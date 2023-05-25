Резидент-нерезидент. Как правильно рассчитать налоги

ИП на УСН получает доходы на счет в зарубежном банке и на счет в РФ. С какой суммы и по какой ставке платить налоги? С физическим лицом заключен трудовой договор. Он уже больше 6 месяцев проживает в Армении. Как платить налоги? Сотрудник до мая был резидентом, сейчас нерезидент. Как теперь платить налоги? Ответы на эти и другие вопросы смотрите в моем видео.