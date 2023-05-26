Дебиторская задолженность: когда списание приведет к налоговым претензиям?

Готовый алгоритм списания дебиторской задолженности? Какими документами оформить списание дебиторской и кредиторской задолженности? Пример бухгалтерской справки по списанию задолженности? Когда исключение должника из ЕГРЮЛ не позволяет списать долг? Не списали задолженность во время: как избежать налоговые претензии? Ответы смотрите в новом видео.

Спасибо, что просмотрели видеозапись. Надеюсь, информация была для вас полезной.

Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, узнали ли вы для себя что-то новое из вышеописанного.

Есть вопросы по налогам в вашей компании? Нужна защита от ФНС, консультация, налоговый аудит или обучение по налогам, учету, рискам? Обращайтесь в личку.