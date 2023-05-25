Резидент-нерезидент. Как правильно рассчитать налоги

Спасибо, что просмотрели видео. Надеюсь, информация была для вас полезной.
Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, узнали ли вы для себя что-то новое из вышеописанного.
Светлана Беляева
Генеральный директор
Юридические лица дают 83 % общего дохода и 82 % от всех наемных сотрудников. Чиновники планируют помочь бизнесменам преодолевать болезни роста.
В регионах и провинции государственные и муниципальные учреждения – основные заказчики товаров (работ, услуг) для ИП и МСП. В следующем году государственные учреждения будут финансировать по новым правилам. Что это даст бизнесу?
День рождения! Светлый праздник. Но будет и день смерти. Но так называть этот по-своему важный для каждого человека день, как то грубо, и резко. Вот цивилисты и называю этот день конца, как будто днем начала. День открытия наследства! Чувствуете правопреемственность? Никто не уходит в ничто! Итак, наследство открылось!
Рассказываем, как выстроить работу, если вы только пришли в компанию. Как разобраться с ТК, кадровыми документами, нормативными актами и прочими прелестями работы кадровика.
Главная налоговая проблема этого года решена. По крайней мере так заявляет ФНС. Даниил Егоров сообщил, что вопросы ЕНС в целом считает решенными.
ИП на УСН получает доходы на счет в зарубежном банке и на счет в РФ. С какой суммы и по какой ставке платить налоги? С физическим лицом заключен трудовой договор. Он уже больше 6 месяцев проживает в Армении. Как платить налоги? Сотрудник до мая был резидентом, сейчас нерезидент. Как теперь платить налоги? Ответы на эти и другие вопросы смотрите в моем видео.
Система передачи электронных перевозочных документов начала действовать с 1 сентября 2022 года, но пока в ней еще разобрались далеко не все. Расскажем, кому нужно перейти на электронные транспортные накладные уже сейчас.
А Вы встречали ситуацию когда государство само штрафует налогового консультанта за то, что его клиент переплачивает налоги? Как думаете, в России такое возможно? А вот в Америке бывает.
Рассматриваются законодательные инициативы по налоговым вопросам. Рассмотрим в этом видео самые интересные.
Решил изучить тему с картой платёжной стстемы UnionPay в Тинькофф и собрал кратко самую важную информацию, которую понял с точки зрения того, как она может пригодиться мне. Например, при путешествиях, оплате каких-то зарубежных сервисов или для шопинга. Для переводов тоже поизучал, всё же сейчас неактуально, а потом вдруг будет актуально.
Комментарии