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Светлана Беляева
Налоговые проверки

Какие выделяют маркеры налогового риска ИП-управляющего. Список для самопроверки

У каждой операции и сделки есть свои маркеры, по которым проверяющие понимают, стоит смотреть эту сделку глубже или нет, будут там доначисления или нет.
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Какие выделяют маркеры налогового риска ИП-управляющего. Список для самопроверки

У каждой операции и сделки есть свои маркеры, по которым проверяющие понимают, стоит смотреть эту сделку глубже или нет, будут там доначисления или нет.

Если вы бываете на наших вебинарах, то знаете какие маркеры есть в подотчетах, займах, дроблении, агентах, давальческих договорах, услугах, лизинге и тд.

Ниже опишем маркеры ИП-управляющего.

Если в вашей компании есть такой договор, обязательно проанализируйте сам договор и его исполнение, чтобы максимально исключить эти маркеры:

  • Короткий промежуток времени (меньше 6 месяцев) между расторжением трудового договора и заключением договора с ИП, когда исполнитель одно и то же лицо.

  • ИП зарегистрирован перед заключением с ним договора (меньше 6 мес).

  • В договоре с ИП присутствуют элементы трудового договора: режим работы, правила внутреннего трудового распорядка, премирование, др.

  • Заказчик организует для ИП-управляющего рабочее место: оргтехнику, мебель, канцтовары.

  • ИП получает фиксированную оплату, которая не зависит от показателей бизнеса.

  • ИП получает оплату за работу в даты выплаты заработной платы сотрудникам компании.

  • Бухгалтер заказчика также ведет учет и сдает отчетность за ИП-управляющего без оформления между ними договора и оплаты работы бухгалтера.

  • У ИП нет других заказчиков.

  • ИП получает не полную оплату по оказанным услугам и не предъявляет к заказчику претензий.

Светлана Беляева

Светлана Беляева

Генеральный директор

112 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Клерк
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