Какие выделяют маркеры налогового риска ИП-управляющего. Список для самопроверки

У каждой операции и сделки есть свои маркеры, по которым проверяющие понимают, стоит смотреть эту сделку глубже или нет, будут там доначисления или нет.

У каждой операции и сделки есть свои маркеры, по которым проверяющие понимают, стоит смотреть эту сделку глубже или нет, будут там доначисления или нет.

Если вы бываете на наших вебинарах, то знаете какие маркеры есть в подотчетах, займах, дроблении, агентах, давальческих договорах, услугах, лизинге и тд.

Ниже опишем маркеры ИП-управляющего.

Если в вашей компании есть такой договор, обязательно проанализируйте сам договор и его исполнение, чтобы максимально исключить эти маркеры: