27
    Логотип Клерк
    Клерк
    Обзоры для бухгалтера

    Пять лучших статей для бухгалтера: про ошибки в учете, ФСБУ, новшества в ЕНП, госзакупки и НДС

    Самое важное, что стоит знать за неделю из блога «Клерк». Неделю посвятили новому ФСБУ, разбору ошибок и уплате налогов через ЕНП. Читаем и уходим на заслуженный отдых.

    Пять лучших статей для бухгалтера: про ошибки в учете, ФСБУ, новшества в ЕНП, госзакупки и НДС
    296
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    153
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Аренда недвижимости в Белграде, Нови-Сад и других регионах Сербии в 2023 году. Что нужно знать?

    Белград и Нови-Сад, как два крупнейших города Сербии, предлагают множество вариантов для аренды жилья. Однако цены и специфика поиска могут немного отличаться в каждом регионе. Вот некоторая полезная информация, которую стоит узнать перед началом поиска аренды недвижимости в Белграде, Нови-Саде и других регионах Сербии.

    Аренда недвижимости в Белграде, Нови-Сад и других регионах Сербии в 2023 году. Что нужно знать?
    89
    Логотип nlukina
    nlukina

    Дайджест самых-самых постов Трибуны этой недели. Про очередные проблемы с ЕНП, смену работы и борьбу за детей

    Рабочая неделя опять пролетела незаметно, и мы снова подводим итоги. Публикуем еженедельный дайджест самых популярных постов Трибуны недели. Напоминаю, выбор редакция делает на основе количества просмотров и комментариев.

    Дайджест самых-самых постов Трибуны этой недели. Про очередные проблемы с ЕНП, смену работы и борьбу за детей
    89
    Логотип Lexintel
    Lexintel
    Прием на работу иностранца

    Риск при найме иностранца: запрет на въезд в РФ, о котором он даже не подозревает

    Иностранные граждане, нарушившие законодательство Российской Федерации, могут получить особую отметку в базе МВД — запрет на въезд в Россию.

    Риск при найме иностранца: запрет на въезд в РФ, о котором он даже не подозревает
    133
    Логотип Елена Лучинина
    Елена Лучинина
    Товарные знаки

    Как регистрация товарного знака помогает бизнесу? Товарный знак позволит снизить налоги и получить кредит

    Предпринимателям постоянно приходится защищать свое дело от недобросовестных конкурентов и искать новые пути развития бизнеса. Поговорим о том, как регистрация товарного знака помогает в обоих случаях. А для наглядности рассмотрим примеры из практики.

    Как регистрация товарного знака помогает бизнесу? Товарный знак позволит снизить налоги и получить кредит
    111
    Логотип Цифровая HR платформа
    Цифровая HR платформа
    Самозанятые

    Как правильно составить акт выполненных работ для самозанятых

    Акт выполненных работ — один из первичных документов, который используют при сотрудничестве с самозанятыми. Научим вас правильно составлять акт, расскажем об отдельных нюансах, подскажем, как упростить работу с актами самозанятых.

    Как правильно составить акт выполненных работ для самозанятых
    369
    Читать еще